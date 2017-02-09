Камеры видеонаблюдения Axis на муниципальной службе

Ассоциация жителей бразильского города Куяба, используя добровольные пожертвования, профинансировала расширение муниципальной системы видеонаблюдения. Для усиления существующей сети были выбраны поворотные сетевые камеры компании Axis Communications.

Заказчик: Городская ассоциация Alphaville.

Местоположение объекта: г. Куяба, шт.Мату-Гроссу, Бразилия.

Вертикальный рынок: муниципальное видеонаблюдение.

Приложение: обеспечение охраны и безопасности городской территории.

Технологические партнёры/инсталляторы: компании Ausec, Genetec и Witelcom.

Постановка задачи

На улицах Куябы уже использовались камеры видеонаблюдения, однако их количество было недостаточным для полного контроля ситуации в ключевых зонах административного центра штата. Несмотря на то, что общее количество камер превышало сотню, полицейские нередко сталкивались с тем, что инциденты, происходившие неподалёку от мест установки камер, оставались вне поля их зрения. Ситуационный центр, в который поступали все видеопотоки с мест, испытывал нехватку актуальной информации, однако в бюджете штата не было предусмотрено выделения средств на расширение недавно введённой в строй системы видеомониторинга городских улиц.

Решение

Управление общественной безопасности штата обратилось к жителям Куябы, руководящему составу промышленных предприятий и бизнес-структурам с просьбой по возможности организовать сбор средств на расширение системы видеонаблюдения. Все вопросы, связанные с оформлением инициативы, управление взяло на себя.

Собранных средств хватило на приобретение и интеграцию в систему на базе управляющего ПО Genetec трёх высококачественных сетевых камер AXIS Q6044-E. Разработку и исполнение проекта доработки муниципальной системы взяла на себя компания Ausec, являющаяся официальным партнёром Axis Communications в регионе. Для обеспечения передачи видеопотоков по радиоканалу были использованы линии связи компании Witelcom.

Результат проекта

Партнёрство между городской ассоциацией Alphaville и управлением общественной безопасности штата Мату-Гроссу привело к существенному сокращению времени реагирования на нештатные ситуации за счёт повышения площади покрытия видеонаблюдением и лёгкости управления камерами. Куяба стала одним из первых бразильских городов, на улицах которых появились камеры серии AXIS Q6000-E, способные без потери деталей осуществлять видеомониторинг со сквозным круговым обзором. Управление общественной безопасности штата планирует внедрить опробованное на практике решение в качестве стандартного для всех городских поселений Мату-Гроссу, поскольку камеры данной серии являются идеальным решением для наблюдения в городской среде.

Выгоды заказчика

На призыв управления общественной безопасности откликнулась ассоциация горожан, носящая название Alphaville. Активисты ассоциации подошли к делу инициативно и заинтересованно, в результате чего ситуационный центр получил в своё распоряжение техническое решение, превосходящее по своим возможностям исходные требования правоохранителей.

«С самого начала проекта мы почувствовали, что очень важно довести его до конца, поскольку это первая инициатива такого рода в нашем регионе,» — говорит Серджиу Лермен, уполномоченный по безопасности городской ассоциации Alphaville. Решение на базе сетевых камер AXIS Q6000-E даёт возможность непрерывного отображения широкоугольной сцены вне зависимости от углов позиционирования и степени масштабирования камеры. Для этого в камерах предусмотрено по четыре объектива, каждый из которых обслуживает отдельную двухмегапиксельную матрицу.

Установленные на улицах Куябы сетевые камеры AXIS Q6000-E обеспечивают велоколепную интеграцию с поворотными камерами AXIS Q60, обеспечивая совмещение панорамного изображения с высоко детализированным зумом. Система спроектирована таким образом, что камеры обеспечивают покрытие территорий с максимальной плотностью потоков автомобилей и пешеходов, включая торговые центры и автостоянки. Изображения с камер поступают в ситуационный центр, на сотрудников которого возложены задачи координации действий по реагированию на инциденты и обеспечения работы экстренных служб в интересах горожан. Здесь же находится диспетчерская экстренных служб и кол-центры номеров экстренной связи 190 и 193.

Камеры, работающие в системе, подключены по оптоволоконной линии связи к радиопередатчику линии связи, пересылающему зашифрованные данные на командный пункт ситуационного центра. Радиолинк реализован на базе оборудования норвежской компании Witelcom, являющейся партнёром Axis Communications.

Местное сообщество поддерживает инновации

То, что городская ассоциация Alphaville сумела оперативно изыскать средства на усиление системы видеонаблюдения, является свидетельством того, что бизнес-структуры и сообщество горожан в целом в той же мере, что и власти штата, заинтересованы в повышении безопасности на городских улицах. «Помимо усиления полицейских сил и обеспечения правоохранителей розыскными и доказательными материалами, камеры решают и задачу профилактики правонарушений и преступлений. Общий доступ к изображениям позволяет руководителям организаций и бизнес-структур вносить и свой собственный вклад в предупреждение и отработку нештатных ситуаций, не дожидаясь прибытия полицейских на место,» — объясняет Вагнер Фигейреду, директор компании Ausec, выступившей в качестве системного интегратора данного проекта.

Немалую роль в успехе проекта сыграло и то, что и управление общественной безопасности штата Мату-Гроссу, и ассоциация Alphaville пользуются услугами компании Ausec с 2006 года, и в распоряжении обеих организаций уже имеются сетевые камеры и видеокодеры производства компании Axis Communications.

«Желанию и дальше работать с продуктами компании Axis способствует превосходная фирменная поддержка, которая в нашем случае исходила от служб предпродажной подготовки и технической поддержки; они работали в тесном контакте с нами, разделяя наши идеи и способствуя их реализации. Поскольку мы являемся одним из каналов продаж оборудования Axis, у нас всегда имеется возможность проконсультироваться со специалистами компании, и это придаёт нам особую уверенность в своих силах,» — говорит Фигейреду.

Серджиу Лермен, уполномоченный по безопасности городской ассоциации Alphaville: «Со вводом в строй этой системы и началом её регулярной эксплуатации мы убедились, что персонал ситуационного центра прекрасно сработался с техникой Axis; таким образом, мы можем быть уверены, что цели проекта достигнуты в полном объёме.»

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Компания: Axis Communications

