 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Кондоминиум вкладывается в безопасность, устанавливая IP-камеры Axis


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
31.01.2017

Администрация кондоминиума Гранвилль, расположенного на территории бразильского города Гояния, решила повысить уровень безопасности жителей и имущества. Для этого была установлена система IP-видеонаблюдения со множеством IP-камер Axis с разрешением HDTV на программной платформе Digifort Enterprise. Эта система стала самой передовой в регионе и использует самые передовые технологии для борьбы с преступностью.

Заказчик: Кондоминиум Гранвилль.
Местоположение объекта: Гояния, штат Гояс, Бразилия.
Приложение: Охрана и безопасность.
Технологический партнёр/ инсталлятор: CNT Brasil, FOCOM Tecnologia, Digifort.

Постановка задачи

C ростом числа жителей кондоминиума Гранвилль в городе Гоянии (штат Гояс) уличное движение стало более активным и администрация кондоминиума стала замечать, что увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и случаев мелкого вандализма. Администрация кондоминиума Гранвилль занимается его обслуживанием и развитием, но вместе с тем отвечает и за его безопасность. Гояния является столицей центрально-западного региона в Бразилии и в то же время печально знаменита высоким уровнем насилия, занимая четвертое место в стране по числу убийств, поэтому администрация кондоминиума Гранвилль была серьезно озабочена его безопасностью.

Решение

Для повышения уровня безопасности было принято решение установить современную систему видеонаблюдения, которая включала 85 камер с разрешением HDTV и могла обеспечить на территории кондоминиума и по его периметру мониторинг в режиме реального времени. Эта система видеонаблюдения полностью контролирует все входы и выходы кондоминиума, а также въезд и выезд машин с его территории. Операторы системы видеонаблюдения отслеживают подозрительное поведение и происшествия, о которых оперативно извещают группу реагирования, проверяющую это на месте. В качестве программной платформы системы видеонаблюдения было выбрано программное обеспечение Digifort Enterprise — одно из лучших решений, доступных в настоящее время на рынке систем безопасности.

Результат проекта

После установки системы видеонаблюдения жители кондоминиума сообщили о возросшем уровне безопасности. Также теперь стало возможно уточнить обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, идентифицировать вандалов и мелких воров на территории кондоминиума и даже сообщать родителям о том, что их дети употребляют наркотики. Даже во время различных торжеств и общественных мероприятий, когда на территории кондоминиума находится большое количество людей, гарантируется их безопасность и сохранность имущества. Еще одно преимущество, которое получили жители кондоминиума после установки системы видеонаблюдения — это бесплатный беспроводной Интернет через точки доступа сети Wi-Fi.

Быстрый поиск

Система видеонаблюдения на основе IP-технологий, установленная в Гранвилле, состоит из 85 IP-камер Axis высокого разрешения, которые полностью охватывают всю территорию и периметр кондоминиума.

Система видеонаблюдения включает в себя 42 IP-камеры AXIS M1114-E, предназначенные для уличной установки и обладающие прогрессивной разверткой. Еще 17 IP-камер AXIS Q6034-E, также пригодных для эксплуатации вне помещений, поддерживают 18-кратное оптическое увеличение и способны контролировать обширные территории, передавая изображение с высокой детализацией. Остальные 26 IP-камер AXIS M3004-V отличаются антивандальным исполнением и имеют широкий 80-градусный угол обзора по горизонтали.

Все IP-камеры подключены к современному центру мониторинга, а видео, поступающее от них просматривается через программное обеспечение Digifort Enterprise. Центр мониторинга расположен в отдельном помещении, где одновременно могут находиться два оператора. В качестве аппаратной платформы системы IP-видеонаблюдения используются серверы HP Proliant, которые поддерживают большой объем хранения данных и высокий уровень информационной безопасности за счет своих RAID-массивов.

Кабельная инфраструктура системы задействует оптоволоконное кольцо (для отказоустойчивости) в качестве магистрали и кабели витой пары 6 категории и подключена к управляемым коммутаторам HP с поддержкой питания PoE. Все оборудование питается от отдельной стабилизированной электросети, состоящие из источников бесперебойного питания, мощность которых рассчитана на то, чтобы поддерживать работоспособность системы во время сбоев электроснабжения.

Применение современных технологий дало множество преимуществ жителям кондоминиума и ощущение защищенности. Немаловажным удобством для жителей кондоминиума стало то, что они получили бесплатный беспроводной Интернет через точки доступа Wi-Fi, установленные в местах общего пользования. Сейчас в Гранвилле есть современный центр мониторинга, оборудованный по последнему слову техники и поддерживающий возможность дальнейшего расширения и интеграции с другими системами, что гарантирует надежность вложенных в него средств.

«Весь этот проект был реализован с использованием самых современных технологий и оборудования от известных на рынке брендов, что полностью соответствует нашей миссии предлагать клиентам эффективные технические решения с высокими стандартами качества. Мы поздравляем всех жителей кондоминиума с тем, что теперь они имеют такую систему видеонаблюдения, которая удовлетворяет их потребности, и это бесспорно лучшая и самая современная система IP-видеонаблюдения в данном регионе», — говорит Денивальдо Гомес, исполнительный директор FOCOM Technology.

Теперь после установки системы видеонаблюдения, территория кондоминиума стала более безопасной и число происшествий в домах и на улице заметно сократилось, что в свою очередь повысило здесь стоимость недвижимости», — говорит Марсела Васконселос Тавейра, директор администрации кондоминиума Гранвилль.

Количество показов: 206
 
Компания:  Axis Communications

Последние публикации компании:

Новости
Статьи

Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Автосопровождение объекта — свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.


Hits 45224726
12339
Hosts 4232359
1070
Visitors 7731997
2381

38

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582