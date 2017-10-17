Купольные камеры Wisenet XND-6085 extraLUX и Wisenet XND-6085V extraLUX с матрицей размером 1/2 дюйма и функцией PTRZ

Две новых купольных камеры видеонаблюдения из серии Wisenet представила компания Hanwha Techwin. Модели Wisenet XND-6085 extraLUX и Wisenet XND-6085V extraLUX построены на КМОП-матрице размером 1/2 дюйма и за счёт этого имеют высокую чувствительность — 0,004 лк / F0.94 в дневном режиме и 0,0004 лк / F0.94 в ночном. Они обеспечивают 2-мегапиксельное изображение высокого качества.
Новые купольные камеры различаются тем, что модель XND-6085 имеет пластиковый корпус, а Wisenet XND-6085V — алюминиевый. Обе камеры предназначены для использования в помещении и работают при температуре от -30 до +55°C.
В новых камерах реализована возможность дистанционно менять при настройке зум и угол поворота камерного блока, определяющий направление обзора. Данная функция, PTRZ, позволяет оператору удалённо выставить фокусное расстояние моторизованного вариофокального объектива в пределах от 4,1 до 16,4 мм, а также повернуть камеру — в горизонтальной плоскости в диапазоне от -173 до +173°, в вертикальной — от -73 до +73°.
Изображение, сжатое кодеком H.265 или H.264, новые камеры передают со скоростью 60 к/с. В случае использования алгоритма MJPEG максимальная частота равна 30 к/с. Эффективность сжатия изображения дополнительно повышается с помощью фирменной технологии WiseStream II.
С помощью аппаратной функции WDR динамический диапазон каждой из камер расширяется до 150 дБ. В числе фирменных программных функций камер — расширение динамического диапазона SSDR и подавление шумов SSNRV. Цифровая стабилизация изображения, как и в других камерах серии Wisenet X, базируется на применении встроенных гиросенсоров. Также в арсенале средств повышения качества изображения, имеющихся в камерах XND-6085 и XND-6085V, — функция «Антитуман» (Defog).
Современная видеоаналитика обеспечивает в новых камерах обнаружение движения, появления и исчезновения предметов в кадре, пересечения линии, входа объекта в зону и его выхода из зоны. Камеры видеонаблюдения определяют направление движения, выявляют праздношатание, обнаруживают звуки разных видов, туман. Детектируется также вмешательство в работу камер.