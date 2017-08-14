Компактная купольная поворотная камера Wisenet XNP-6040H из серии Wisenet X

Компактную купольную поворотную камеру Wisenet XNP-6040H, входящую в серию Wisenet X, представила компания Hanwha Techwin. Новинка имеет 4,3-кратный оптический зум и формирует 2-мегапиксельное изображение.

КМОП-матрица, которая используется в новой камере, имеет размер 1/2,8 дюйма и работает на основе прогрессивной развёртки. Как и другие камеры новой серии Wisenet X, модель Wisenet XNP-6040H построена по принципу «система на кристалле» — матрица и процессор размещаются в ней на одном чипсете. За счёт этого достигается мощный функционал и высокое быстродействие.

Изображение с разрешением 1920х1080 сжимается в телекамере по алгоритму H.265 или H.264 и передаётся со скоростью 60 к/с. Эффективность сжатия может быть дополнительно повышена с помощью фирменной технологии WiseStream II. Кроме того, в камере может использоваться кодек MJPEG при скорости 30 к/с. Изображение транслируется в нескольких потоках.

Панорамирование в пределах 355° и наклон от 0 до 90° телекамера производит со скоростью до 60 град/с. Фокусное расстояние объектива меняется в пределах от 2,8 до 12 мм. Функция «день/ночь» основана на работе механического ИК-фильтра.

Функция «Широкий динамический диапазон» (WDR) реализована в камере аппаратным способом. За счёт её использования динамический диапазон камеры может быть расширен до 150 дБ. В новинке используется также цифровое расширение динамического диапазона по технологии SSDR, цифровая функция подавления шумов SSNRV, компенсация фоновой засветки и «Антитуман» (Defog). Цифровая стабилизация изображения выполняется в камере с помощью встроенных в неё гиросенсоров.

Имеющиеся у камеры функции видеоаналитики позволяют обнаруживать движение в кадре, выявлять на изображении отдельные объекты и детектировать момент пересечения ими виртуальной линии, их появления и исчезновения, а также входа в заданную зону и выхода из неё. Обнаруживается также туман, «праздношатание» и движение в избранном направлении. Камера может детектировать и классифицировать звуки, а также сообщать о попытках вывести её саму из строя.

В камере поддерживаются две карты памяти SD, SDHC или SDXC общей ёмкостью до 512 Гбайт. Камера XNP-6040H является уличной. Она может работать при температуре от -30 до +55°C и имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66 и от удара по IK10. Питание подаётся на новинку по технологии PoE.

Количество показов: 70



Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

