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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Стадион «Арена Индепенденсия» под защитой IP-камер Axis


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22.02.2017

Военная полиция бразильского штата Минас-Жерайс теперь держит под контролем территории, прилегающие к знаменитому стадиону «Арена Индепенденсия». Установленная к мировому первенству по футболу система видеонаблюдения с разрешением HD помогает полиции бороться с уличными карманниками, предотвращать столкновения между футбольными фанатами и наблюдать за работой менял и мойщиков окон. Применение передовых технологий и фирменных разработок компании Axis Communications значительно сократило время реагирования патрулей на чрезвычайные происшествия в окрестностях стадиона «Арена Индепенденсия».

Заказчик: Военная полиция штата Минас-Жерайс.
Местоположение объекта: Белу-Оризонти, Бразилия.
Вертикальный рынок: Стадионы.
Приложение: Охрана и безопасность, удаленное видеонаблюдение.
Технологический партнёр/ инсталлятор: CNT Brasil, Digifort, Experti.

Постановка задачи

Весь мир пристально следил за Бразилией, когда она получила право на проведение таких крупнейших спортивных мероприятий, как Кубок Конфедераций в 2013 году и Чемпионат мира по футболу в 2014 году. Одним из основных городов, которые их принимали у себя, был Белу-Оризонти, расположенный в третьей по размерам городской агломерации Бразилии. Чтобы инвестиции в безопасности продолжали служить на благо горожан и после завершения спортивных событий, администрация штата Минас-Жерайс решила воспользоваться этой возможностью для повышения эффективности работы военной полиции и общего уровня безопасности. В связи с этим было принято решение об установке в прилегающих к стадиону «Арена Индепенденсия» районах камер видеонаблюдения и подключить их все к единому центру мониторинга.

Решение

Проект был разработан Департаментом технологий и систем военной полиции штата Минас-Жерайс и реализован компанией Experti. Установленная система видеонаблюдения включает в себя 18 IP-камер AXIS Q6034-E, которые контролируют городские территории и передают изображение в центр мониторинга. Система видеонаблюдения работает под управлением программного обеспечения, разработанного бразильским партнером Axis — компанией Digifort.

Результат проекта

После прохождения обучения полицейские научились удаленно вести наблюдение за событиями, которые происходят в окрестностях стадиона «Арена Индепенденсия», и при необходимости оперативно передавать информацию о происшествиях патрулям, которые занимаются решением проблем и предотвращением потенциальных угроз. Это были первые IP-камеры с разрешением HD, с которыми довелось работать военной полиции штата Минас-Жерайс.

Оперативное реагирование

По словам полковника Марсио Мартинса Сантаны, командующего военной полиции штата Минас-Жерайс, камеры могут помимо всего прочего отслеживать деятельность мойщиков окон и менял, а также столкновения между фанатами в дни матчей. Если на видео, поступающем от камеры наблюдения, замечена какая-то подозрительная активность, по рации вызывают ближайшую патрульную машину, которая срочно отправляется на это место.

Благодаря работе операторов в центре мониторинга, а также благодаря передовым технологиям, реализованным в системе видеонаблюдения военная полиция теперь может быстро реагировать на происшествия. Этот центр находится в 16 участке военной полиции. IP-камеры AXIS Q6034-E с разрешением HDTV 720p и функцией «день/ночь» могут автоматически поворачиваться в заданном направлении и использовать функцию детектора движения в заданной области, а также отслеживать обнаруженные объекты (функция автотрекинга).

И что более важно, у этих поворотных камер можно легко настроить функцию патрулирования, которая в режиме программирования запоминает все действия, которые выполняет оператор, управляя камерой джойстиком (поворот, наклон, приближение и отдаление), и сколько времени камера находилась в каждой позиции. Затем этот маршрут патрулирования камеры можно воспроизводить любое число раз по нажатию кнопки или по расписанию.

Выбрав камеры с разрешением HDTV, военная полиция теперь получает более детальное изображение, в котором больше визуальной информации для идентификации подозреваемых. В то же время, получая дополнительные разведывательные данные военная полиция может действовать на опережение.

Простота установки

В рамках этого проекта военная полиция штата Минас-Жерайс впервые получила в свое распоряжение камеры наблюдения с разрешением HD. Такая повышенная детализация изображения гарантирует, что полиция сможет защитить граждан, используя высококачественное оборудование и передовые технологии, чтобы выбить почву из-под ног преступности и сдерживать насилие.

Для Experti этот проект значит многое, так как он позволил значительно усилить ее позиции на рынке городского видеонаблюдения. Как говорит Луис Сезар Лемос, директор по продажам в компании Experti, IP-камеры Axis отличаются исключительной простотой настройки. «Одно из преимуществ партнерства между компаниями Axis и Digifort — это простота конфигурирования системы, которая основана на плотной интеграции между оборудованием и программной платформой, не говоря уже высоком качестве продукции обеих компаний», — считает Луис Сезар Лемос.

«При поддержке новых технологий возможности, которые доступны военной полиции, только растут», — заявил полковник Марсио Мартинс Сантана, командующий военной полиции штата Минас-Жерайс.

Количество показов: 50
 
Компания:  Axis Communications

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