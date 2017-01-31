Кондоминиум вкладывается в безопасность, устанавливая IP-камеры Axis

Администрация кондоминиума Гранвилль, расположенного на территории бразильского города Гояния, решила повысить уровень безопасности жителей и имущества. Для этого была установлена система IP-видеонаблюдения со множеством IP-камер Axis с разрешением HDTV на программной платформе Digifort Enterprise. Эта система стала самой передовой в регионе и использует самые передовые технологии для борьбы с преступностью.

Заказчик: Кондоминиум Гранвилль.

Местоположение объекта: Гояния, штат Гояс, Бразилия.

Приложение: Охрана и безопасность.

Технологический партнёр/ инсталлятор: CNT Brasil, FOCOM Tecnologia, Digifort.

Постановка задачи

C ростом числа жителей кондоминиума Гранвилль в городе Гоянии (штат Гояс) уличное движение стало более активным и администрация кондоминиума стала замечать, что увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий и случаев мелкого вандализма. Администрация кондоминиума Гранвилль занимается его обслуживанием и развитием, но вместе с тем отвечает и за его безопасность. Гояния является столицей центрально-западного региона в Бразилии и в то же время печально знаменита высоким уровнем насилия, занимая четвертое место в стране по числу убийств, поэтому администрация кондоминиума Гранвилль была серьезно озабочена его безопасностью.

Решение

Для повышения уровня безопасности было принято решение установить современную систему видеонаблюдения, которая включала 85 камер с разрешением HDTV и могла обеспечить на территории кондоминиума и по его периметру мониторинг в режиме реального времени. Эта система видеонаблюдения полностью контролирует все входы и выходы кондоминиума, а также въезд и выезд машин с его территории. Операторы системы видеонаблюдения отслеживают подозрительное поведение и происшествия, о которых оперативно извещают группу реагирования, проверяющую это на месте. В качестве программной платформы системы видеонаблюдения было выбрано программное обеспечение Digifort Enterprise — одно из лучших решений, доступных в настоящее время на рынке систем безопасности.

Результат проекта

После установки системы видеонаблюдения жители кондоминиума сообщили о возросшем уровне безопасности. Также теперь стало возможно уточнить обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, идентифицировать вандалов и мелких воров на территории кондоминиума и даже сообщать родителям о том, что их дети употребляют наркотики. Даже во время различных торжеств и общественных мероприятий, когда на территории кондоминиума находится большое количество людей, гарантируется их безопасность и сохранность имущества. Еще одно преимущество, которое получили жители кондоминиума после установки системы видеонаблюдения — это бесплатный беспроводной Интернет через точки доступа сети Wi-Fi.

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Система видеонаблюдения на основе IP-технологий, установленная в Гранвилле, состоит из 85 IP-камер Axis высокого разрешения, которые полностью охватывают всю территорию и периметр кондоминиума.

Система видеонаблюдения включает в себя 42 IP-камеры AXIS M1114-E, предназначенные для уличной установки и обладающие прогрессивной разверткой. Еще 17 IP-камер AXIS Q6034-E, также пригодных для эксплуатации вне помещений, поддерживают 18-кратное оптическое увеличение и способны контролировать обширные территории, передавая изображение с высокой детализацией. Остальные 26 IP-камер AXIS M3004-V отличаются антивандальным исполнением и имеют широкий 80-градусный угол обзора по горизонтали.

Все IP-камеры подключены к современному центру мониторинга, а видео, поступающее от них просматривается через программное обеспечение Digifort Enterprise. Центр мониторинга расположен в отдельном помещении, где одновременно могут находиться два оператора. В качестве аппаратной платформы системы IP-видеонаблюдения используются серверы HP Proliant, которые поддерживают большой объем хранения данных и высокий уровень информационной безопасности за счет своих RAID-массивов.

Кабельная инфраструктура системы задействует оптоволоконное кольцо (для отказоустойчивости) в качестве магистрали и кабели витой пары 6 категории и подключена к управляемым коммутаторам HP с поддержкой питания PoE. Все оборудование питается от отдельной стабилизированной электросети, состоящие из источников бесперебойного питания, мощность которых рассчитана на то, чтобы поддерживать работоспособность системы во время сбоев электроснабжения.

Применение современных технологий дало множество преимуществ жителям кондоминиума и ощущение защищенности. Немаловажным удобством для жителей кондоминиума стало то, что они получили бесплатный беспроводной Интернет через точки доступа Wi-Fi, установленные в местах общего пользования. Сейчас в Гранвилле есть современный центр мониторинга, оборудованный по последнему слову техники и поддерживающий возможность дальнейшего расширения и интеграции с другими системами, что гарантирует надежность вложенных в него средств.

«Весь этот проект был реализован с использованием самых современных технологий и оборудования от известных на рынке брендов, что полностью соответствует нашей миссии предлагать клиентам эффективные технические решения с высокими стандартами качества. Мы поздравляем всех жителей кондоминиума с тем, что теперь они имеют такую систему видеонаблюдения, которая удовлетворяет их потребности, и это бесспорно лучшая и самая современная система IP-видеонаблюдения в данном регионе», — говорит Денивальдо Гомес, исполнительный директор FOCOM Technology.

Теперь после установки системы видеонаблюдения, территория кондоминиума стала более безопасной и число происшествий в домах и на улице заметно сократилось, что в свою очередь повысило здесь стоимость недвижимости», — говорит Марсела Васконселос Тавейра, директор администрации кондоминиума Гранвилль.

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Компания: Axis Communications

