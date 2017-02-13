Камеры видеонаблюдения Axis — в основе решения городской системы безопасности

Решение интеллектуальной системы видеонаблюдения, вступившее в строй в индийском Колхапуре, существенно сказалось на показателях криминальной активности и облегчило задачи контроля обстановки на городских улицах. Система построена на базе сетевых камер Axis.

Заказчик: администрация муниципалитета Колхапур.

Местоположение объекта: г.Колхапур, шт.Махараштра, Индия.

Вертикальный рынок: Муниципальное видеонаблюдение.

Приложение: Удалённый видеомониторинг, контроль обстановки, предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Технологический партнёр/инсталлятор: компания Samarth Security Systems (India) Pvt.

Постановка задачи

Колхапур, один из древнейших индийских городов, известен ещё со времён маратхов как город дворцов и садов. Он расположен неподалёку от Бомбея и в последние годы становится всё более привлекательным для туристов. В ответ на увеличение посещаемости Колхапура приезжими городская администрация озаботилась вопросами снижения преступности, повышения управляемости городских процессов, упорядочения дорожного движения и принятия мер по предупреждению и максимальному снижения ущерба при вероятных чрезвычайных ситуациях. В связи с этим городским властям потребовалось техническое решение системы охранного видеонаблюдения, которое предоставило бы муниципальной полиции и структурам городской администрации возможность раннего обнаружения угроз и обеспечения координации действий полиции и экстренных служб для максимально быстрого и эффективного реагирование на любого рода инциденты.

Решение

Для решения задачи, поставленной заказчиком, была разработана интеллектуальная система видеонаблюдения, позволяющая круглосуточно контролировать все въезды и выезды из города, главные перекрёстки и основные места сосредоточения туристов. При помощи системы городские власти рассчитывали повысить безопасность нахождения граждан и транспортных средств на городских улицах, снизить время реагирования на инциденты и обеспечить максимально быстрый доступ к видеозаписям при необходимости расследования происшествий либо при передаче материалов в судебные инстанции.

В Колхапуре, занимающем площадь более 66 квадратных километров, камеры были размещены в 65 специально выделенных зонах. В систему вошло 165 сетевых камер производства компании Axis Communications — из них 116 фиксированных, 17 поворотных с зумом и 32 панорамных.

Результат проекта

Видеопотоки с камер Axis поступают в единый командный центр, где для просмотра изображений предусмотрено 12 42-дюймовых ЖК-мониторов. Для записи данных предусмотрен отдельный мощный сервер, а для управления поворотными и панорамными камерами предусмотрены две отдельные операторские рабочие станции.

Сетевая часть решения решена на базе магистрали передачи данных кольцевой топологии, обеспечивающей максимальную защищённость данных. Использованные для установки на открытом воздухе маршрутизаторы способны устойчиво работать при температурах окружающего воздуха до 75°С, будучи защищёнными от попадания влаги и пыли.

Выгоды заказчика

Система интеллектуального видеонаблюдения явилась ещё одним шагом в осуществлении стратегии городских властей, состоящей в превращении Колхапура в современный «подключенный» город. Руководство полиции получило возможность более эффективного управления дорожным движением. В борьбе с криминалом ввод в строй системы безопасности ознаменовал переход к более решительным действиям, включая повышение эффективности расследований и предупреждение развития криминальных ситуаций по результатам мониторинга в реальном времени. Видеонаблюдение, реализованное на базе высококачественных камер Axis, способствует повышению безопасности проведения разного рода праздничных мероприятий, а также обеспечения безопасного нахождения в городе VIP-персон различных рангов. Потеснят камеры и мелкую преступность — от нарушений дорожного движения до мелких магазинных и уличных краж: качественные видеозаписи становятся неопровержимыми доказательствами в суде.

В проекте «Умный город Колхапур» используются современные сетевые камеры высокой чёткости, способные круглосуточно обеспечивать видеомониторинг ключевых с точки зрения безопасности зон городского пространства. Это позволило существенно сократить необходимость в «ручной» регулировке дорожного движения и интенсивном пешем патрулировании городских улиц. В систему, помимо камер наблюдения, были интегрированы и тревожные кнопки, установленные в людных местах и позволяющие практически мгновенно связаться с операторами ситуационного центра.

Продолжение следует

Вдохновившись успехом внедрения интеллектуальной системы видеонаблюдения на базе камер Axis, городские власти Колхапура рассматривают в будущем внедрить в едином командном центре и автоматическое распознавание номерных знаков автомобилей с проверкой по базе угнанных транспортных средств и неплательщиков налогов и штрафов, а также экстренную связь по телефону 100, интеллектуальное управление дорожным движением, сенсоры наводнений и землетрясений, рапознавание лиц, электронное патрулирование улиц и многие другие организационно-технологические новшества.

К.П.Бакши, генеральный секретарь по внутренним делам штата Махараштра (Индия): «Я считаю, что качество и быстрота развёртывания системы видеонаблюдения в этом проекте превосходны. Комплексная система видеомониторинга значительно усиливает городскую полицию, повышая эффективность её работы и гарантируя горожанами гостям Колхапура безопасность.»

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Компания: Axis Communications

