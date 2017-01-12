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Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Защищенные купольные камеры видеонаблюдения серии AXIS Q35 в корпусе из нержавеющей стали


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12.01.2017

Серия фиксированных купольных камер AXIS Q35, предназначенная для критически важных объектов и обладающая антивандальной защитой по классу IK10+, расширенным диапазоном рабочих температур от —50 до 60 ºC и электронной стабилизацией изображения, пополняется новыми моделями. Новинки, в числе которых модели из нержавеющей стали, обладают превосходной светочувствительностью и оснащены усовершенствованной технологией широкого динамического диапазона WDR — Forensic Capture.

Компания Axis Communications, лидер рынка сетевого видеонаблюдения, пополнила серию сетевых камер AXIS Q35 моделями, оснащенными самыми современными светочувствительными матрицами и усовершенствованными технологиями обработки, включая технологию Lightfinder. Новые модели отличаются исключительной светочувствительностью, а также поддерживают технологию WDR — Forensic Capture. Кроме того, две новые модели с прозрачным нейлоновым куполом и устойчивым корпусом из электрополированной нержавеющей стали способны противостоять коррозионному воздействию морской воды и химических веществ.

«Серия камер AXIS Q35 предназначена для видеонаблюдения на критически важных объектах. В новых и обновленных моделях нам удалось существенно улучшить светочувствительность и эффективность технологии широкого динамического диапазона, — говорит Петра Беннермарк, менеджер по продукции компании Axis Communications. — Новые камеры из нержавеющей стали расширяют наш ассортимент устройств для учреждений в сфере здравоохранения, промышленных объектов (например, в пищевой и фармацевтической отраслях) и объектов, подверженных воздействию морской воды. Разумеется, все модели серии оснащены технологией Axis Zipstream для оптимального сжатия трафика с сохранением качества изображения».

Камеры AXIS Q3505-V/-VE/-SVE Mk II записывают видео с разрешением 1080p с частотой до 60 кадров в секунду или 720p с частотой до 120 кадров в секунду. В режиме широкого динамического диапазона можно вести запись в HD-качестве с разрешением 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Камеры поставляются с широкоугольным или телескопическим объективом. Модели AXIS Q3504-V/-VE снимают видео в HD-качестве с разрешением 720p и частотой до 120 кадров в секунду (до 30 кадров в секунду в режиме широкого динамического диапазона). Все новые модели серии AXIS Q35 поддерживают удаленную настройку фокуса и зума, а также систему управления диафрагмой P-Iris, позволяющую получать оптимальные показатели глубины резкости, разрешающей способности, контрастности и четкости изображения.

Новые камеры AXIS Q3504-V и AXIS Q3504-VE, обновленные модели AXIS Q3505-V Mk II и AXIS Q3505-VE Mk II, а также новая модель в корпусе из нержавеющей стали

AXIS Q3505-SVE Mk II (снабжена маркировкой MkII, поскольку имеет такое же внутреннее устройство) поступили в продажу в дистрибьюторской сети компании Axis в 3-м квартале 2016 года. Рекомендованные розничные цены составляют от 799 до 1399 долларов США в зависимости от объектива и назначения модели (для монтажа в помещении/для наружного использования/в корпусе из нержавеющей стали).

Количество показов: 199
 
Компания:  Axis Communications

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Передний край

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

Книжная полка


Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Эргономика поста видеонаблюдения


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