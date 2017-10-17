Купольные камеры Wisenet XND-6085 extraLUX и Wisenet XND-6085V extraLUX с матрицей размером 1/2 дюйма и функцией PTRZ

Две новых купольных камеры видеонаблюдения из серии Wisenet представила компания Hanwha Techwin. Модели Wisenet XND-6085 extraLUX и Wisenet XND-6085V extraLUX построены на КМОП-матрице размером 1/2 дюйма и за счёт этого имеют высокую чувствительность — 0,004 лк / F0.94 в дневном режиме и 0,0004 лк / F0.94 в ночном. Они обеспечивают 2-мегапиксельное изображение высокого качества.

Новые купольные камеры различаются тем, что модель XND-6085 имеет пластиковый корпус, а Wisenet XND-6085V — алюминиевый. Обе камеры предназначены для использования в помещении и работают при температуре от -30 до +55°C.

В новых камерах реализована возможность дистанционно менять при настройке зум и угол поворота камерного блока, определяющий направление обзора. Данная функция, PTRZ, позволяет оператору удалённо выставить фокусное расстояние моторизованного вариофокального объектива в пределах от 4,1 до 16,4 мм, а также повернуть камеру — в горизонтальной плоскости в диапазоне от -173 до +173°, в вертикальной — от -73 до +73°.

Изображение, сжатое кодеком H.265 или H.264, новые камеры передают со скоростью 60 к/с. В случае использования алгоритма MJPEG максимальная частота равна 30 к/с. Эффективность сжатия изображения дополнительно повышается с помощью фирменной технологии WiseStream II.

С помощью аппаратной функции WDR динамический диапазон каждой из камер расширяется до 150 дБ. В числе фирменных программных функций камер — расширение динамического диапазона SSDR и подавление шумов SSNRV. Цифровая стабилизация изображения, как и в других камерах серии Wisenet X, базируется на применении встроенных гиросенсоров. Также в арсенале средств повышения качества изображения, имеющихся в камерах XND-6085 и XND-6085V, — функция «Антитуман» (Defog).

Камеры поддерживают по две карты памяти формата SD, SDHC или SDXC общей ёмкостью 512 Гбайт. С помощью функции Lens Distortion Correction компенсируются искажения, возникающие по краям кадра при коротком фокусе. Функция Hallway View позволяет удобно выводить для просмотра вертикальные сцены. Питание на новинки может подаваться по технологии PoE.

Современная видеоаналитика обеспечивает в новых камерах обнаружение движения, появления и исчезновения предметов в кадре, пересечения линии, входа объекта в зону и его выхода из зоны. Камеры видеонаблюдения определяют направление движения, выявляют праздношатание, обнаруживают звуки разных видов, туман. Детектируется также вмешательство в работу камер.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

