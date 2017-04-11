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Газета "Security News" / Под знаком PR / Технологии

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения


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11.04.2017

Запись изображения — важнейшая составляющая видеонаблюдения, поскольку большая часть его возможностей связана не с живым просмотром, а с последующим анализом. С некоторых пор одной из составных частей механизма записи является карта памяти, размещаемая в самой камере.

Компания Hanwha Techwin пошла дальше, начав выпуск камер новой серии Wisenet X, в которых можно установить сразу две карты памяти microSD. Их суммарная ёмкость — до 512 Гбайт. Это значительно расширяет возможный размер локального архива и даёт пользователю более гибкое решение.

Несколько лет назад в видеонаблюдение пришла локальная запись на карту памяти ёмкостью 32 Гбайт. Затем появились камеры, в которые ставится карта на 64 Гбайт. Сейчас в наиболее передовых камерах можно использовать карту на 128 Гбайт. Камеры видеонаблюдения Wisenet X за счёт поддержки двух карт по размеру локального архива превосходят и их.

Локальная запись в камере позволяет защитить важные видеоданные от сбоев в сети. Типичным вариантом настройки системы является запись на карту памяти по сигналу тревоги, вызванному срабатыванием детектора движения или извещателя охранной сигнализации. Другой способ использования карты — записывать на неё по циклу всё изображение. В обоих случаях при сбое в сети запись сохраняется на карте, а после восстановления связи автоматически передаётся в основной архив.

Наличие двух карт памяти большой ёмкости в одной камере частично снимает эту дилемму. Объём локального архива в 512 Гбайт, достигнутый в камерах Wisenet X, позволяет записывать в самой камере не только важные моменты, но и непрерывно всё подряд в течение длительного времени.

В камере с двумя картами памяти можно повысить надёжность записи. Пользователь может настроить систему так, чтобы запись на одну карту дублировалась на второй. В случае выхода одной карты из строя записанное изображение не будет утрачено.

Система локальной записи с двумя картами памяти является более гибкой. Пользователь может изначально обойтись одной картой, а вторую добавить позже, по мере развития системы. Одну карту можно забрать для просмотра, оставив вторую в камере. Наконец, по мере каких-то изменений на объекте можно удалять вторые карты памяти из одних камер и переставлять в другие, в которых это необходимо на данном этапе.

Наличие двух карт памяти в камере видеонаблюдения Wisenet X повышает надёжность записи изображения в системе видеонаблюдения. По своему функционалу камера с двумя картами памяти — ещё ближе к законченной системе видеонаблюдения.

Количество показов: 480
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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