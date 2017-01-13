Камеры видеонаблюдения Axis повышают качество услуг фирменного автосервиса

Изобретательные южноафриканские инсталляторы в сотрудничестве с инженерами Axis Communications приспособили малоразмерные сетевые камеры Axis для организации видеосвязи удалённых станций технического обслуживания с инженерным «мозговым центром» в штаб-квартире заказчика.

Заказчик: автомобильная компания Jaguar Land Rover.

Местоположение объекта: Южно-Африканская Республика.

Вертикальный рынок: розничная торговля.

Приложения: охрана и безопасность, мониторинг рабочего процесса.

Технологический партнёр/инсталлятор: компания Camsecure.

Постановка задачи

Руководители сети автосалонов и фирменных станций технического обслуживания корпорации Jaguar Land Rover (JLR) обратились к компании Camsecure, официальному партнёру Axis Communications, в поисках эффективного с точки зрения затрат решения вопроса дистанционного оказания консультативной технической помощи в относительно сложных ситуациях, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобилей своих клиентов. Заказчик исходил из того, что техническая служба, сосредоточенная в штаб-квартире компании, тратит огромное количество времени на командировки по всем сорока четырём дилерским объектам в Южной Африке и на территориях к югу от Сахары, разруливая нестандартные технические вопросы. Менеджмент африканского отделения компании JLR поручил фирме Camsecure обеспечить инновационное решение, которое позволило бы повысить технический потенциал периферийных автоцентров до уровня головного офиса, что дало бы, в свою очередь, возможность существенно сократить сроки обслуживания клиентских автомобилей.

Решение

Обратившись к опыту и возможностям специалистов компании Axis Communications, инженеры фирмы Camsecure сумели выработать решение — единственное в своём роде и не слишком обременительное для бюджета заказчика. В результате плодотворного сотрудничества камеры модели AXIS M1034-W удалось приспособить к роли, образно говоря, «третьего глаза». Функциональные возможности этих камер — беспроводная передача видеосигнала, наличие встроенной подсветки и полнодуплексный канал голосовой связи — позволили трансформировать их в системы, носимые непосредственно на голове. Сотрудники технической службы на местах, вооружившись этими камерами, получили возможность транслировать видеопотоки высокого разрешения в реальном времени, а инженеры сервисного центра в континентальной штаб-квартире компании-заказчика — отличную видимость и возможность дистанционно принимать адекватные технические решения в помощь персоналу на местах.

Результат проекта

Система на базе сетевых камер Axis явилась первым решением такого рода в мировой автомобильной отрасли, и успех её внедрения в Африке может привести к распространению данного опыта и на другие регионы, где столь же проблемным является обеспечение удалённых автосервисов квалифицированными техническими консультациями. Инновационное устройство позволяет исключить «гадание на кофейной гуще», которым нередко занимаются ремонтники при недостатке знаний об устройстве и опыте обслуживания автомобилей: эксперт оказывается всегда на связи, и автомобили клиентов снова встают в строй в минимальные сроки с максимальным качеством. Кроме этого, ускорение обслуживания положительно сказывается на лояльности всей совокупности клиентов, а затраты времени «топовых» специалистов и командировочные расходы с внедрением системы существенно сокращаются.

Заказчик: культура инноваций

Прославленные марки британских автомобилей Jaguar и Land Rover стали символами продвинутого дизайна, передовых конструктивных и новейших технологий. Они заработали столь весомую репутацию благодаря разработке инновационных решений мирового класса, основанных на повышенном внимании руководства компании к научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам. Среди британских компаний, производящих транспортные средства, именно у Jaguar Land Rover зафиксирована самая высокая доля отчислений от прибыли на НИОКР.

Оптимизация рабочих процессов

Для поддержки сорока четырёх дилерских автосервисных станций по всему африканскому континенту в штаб-квартире компании-заказчика предусмотрено лишь четыре инженерных должности. До усовершенствования рабочий процесс выглядел следующим образом: инженер сервисной станции звонит по телефону в головной офис и просит разобраться в конкретном техническом вопросе, выходящем за рамки его профессиональной компетенции. В ряде случаев поддержка требуется весьма подробная, и объяснить все тонкости ситуации без адекватного визуального ряда попросту не представляется возможным. В подобных ситуациях инженеру из штаб-квартиры приходится паковать чемодан и вылетать в командировку. Если дилер находится за пределами ЮАР, инженеру приходится отсутствовать на рабочем месте длительное время. За это время задачи, требующие решения, успевали основательно накопиться, что приводило, в свою очередь, к увеличению сроков ремонта клиентских автомобилей.

Стив Коксли, в ведении которого находятся вопросы технического обслуживания всей дилерской сети, озаботился данным вопросом и стал изучать возможности оптимизации рабочего процесса во имя минимизации задержек. Сформулировав цели и задачи, он обратился к компании Camsecure с предложением разработать систему дистанционной передачи изображений из дилерских центров в штаб-квартиру.

Исполнительный директор компании-инсталлятора Франсуа Малан всю историю своей фирмы поддерживал курс на инновационные высокотехнологичные решения, на индивидуальные проекты. Получив от Коксли исходную информацию, Малан обратился к инженерам компании Axis Communications, чтобы те помогли ему выбрать из обширного модельного ряда сетевую камеру со встроенной аудиосвязью и беспроводной передачей сигнала.

Взвесив все доводы, партнёры остановили свой выбор на IP-камерах модели AXIS M1034-W. В окончательном решении сыграл свою роль целый комплекс факторов: малые габариты, дальность передачи по Wi-Fi, наличие встроенной светодиодной подсветки. В этих камерах предусмотрена двухсторонняя коммуникация по аудиоканалу, а также имеются встроенные микрофон и громкоговоритель. Таким образом, находясь в любой точке территории объекта, удалённый пользователь имеет возможность поддерживать голосовую коммуникацию со специалистами в штаб-квартире заказчика. Камера, обладающая весьма малым весом, закрепляется на голове сотрудника технической службы при помощи эластичного ремешка, но может использоваться и на штативе либо на пружинном зажиме. Кроме этого, камеры весьма просты в обращении.

Устройства, появившиеся в результате этого уникального проекта, были произведены ограниченной серией под брендом JLR. В комплект поставки дилерам заказчик были дополнительно включены крепления и переносные батареи электропитания для камер.

Выгоды заказчика

Несмотря на то, что устройство получилось на удивление простым, оно полностью решает поставленную заказчиком задачу, а его внедрение уже позволило существенно повысить эффективность процессов обслуживания клиентов, существенно сокращая время вывода клиентских автомобилей из эксплуатации. Кроме этого, внедрение системы телеконсультаций позволяет усовершенствовать и рабочий процесс самой компании-заказчика. Учитывая, что это первый опыт такого рода в мировой автомобильной индустрии, Коксли твёрдо уверен, что внедрение этой инновации позволит компании существенно опередить конкурентов, распространив полученный опыт за пределами африканского континента.

Стив Коксли, управляющий по техническому обслуживанию филиала компании Jaguar Land Rover в Южной Африке и на территориях к югу от Сахары: «Творчески переосмысленное применение сетевых камер марки Axis позволило филиалу компании Jaguar Land Rover в Южной Африке и на территориях к югу от Сахары пересмотреть приоритеты сервиса в интересах клиентов, повысить качество контакта клиентов с брендом и более экономно подойти к собственным ресурсам, повысив операционную эффективность. И, поскольку данное устройство является первым в отрасли, оно позволит нам получить конкурентные преимущества, открывающие дорогу к расширению клиентского предложения.»

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Компания: Axis Communications

