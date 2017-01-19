Модернизация системы видеонаблюдения крупнейшего метрополитена в Бразилии с помошью IP-камер Axis

Крупнейший метрополитен в Бразилии при подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2014 году провел модернизацию системы видеонаблюдения, установив 1000 IP-камер и IP-видеосерверов Axis на 50 станциях и в поездах. В качестве программной платформы для системы видеонаблюдения было использовано программное обеспечение российской компании ISSи новейшую видеоаналитику, такую как автоматическое распознавание лиц. Модернизированная система значительно повысила уровень безопасности пассажиров и помогла арестовать преступников.

Заказчик: Метрополитен Сан-Паулу (Компанья ду Метрополитану де Сан-Паулу — Метро).

Местоположение объекта: Сан-Паулу, штат Сан-Паулу, Бразилия.

Вертикальный рынок: Транспорт.

Приложение: Охрана и безопасность.

Технологический партнёр/ инсталлятор: ISS.

Постановка задачи

Метрополитен Сан-Паулу считается крупнейшим в Бразилии и вторым по величине в Латинской Америке. Ежедневно он перевозит более 3 миллионов пассажиров. Ожидалось, что во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2014 году линия №3 («красная ветка»), которая ведет к стадиону, будет сильно загружена болельщиками, съехавшимися в Бразилию со всего мира. Крупнейшее спортивное событие мира стремительно приближалось, поэтому модернизацию системы видеонаблюдения в метро Сан-Паулу было необходимо провести кратчайшие сроки.

Решение

Изначально было установлено около 400 IP-камер Axis, и к ним добавили еще порядка 600 IP-видеосерверов, которые преобразовывали видеосигналы от аналоговых камер наблюдения в цифровой формат. Все вместе эти устройства должны были обеспечивать обзор путей и платформ на трех линиях метрополитена Сан-Паулу. В дополнение к этому некоторые новые поезда уже были оснащены IP-камерами Axis. Они были установлены в вагонах и должны были обеспечивать безопасность пассажиров во время поездки.

Результат проекта

Модернизированная система видеонаблюдения метрополитена Сан-Паулу доказала свою важность и продемонстрировала возможность оперативно решать возникающие в метро проблемы. Ее централизованная архитектура позволяет операторам, находящимся в центре управления, извещать сотрудников службы безопасности метрополитена о происшествиях на раннем этапе их развития и контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность более эффективно.

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За работу пяти из шести линий метрополитена отвечает управляющая компания Компанья ду Метрополитану де Сан-Паулу — Метро, которая обслуживает 61 станцию и ежедневно перевозит 4.6 миллиона пассажиров. На каждой станции установлено 3 коммутатора сети Ethernet, которые подключены к двум гигабитным оптоволоконным кольцам. На месте постоянно присутствует кто-то из сотрудников службы безопасности, чтобы вести наблюдение с помощью определенных камер. Это позволяет оперативно реагировать на происшествия.

Наблюдение ведется и в центре управления. Поступающее видео анализируют в режиме реального времени 12 операторов и 6 администраторов. Находящийся в центре управления персонал работает с системой видеонаблюдения с помощью программного обеспечения, разработанного российской компанией ISS, которая является партнером Axis.

Адриану Оливейра душ Сантуш, инженер Компанья ду Метрополитану де Сан-Паулу — Метро, рассказывает: «Функция распознавания лиц, реализованная на основе программного обеспечения ISS, позволяет нам автоматизировать процедуры поддержания правопорядка в метрополитене, что гарантирует максимальный уровень безопасности жителям и гостям Сан-Паулу».

Модернизированная система видеонаблюдения уже доказала свою эффективность: несколько человек были арестованы по обвинению в преступной деятельности в метрополитене в первую очередь благодаря тому, что она оперативно отслеживать действия.

«На нас смотрел весь мир, поэтому у нас должна была быть современная система видеонаблюдения с быстрым доступом к камерам, чтобы можно было моментально опознать тех лиц, которые направлялись на стадион с целью совершить преступление», говорит Адриану Оливейра душ Сантуш, инженер Компанья ду Метрополитану де Сан-Паулу — Метро.

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Компания: Axis Communications / ISS

