От карнавала к карнавалу с камерами Axis

Свыше восьмисот камер видеонаблюдения Axis заняли свои боевые посты на страже спокойствия жителей и гостей бразильского штата Баия, способствуя развитию туризма и обеспечивая безопасность на масштабных событиях, в числе которых — кубковые матчи по футболу и Олимпийские игры.

Заказчик: секретариат общественной безопасности муниципалитета штата Баия.

Местоположение объекта: шт. Баия (Бразилия).

Вертикальный рынок: муниципальное видеонаблюдение.

Приложение: охрана и безопасность городской территории.

Технологические партнёры/инсталляторы: компании Cambium Networks и Digifort.

Постановка задачи

Бразильский штат Баия живёт весьма интенсивной жизнью. Столица штата, город Сальвадор, стал одним из шести городов страны, где проводились игры Кубка FIFA 2013 года. В том же году курортный город Коста-ду-Сауипе, расположенный к северу от столицы штата, стал ареной отборочных матчей футбольного Кубка Мира. Затем Сальвадор стал одним из городов-хозяев Кубка Мира — 2014, а на следующий год здесь проводились квалификационные матчи Кубка Мира 2018 года. Помимо этого, здесь же проводились и футбольные встречи в рамках Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Во время карнавала и в другие праздники в течение года штат Баия становится домом для многих тысяч туристов — и в условиях столь интенсивного потока событий становится исключительно важной задача обеспечения охраны и безопасности жителей и гостей штата.

Решение

С 2013 года Секретариат общественной безопасности штата Баия занимается модернизацией и расширением системы видеонаблюдения, в ходе которого используются IP-камеры компании Axis и управляющий софт компании Digifort, официального партнёра Axis Communications. В ходе выполнения первой очереди проекта к системе добавились 235 сетевых камер AXIS Q6032-E.

По результатам внедрения первой очереди на следующий год была запланирована установка ещё четырёхсот камер этой же модели, а также 165 сетевых камер AXIS Q6044-E. В 2015 году в системе появилось ещё 35 IP-камер, а также планы дальнейшего расширения сети.

Результат проекта

Видеоизображения сыграли ключевую роль в расследовании большого количества происшествий, и статистика насильственных преступлений в штате заметно пошла на убыль. Распознавание автомобильных номеров стало возможным на расстоянии до 400 метров от места установки камеры, что в итоге привело к росту объёма платежей в казну по штрафам. Камеры стали одним из стратегически важных инструментов поддержания общественного порядка, в частности, во время проведения мероприятий международного масштаба. И, конечно же, в объективы камер попадают все краски бразильского карнавала.

Выгоды заказчика

Устаревшая аналоговая система, находившаяся в ведении Секретариата общественной безопасности, имела целый ряд существенных ограничений. По мнению подполковника Маркуса Оливейры, дальность съёмки оставляла желать лучшего, а качество транслируемого и записываемого видеосигнала было недостаточным для использования в оперативных целях. В частности, опознать по видеоизображениям попавших в кадр людей в большинстве случаев не представлялось возможным.

Первым городом, на улицах которого появились IP-камеры Axis, стал Сальвадор. Во время проведения карнавала полицией было организовано 16 постов наблюдения, в распоряжении каждого из которых находилось 8-10 телекамер. Это позволило силам охраны правопорядка обеспечить максимально быстрое реагирование на разного рода инциденты. Однако в дальнейшем полицейские сосредоточили свои усилия преимущественно на профилактике правонарушений: субъекты, проявляющие признаки агрессии либо подозрительного поведения, вовремя выявляются и при необходимости задерживаются. В дни карнавала использование камер позволило своевременно выявить и предотвратить целый ряд весьма неприятных инцидентов.

Некоторые из камер, использованных во время карнавала, оставлены на улицах в целях мониторинга обстановки и обеспечения безопасности горожан. «Система существенно повышает эффективность полицейских мер, а также даёт горожанам и туристам ощущение безопасности,» — считает подполковник Оливейра.

Видеоизображения с камер просматриваются на локальных постах системы, доступ к ним возможен и с центрального поста мониторинга. К примеру, в районе Пелуриньо, который является «визитной карточкой» города, мониторинг изображений с сорока камер ведётся непосредственно в штабе 18-го батальона полиции, а параллельно видеопотоки поступают в объединённый региональный центр управления системой. В отличие от устаревшей аналоговой системы, качество видеоизображений в сетевой системе может устанавливаться в зависимости от нагрузки на пропускную способность сети.

По результатам эксплуатации системы в Сальвадоре проект было решено распространить и на другие города штата — Порту Сегуру, Кандеяс и Камасари. Некоторые из городов, не обладая возможностью организации командного центра, приняли решение отсылать видеоизображения на пост централизованного мониторинга в Сальвадоре — так поступили в городе Фейра де Сантана, на улицах которого установлено свыше двухсот камер Axis. «Мы взяли на вооружение технологию, используемую в Сальвадоре, и это не замедлило сказаться на статистике криминальных происшествий как в столице штата, так и в периферийных городах,» — говорит Маурицио Телеш Барбоса, руководитель Секретариата общественной безопасности.

В планах на ближайшие несколько карнавальных праздников — установка двадцати камер в пунктах пропуска, исключающих пронос оружия и наркотических средств в зону проведения карнавала. Имеются также намерения распространить новую технологию наблюдения на другие районы Сальвадора, а также внедрить её в удалённых городах — Серриньи и Баррейрасе.

В городе Вера Круз на острове Итапарика (зелёная зона слева) также установлены сетевые камеры Axis, изображения с которых передаются по радиоканалу в Сальвадор (справа).

Остановить «чёрные протесты»

При проведении матча на Кубок конфедераций камеры Axis использовались для наблюдения за шествиями болельщиков. В связи с этим мобилизация полицейских подразделений производилась лишь при явной необходимости, и событие, проходившее на стадионе Фонте-Нова, прошло без происшествий. Оливейра объясняет: «Использование камер позволило нам вовремя выявлять зачинщиков беспорядков и таким образом предотвращать проявления вандализма. Как только камеры фиксировали что-то подозрительное, мы направляли туда подразделения реагирования и восстанавливали порядок и безопасность.» Ещё одним серьёзным испытанием стали матчи Кубка Мира. Время проведения матчей приходилось в основном на часы пик, и это создавало большие проблемы с перемещением и пешеходов, и транспортных средств. К тому же в городе разразились массовые протесты против Кубка Мира, которые пришлось отслеживать при помощи камер наблюдения. Практиковались и так называемые «чёрные протесты», в ходе которых участники скрывали лица за масками. Такого рода выступления обычно сопровождаются вандализмом в отношении объектов общественного и коммерческого назначения.

Благодаря использованию камер, полиции удалось внимательно проследить за всеми крупными шествиями по улицам города. «Поскольку предполагаемые маршруты движения групп были известны заранее, мы получили возможность эффективно изолировать марши, чтобы они не мешали проведению праздника в районе маяка Фарол-да-Барра и следованию болельщиков к стадиону Фонте-Нова,» — рассказывает Оливейра.

Вслед за Кубком Мира возникла потребность в обеспечении безопасности в дни проведения Олимпиады-2016. Согласно стратегическому плану обеспечения безопасности игр в Рио-де-Жанейро, в Сальвадоре следовало обеспечить проведение десяти футбольных матчей — однако имеющаяся в городе схема обеспечения безопасности почти не претерпела изменений. И это несмотря на то, что масштабы события были больше, а временной отрезок — короче. Стратегически важные поправки к схеме сводились по большей части к обеспечению более высокой степени интеграции информационного обмена и координации действий.

«Эта схема, успешно сложившаяся в течение двух последних лет, будет работать и в дальнейшем,» — говорит Оливейра, являвшийся по совместительству координатором Государственного совета по общественной безопасности и гражданской обороне на время проведения Олимпиады—2016 в Рио-де-Жанейро.

Беспроводная трансляция

В практике Секретариата общественной безопасности штата Баия первым опытом использования беспроводной передачи изображений с камер видеонаблюдения стали отборочные матчи Кубка Мира в Коста-ду-Сауипе. Вдоль улиц Эстрада-ду-Коко и Линья Верде было установлено восемь камер, изображения с которых транслировались по микроволновому каналу. «Событие было недолгим, однако ему пришлось уделить весьма много внимания, в основном с точки зрения контроля дорожного движения и обеспечения прохода на стадион,» — вспоминает подполковник.

Спустя несколько лет муниципальной системой видеонаблюдения обзавёлся и город Вера Круз, находящийся на острове Итапарика — в важнейшей промышленной и туристической зоне штата Баия. Здесь также было установлено восемь IP-камер модели AXIS Q6044-E, управляемых программным обеспечением Digifort. Изображения с острова также передавались по каналу микроволновой связи на вышку, расположенную в исторических казармах Картель-душ-Афлитуш, а оттуда — на центральный пост управления.

Микроволновый линк был реализован при помощи системы связи PTP800 компании Cambium Networks — партнёра Axis Communications. Он представляет собой полнодуплексный канал пропускной способностью до 368 мегабит/с, дальность действия которого зависит от выбора несущей частоты. «Расстояния передачи у нас составляют свыше десяти километров,» — говорит Марсио Романо, региональный менеджер по продажам компании Cambium Networks.

Технология и люди

Одной из причин того, что расширение системы видеонаблюдения в штате Баия было признано успешным, состояло в том, что эта модернизация осуществлялась в рамках эффективной кампании по борьбе с насильственными преступлениями. Одним лишь увеличением количества камер в системе все проблемы не решить. «Невозможно подключать новые камеры и при этом сокращать численность персонала. Устанавливая камеры, необходимо предусмотреть и меры реагирования на то, что эти камеры могут выявить, — говорит подполковник Маркуш Оливейра. — Мы постарались упорядочить использование человеческого ресурса правоохранителей в интересах граждан.»

С точки зрения Секретариата общественной безопасности, имеется и ощутимая косвенная выгода от использования камер: уменьшив количество полицейских в зонах, где преимущественными правонарушениями являются вандализм и порча общественной собственности, силы реагирования получают возможность более эффективно защищать жизнь и здоровье горожан. «У нас были случаи поимки на месте преступления в совершенно безлюдных местах, и задержанных немало удивило, что они попали в поле зрения камер» — объясняет Оливейра.

Кроме этого, стратегически продуманное управление позволяет перераспределить ресурсы в более оживлённые зоны, параллельно увеличивая их покрытие видеонаблюдением. В результате усиливается присутствие полиции на более опасных с точки зрения насильственных преступлений участках, что создаёт у горожан ощущение защищённости.

И на улицах уже стали заметны результаты совместной работы технологии и людей. Случай из практики: однажды в дневное время камеры Axis зафиксировали неудачную попытку угона автомобиля. Вскоре один из операторов на посту управления обратил внимание на быстро движущийся автомобиль в непосредственной близости от места преступления — и предположил, что эти два события связаны между собой. Оператор объявил тревогу и направил полицейских на перехват автомобиля, передав его словесное описание по радиосвязи. Полиции удалось задержать транспортное средство, и оно действительно оказалось только что угнанным.

Меньше нарушений ПДД

Чтобы наладить полноценное сотрудничество сил общественной безопасности с дорожной полицией, Секретариат подписал с городским советом Сальвадора соглашение об информационном обмене в части видеоизображений. Это позволит использовать изображения с девяти десятков камер, расположенных на оживлённых улицах, для контроля дорожного движения, что позволит оптимизировать использование системы и повысит безопасность движения.

Операторы объединённого регионального центра управления системой получили возможность обнаруживать подозрительные транспортные средства и фиксировать их номерные знаки — в том числе в движении, а также на значительном расстоянии от автомобиля. «Автомобильные номера можно различить на расстоянии до 300-400 метров, — говорит подполковник Оливейра. — Мы пробиваем номера по базе угнанных транспортных средств, а также проверяем, не связаны ли эти автомобили с какими-либо иными преступлениями, а в случае положительного ответа направляем на перехват ближайшую патрульную машину.»

Преступность отступила

По официальным данным, за первые 10 месяцев 2015 года в результате действия программы правительства штата Баия «Пакт во имя жизни» количество предумышленных убийств в регионе сократилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Показательный пример: в городе Камасари, на улицах которого установлены сетевые камеры Axis, уменьшение количества убийств составило 9 процентов.

Подполковник Маркуш Оливейра, Секретариат общественной безопасности штата Баия: «Помимо нарушений правил дорожного движения, камеры помогают выявлять и другие правонарушения. Столь качественные камеры позволяют оптимизировать действия полиции в криминогенных зонах, используя изображения для предупреждения преступлений и сбора доказательного материала по уже совершённым действиям.»

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Компания: Axis Communications

