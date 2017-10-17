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Купольные камеры Wisenet XND-6085 extraLUX и Wisenet XND-6085V extraLUX с матрицей размером 1/2 дюйма и функцией PTRZ


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17.10.2017

Две новых купольных камеры видеонаблюдения из серии Wisenet представила компания Hanwha Techwin. Модели Wisenet XND-6085 extraLUX и Wisenet XND-6085V extraLUX построены на КМОП-матрице размером 1/2 дюйма и за счёт этого имеют высокую чувствительность — 0,004 лк / F0.94 в дневном режиме и 0,0004 лк / F0.94 в ночном. Они обеспечивают 2-мегапиксельное изображение высокого качества.

Новые купольные камеры различаются тем, что модель XND-6085 имеет пластиковый корпус, а Wisenet XND-6085V — алюминиевый. Обе камеры предназначены для использования в помещении и работают при температуре от -30 до +55°C.

В новых камерах реализована возможность дистанционно менять при настройке зум и угол поворота камерного блока, определяющий направление обзора. Данная функция, PTRZ, позволяет оператору удалённо выставить фокусное расстояние моторизованного вариофокального объектива в пределах от 4,1 до 16,4 мм, а также повернуть камеру — в горизонтальной плоскости в диапазоне от -173 до +173°, в вертикальной — от -73 до +73°.

Изображение, сжатое кодеком H.265 или H.264, новые камеры передают со скоростью 60 к/с. В случае использования алгоритма MJPEG максимальная частота равна 30 к/с. Эффективность сжатия изображения дополнительно повышается с помощью фирменной технологии WiseStream II.

С помощью аппаратной функции WDR динамический диапазон каждой из камер расширяется до 150 дБ. В числе фирменных программных функций камер — расширение динамического диапазона SSDR и подавление шумов SSNRV. Цифровая стабилизация изображения, как и в других камерах серии Wisenet X, базируется на применении встроенных гиросенсоров. Также в арсенале средств повышения качества изображения, имеющихся в камерах XND-6085 и XND-6085V, — функция «Антитуман» (Defog).

Камеры поддерживают по две карты памяти формата SD, SDHC или SDXC общей ёмкостью 512 Гбайт. С помощью функции Lens Distortion Correction компенсируются искажения, возникающие по краям кадра при коротком фокусе. Функция Hallway View позволяет удобно выводить для просмотра вертикальные сцены. Питание на новинки может подаваться по технологии PoE.

Современная видеоаналитика обеспечивает в новых камерах обнаружение движения, появления и исчезновения предметов в кадре, пересечения линии, входа объекта в зону и его выхода из зоны. Камеры видеонаблюдения определяют направление движения, выявляют праздношатание, обнаруживают звуки разных видов, туман. Детектируется также вмешательство в работу камер.

Количество показов: 334
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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Мультиформатные камеры видеонаблюдения Wisenet серии P

Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
Две карты памяти в одной камере видеонаблюдения
В системах видеонаблюдения теперь можно устанавливать две карты памяти в одной камере. Поддержка двух карт общей ёмкостью до 512 Гбайт реализована в новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin. Это позволяет повысить объём локального архива или сделать запись дублированной для большей надёжности.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
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Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

Цветное изображение при низкой освещённости
Цветное изображение при низкой освещённости в камерах видеонаблюдения на чипсете Wisenet 5
Новые камеры видеонаблюдения Wisenet X обеспечивают цветное изображение даже при низкой освещённости. Это обусловлено тем, что новый чипсет Wisenet 5, который применяется в данных телекамерах, строится по принципу «система на кристалле» и потому позволяет более эффективно фиксировать свет, падающий на матрицу.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.


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