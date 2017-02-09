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Газета "Security News" / Под знаком PR / Технологии

Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5


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09.02.2017

На переднем крае современного видеонаблюдения продолжается работа по повышению чувствительности камер. Актуальность этой задачи определяется тем, что самым распространённым применением видеонаблюдения остаётся охрана объектов в период, когда на них не ведётся никакой деятельности, то есть вечером и ночью.

Лидеры индустрии добиваются того, чтобы в их продуктах при низкой освещённости формировалось не чёрно-белое, а цветное изображение. Его получение — не прихоть и не погоня за красивым эффектом, а насущная необходимость. Цветное изображение даёт оператору дополнительную информацию, которая помогает ему лучше воспринимать происходящее и идентифицировать тех, кто попал в кадр.

Компания Hanwha Techwin обеспечила получение цветного изображения даже при низкой освещённости в своих новых продуктах — IP-камерах серии Wisenet X. Они базируются на новом чипсете Wisenet 5, который строится по принципу «система на кристалле» (SoC). Это означает, что матрица и процессор составляют в таких камерах единую интегральную схему, за счёт чего достигается целый ряд преимуществ, и одно из них — более высокая чувствительность.

Трудность получения цветного изображения при низкой освещённости обусловлена, в первую очередь, тем, что каждому пикселю чёрно-белой картинки соответствуют три пикселя на цветном изображении — каждый из них отвечает за один из базовых цветов. Следовательно, для получения цветного изображения при том же разрешении нужно втрое больше пикселей на единицу площади, чем в случае чёрно-белого. На «цветной» пиксель падает меньше света, чем на «чёрно-белый».

В телекамере, построенной как «система на кристалле», выше эффективность преобразования энергии падающего на матрицу света в электрический ток, поскольку этот процесс идёт в пределах единой схемы. Это и означает более высокую чувствительность, которая позволяет при низкой освещённости формировать не чёрно-белое, а цветное изображение.

Новая серия IP-камер видеонаблюдения Wisenet X найдёт широкое применение в системах, рассчитанных на решение сложных задач, в том числе при слабом освещении. С помощью новых продуктов компании Hanwha Techwin видеонаблюдение становится более универсальным, реализуемым в самых неблагоприятных условиях.

Количество показов: 42
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet / Samsung

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Передний край

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10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

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Hallway View
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