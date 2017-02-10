Система видеонаблюдения международного контейнерного терминала морского порта

Международный контейнерный терминал порта Яньтянь выбрал IP-камеры Axis для обеспечения безопасности грузов, которые приходят в него со всех уголков мира. Система видеонаблюдения для автоматизации работы и повышения эффективности использует современные алгоритмы видеоаналитики и управляется из единого центра мониторинга.

Заказчик: Международный контейнерный терминал порта Яньтянь.

Местоположение объекта: Шэньчжэнь, Китай.

Вертикальный рынок: Транспорт.

Приложение: Охрана и безопасность.

Технологический партнёр/ инсталлятор: Shenzhen Jiana Communications Co., Ltd., Milestone.

Постановка задачи

Международный контейнерный терминал порта Яньтянь находится в китайском мегаполисе Шэньчжэнь. Яньтянь — естественный глубоководный порт и крупные морские ворота Китая, которые обслуживают импортные и экспортные операции внутренних регионов страны. Через Яньтянь проходит гигантский поток контейнеров с самыми разнообразными товарами и материалами. Чтобы идти в ногу со временем и развиваться вместе с индустрией и рынком Международный контейнерный терминал порта Яньтянь использует передовое оборудование для обеспечения безопасности грузопотоков и отправителей грузов. Стремясь найти идеальное решение, администрация контейнерного терминала решила установить всеобъемлющую систему безопасности, которая была бы защищенной, передовой, надежной, практичной и удобной в использовании.

Решение

Международный контейнерный терминал порта Яньтянь сделал выбор в пользу системы видеонаблюдения на основе IP-камер Axis и программного обеспечения Milestone XProtect, которое обеспечивает мониторинг и управление всей системой безопасности. IP-камеры эффективно осуществляют наблюдение за действиями людей и перемещениями транспорта в общественных местах около терминалов и на прилегающих территориях. Это видео выводится на экран в центре видеонаблюдения и сохраняется в видеоархиве. IP-камеры Axis передают изображение с мест и фиксируют события, чтобы вовремя обнаружить чрезвычайные происшествия, обеспечить безопасность и при необходимости предоставить доказательства службе безопасности и администрации контейнерного терминала порта Яньтянь.

Результат проекта

Система видеонаблюдения предоставляет полностью интегрированный интерфейс, который обеспечивает сетевую безопасность, управление пропускной способностью сети, дает пользователю высококачественное изображение и удобную платформу. Кроме того, служба безопасности может осуществлять контроль, диагностику и конфигурирование системы из любой точки, подключенной к сети системы видеонаблюдения.

Международный контейнерный терминал порта Яньтянь в Шэньчжэнь, который обслуживает импортные и экспортные операции внутренних регионов страны. Этот терминал имеет 16 причалов и общую площадь 373 гектара, где ведется разгрузка и погрузка судов международных рейсов. Терминал обслуживает порядка 40 судоходных линий и 100 кораблей еженедельно, которые приходят из разных крупных портов со всего мира.

Чтобы соответствовать запросам рынка и развитию индустрии международный контейнерный терминал порта Яньтянь использует передовое оборудование для организации безопасного перевалочного пункта для судоходных линий и отправителей грузов. Именно поэтому международный контейнерный терминал должен был быть оснащен всеобъемлющей системой безопасности, которая была бы защищенной, передовой, надежной, практичной и удобной в использовании.

В результате международный контейнерный терминал порта Яньтянь выбрал систему безопасности на основе IP-камер Axis и программного обеспечения Milestone XProtect, которое используется для мониторинга и управления всей системой. IP-камеры ведут наблюдение за активностью в на территории терминала и прилегающих к нему территориях. Это видео выводится на экран в центре видеонаблюдения и сохраняется в видеоархиве. IP-камеры передают видео и фиксируют события, происходящие в месте их установки, помогая вовремя заметить чрезвычайные происшествия, обеспечить безопасность и при необходимости предоставить доказательства службе безопасности и управляющему персоналу.

Компания Shenzen Jiana Communications Co. установила PTZ-камеры и фиксированные IP-камеры с разрешением 2 мегапикселя и классом защиты IP66, чтобы эффективно противостоять сложным погодным условиям. Для управления системой безопасности и работы с ней в одном из помещений терминала был организован большой центр мониторинга, в котором было установлено 43 дисплея, отображающих видео от камер наблюдения в режиме реального времени.

Для обеспечения стабильности системы программное обеспечение Milestone работает с сервером записи, который может записывать видео со всех камер видеонаблюдения и отправлять его по сети для хранения в полностью цифровой форме. Длительность хранения видео с любой камеры системы может составлять 90 дней или дольше.

В системе видеонаблюдения используются передовые интеллектуальные функции, которые автоматизируют ее работу. Например, детектор «черного экрана» автоматически обнаруживает ситуацию, когда камера передает только темное изображение, и посылает в этом случае сигнал тревоги. Детектор перенасыщения автоматически отправляет сигнал тревоги, если регулировка усиления камеры работает некорректно или изображение засвечено из-за сильного встречного источника освещения. Детектор закрытия объектива умеет обнаруживать случаи полного или частичного закрытия объектива камеры. Кроме того, в системе видеонаблюдения используется функция интеллектуального поиска в видеоархиве, которая анализирует видео, автоматически обнаруживает отличия для определенных участков и синхронно воспроизводит на экране кадры, связанные с этими событиями.

Обслуживанием и конфигурированием системы видеонаблюдения занимается старший администратор. Только он имеет право заходить в интерфейс системы, управлять базой данных центра мониторинга, конфигурировать устройства и распределять права доступа. Система видеонаблюдения предоставляет полностью интегрированный интерфейс управления, который обеспечивает сетевую безопасность, управление пропускной способностью сети и плавно воспроизводит видео высокого качества. Благодаря этому служба безопасности может контролировать, диагностировать и конфигурировать системы видеонаблюдения из любой точки, подключенной к ее сети.

«Видео, которое передают IP-камеры Axis, отличается плавностью и четкостью, а эффективность работы в условиях низкой освещенности у них выдающаяся. Сцены, за которыми ведется наблюдение ночью, видны достаточно отчетливо и без дополнительного освещения, а размер видеопотока при этом сохраняется на низком уровне, что косвенно экономит наши средства. Более того, предпродажный и послепродажный сервис у компании Axis обладает эффективностью и профессионализмом. Наше сотрудничество с компанией Shenzhen Jiana Communications Co., Ltd оказалось приятным и успешным», — говорит Чэнь Цзюньлун, менеджер проекта в международном контейнерном терминале порта Яньтянь.

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Компания: Axis Communications

