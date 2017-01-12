Защищенные купольные камеры видеонаблюдения серии AXIS Q35 в корпусе из нержавеющей стали

Серия фиксированных купольных камер AXIS Q35, предназначенная для критически важных объектов и обладающая антивандальной защитой по классу IK10+, расширенным диапазоном рабочих температур от —50 до 60 ºC и электронной стабилизацией изображения, пополняется новыми моделями. Новинки, в числе которых модели из нержавеющей стали, обладают превосходной светочувствительностью и оснащены усовершенствованной технологией широкого динамического диапазона WDR — Forensic Capture.

Компания Axis Communications, лидер рынка сетевого видеонаблюдения, пополнила серию сетевых камер AXIS Q35 моделями, оснащенными самыми современными светочувствительными матрицами и усовершенствованными технологиями обработки, включая технологию Lightfinder. Новые модели отличаются исключительной светочувствительностью, а также поддерживают технологию WDR — Forensic Capture. Кроме того, две новые модели с прозрачным нейлоновым куполом и устойчивым корпусом из электрополированной нержавеющей стали способны противостоять коррозионному воздействию морской воды и химических веществ.

«Серия камер AXIS Q35 предназначена для видеонаблюдения на критически важных объектах. В новых и обновленных моделях нам удалось существенно улучшить светочувствительность и эффективность технологии широкого динамического диапазона, — говорит Петра Беннермарк, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Новые камеры из нержавеющей стали расширяют наш ассортимент устройств для учреждений в сфере здравоохранения, промышленных объектов (например, в пищевой и фармацевтической отраслях) и объектов, подверженных воздействию морской воды. Разумеется, все модели серии оснащены технологией Axis Zipstream для оптимального сжатия трафика с сохранением качества изображения».

Камеры AXIS Q3505-V/-VE/-SVE Mk II записывают видео с разрешением 1080p с частотой до 60 кадров в секунду или 720p с частотой до 120 кадров в секунду. В режиме широкого динамического диапазона можно вести запись в HD-качестве с разрешением 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Камеры поставляются с широкоугольным или телескопическим объективом. Модели AXIS Q3504-V/-VE снимают видео в HD-качестве с разрешением 720p и частотой до 120 кадров в секунду (до 30 кадров в секунду в режиме широкого динамического диапазона). Все новые модели серии AXIS Q35 поддерживают удаленную настройку фокуса и зума, а также систему управления диафрагмой P-Iris, позволяющую получать оптимальные показатели глубины резкости, разрешающей способности, контрастности и четкости изображения.

Новые камеры AXIS Q3504-V и AXIS Q3504-VE, обновленные модели AXIS Q3505-V Mk II и AXIS Q3505-VE Mk II, а также новая модель в корпусе из нержавеющей стали

AXIS Q3505-SVE Mk II (снабжена маркировкой MkII, поскольку имеет такое же внутреннее устройство) поступили в продажу в дистрибьюторской сети компании Axis в 3-м квартале 2016 года. Рекомендованные розничные цены составляют от 799 до 1399 долларов США в зависимости от объектива и назначения модели (для монтажа в помещении/для наружного использования/в корпусе из нержавеющей стали).

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Компания: Axis Communications

