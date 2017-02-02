Интегрированная система безопасности для штрафной автостоянки

Городская администрация Сантьяго решила оснастить современной системой безопасности обширную территорию штрафной автостоянки, куда отправляются транспортные средства нарушителей со всех районов чилийской столицы и пригорода. В интегрированной системе безопасности центральную роль играют PTZ-камеры Axis, которые под управлением передовых функций видеоаналитики гарантируют сохранность имущества, находящегося на штрафной автостоянке.

Заказчик: Городская администрация Сантьяго.

Местоположение объекта: Сантьяго, Чили.

Вертикальный рынок: Государственные структуры.

Приложение: Охрана и безопасность.

Технологический партнёр/инсталлятор: Netbee Ltd., Aimetis.

Постановка задачи

Машины нарушителей правил дорожного движения эвакуируются с улиц столицы Чили и прилегающих 19 пригородных районов на одну единственную штрафную автостоянку площадью примерно 260 000 кв. м. На этой территории могут разместиться 38 футбольных полей или 15 000 автомобилей одновременно. Эта автостоянка для долговременного хранения транспортных средств приобретает все большее значение в жизни мегаполиса в связи со стремительным ростом количества машин. Так, в период с 2010 по 2014 год их число возросло на 32%, согласно данным Министерства транспорта и телекоммуникаций. Тем не менее, для машин, выведенных из обращения, необходимо организоваться безопасное хранение.

Решение

В связи с необходимостью выбора современной технологии для системы видеонаблюдения, которая смогла бы эффективно решать задачи мониторинга стоянки и обеспечения безопасности, было принято решение установить 37 камер, в том числе 19 IP-камер AXIS Q6035-E. В качестве программной платформы системы видеонаблюдения использовалось интегрированное решение, разработанное партнером Axis — компанией Aimetis. Это программное обеспечение включает в себя видеоаналитику для автоматического отслеживания транспортных средств.

Результат проекта

В результате установки системы видеонаблюдения было получено множество преимуществ. Владельцы машин, находящихся на стоянке, получают более высокий уровень безопасности и надежную охрану, и это гарантирует им, что их имущество при получении будет в том же состоянии, что и при транспортировке на стоянку. Система видеонаблюдения, кроме того снимает ответственность с городских властей за состояние автомобилей на стоянке и позволяет избежать необоснованных претензий.

Наблюдение за тысячами машин

Для определенных нарушений правил дорожного движения чилийское законодательство предусматривает эвакуацию транспортного средства на штрафную автостоянку. За соблюдением правил дорожного движения в Чили следят полицейские карабинерос, которые помогают городским властям с эвакуацией машин и транспортировкой их на штрафную автостоянку. Карабинерос также занимаются охраной транспортных средств, а после уплаты штрафа нарушителями возвращают им их имущество. Задачи транспортировки и охраны машин нарушителей правил дорожного движения находятся в зоне ответственности городских властей города Сантьяго и физически выполняются Центром хранения транспортных средств, расположенным в районе Киликура, который может принять до 15 000 машин.

«В процессе эвакуации машины и хранения ее на штрафной автостоянке требуется обеспечить наивысший уровень безопасности. По этой причине мы разработали систему с использованием передовых технологий охраны периметра, в том числе интегрированной видеоаналитики», — подчеркивает Массимилиано Монтенегро, управляющий городской администрации Сантьяго.

Автотрекинг — самая продвинутая функция видеоаналитики. Она задействует PTZ-камеры, которые отслеживают движение по периметру в радиусе 100 метров от камеры. Для этого используются 19 IP-камер AXIS Q6035-E, которые ведут круглосуточное и круглогодичное наблюдение за периметром.

Для решения этой задачи необходимо было выбрать камеру с разрешением не менее 2 мегапикселей и объективом с фокусным расстоянием свыше 90 мм. Эти требования связаны с тем, что нужно было обеспечить уверенную идентификацию лиц на расстоянии до 100 метров от камеры. Кроме того, такая камера должна оперативно реагировать на команды от сервера видеоаналитики, быстро выполняя поворот, наклон и изменение фокусного расстояния. Другие немаловажные требования, предъявляемые к PTZ-камерам, качались климатического исполнения и светочувствительности. Такие камеры должны быть устойчивы к экстремальным погодным условиям и работать в широком диапазоне температур от -40°C зимой до +40°C летом. Высокие светочувствительность и качество изображения при низких уровнях освещенности были обязательным требованием, так как обширная территория автостоянки слабо освещена. Поскольку IP-камеры AXIS Q6035-E полностью удовлетворяли всем перечисленным требованиям, именно эти модели обеспечили успех реализации амбициозного проекта.

В дополнение к 19 PTZ-камерам с программным обеспечением Aimetis и функцией автотрекинга в системе видеонаблюдения работают 11 оптоволоконных коммутаторов, объединенных 3-километровым кольцом, проходящим по периметру штрафной автостоянки. Для активной защиты объекта были установлены еще два кольца электрического IP-ограждения, интегрированные с приложением для мониторинга в режиме реального времени.

Интегрированный периметр

Основное достоинство данного решения — это интеграция двух технологий, которые вместе образуют надежную систему безопасности для данного объекта города Сантьяго. Интегрированная система безопасности, установленная компанией Netbee Limited, состоит из системы видеонаблюдения на базе IP-камер Axis и электрического IP-ограждения.

«Таким образом, любая попытка несанкционированного проникновения на объект, которая была обнаружена либо электрическим ограждением, либо системой видеонаблюдения, автоматически фиксируется IP-камерами Axis в режиме реального времени, которые затем начинают следить за нарушителем, а также отправляют сигнал тревоги в центр мониторинга», — объясняет Массимилиано Монтенегро.

«В результате интеграции технологий на базе программного обеспечения Aimetis, — рассказывает Оскар Миранда, генеральный директор Netbee Limited, — электрическое IP-ограждение становится не только вторым активным барьером на пути злоумышленников, но и выполняет функцию охранной сигнализации на всей протяженности электрической линии. В случае сбоя, контакта с посторонним предметом или электрического разряда сигнал тревоги передается в центр мониторинга. Это также активирует группу ближайших PTZ-камер Axis, которые начинают автоматически отслеживать движение и выводят изображение на монитор».

Этот проект дает разнообразные преимущества в зависимости от типа пользователя.

Преимущества для водителей:

Постоянное наблюдение за машинами и их охрана позволяют зафиксировать их состояние при нахождении на штрафной автостоянке.

Преимущества для аудиторов:

Новая инфраструктура для обеспечения общественной безопасности с сервисами, которые предоставляют карабинерос Чили и Министерство транспорта.

Снятие ответственности за состояние транспортных средств на штрафной автостоянке.

Освобождение у полицейских участков и комиссариатов территорий, занятых машинами правонарушителей.

Другие области применения системы безопасности предполагают дальнейшее развитие сопутствующих сервисов. Кроме того, аудиторы больше не будут ограничены объемом памяти системы, где хранятся данные о транспортных средствах.

Массимилиано Монтенегро объясняет: «Эта система соответствует самым строгим стандартам безопасности и в то же время радикально сокращает долгосрочные операционные расходы, так как позволяет уменьшить число охранников и заменить их камерами видеонаблюдения, а это в свою очередь значительно снижает влияние человеческого фактора».

«Мы придерживаемся строгих стандартов безопасности, что значительно сокращает операционные расходы», — говорит Массимилиано Монтенегро, управляющий городской администрации Сантьяго.

Городская администрация Сантьяго является проектом Министерства общественных работ Чили, который формируется и утверждается на тендерной основе с привлечением частного сектора в рамках чилийского законодательства о концессиях.

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Компания: Axis Communications

