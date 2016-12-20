Камеры видеонаблюдения Axis обеспечивают безопасность спа-курорта

Решение системы видеонаблюдения на базе сетевых камер Axis позволило популярному баварскому спа-курорту обеспечить спокойный и эффективный отдых своих клиентов, своевременное предупреждение каких-либо происшествий, а также полную сохранность имущества и личных вещей.

Заказчик: администрация курорта Бад Штебен.

Местоположение объекта: Бад Штебен, Германия.

Вертикальный рынок: объекты туристической инфраструктуры.

Приложение: обеспечение охраны и безопасности.

Технологические партнёры/инсталляторы: компании ProComp и Aimetis.

Постановка задачи

Шахтёрская деревня Штебен была преобразована в оздоровительный курорт в XIX веке. Здешние источники минеральной воды упоминаются в документах пятисотлетней давности, однако первая купальня здесь была построена лишь в 1838 году. Сегодня Бад Штебен является государственным курортом германской земли Бавария. Головным предприятием курортного комплекса здесь является спа-курорт, пущенный в строй в 2004 году и включающий в себя центр здорового образа жизни, плавательные бассейны и банный комплекс, находящиеся в одном и том же здании. Вполне естественно, что одним из ключевых факторов обеспечения работы спа-курорта явилось надёжное обеспечение безопасности клиентов. Полностью исключить происшествия на воде, внезапные ухудшения состояния здоровья, проявления вандализма и посягательства на чужую собственность здесь практически невозможно. Если инцидент подобного рода происходит в зоне, скрытой от глаз персонала, предпринимать какие-либо действия по реагированию может оказаться слишком поздно. Компания, взявшая на себя управление курортом, решила сосредоточить усилия на предупреждении развёртывания негативных сценариев. Для этого потребовалось обеспечить сквозную видимость всей территории объекта — вплоть до самых удалённых уголков. При этом следовало принять во внимание и обеспечение невмешательства в частную жизнь клиентов.

Особенности объекта

Обладая редким сочетанием натуральных целебных веществ, включая природные грязи, радон и диоксид углерода, государственный спа-курорт Бававрии, находящийся на севере области Франкония, занимает особенное место в ряду прочих оздоровительных и велнес-курортов. Осуществляя свои функции на протяжении более чем 180 лет, спа-комплекс накопил высочайший медицинский и терапевтический опыт, проверенный веками. Однако полноценный отдых невозможен без того, чтобы ощущать себя в безопасности. Возможность свободно передвигаться по территории, не беспокоясь при этом за личную безопасность и сохранность вещей, призваны предоставить гостям курорта возможность в полной мере воспользоваться возможностями отдыха, а персоналу курорта — ощущение полного контроля над ситуацией на объекте.

Суммарная площадь объекта составляет порядка 8500 квадратных метров; вполне естественно, что в комплексе такого масштаба имеются зоны, мониторинг которых существенно затруднён. К их числу, например, относятся удалённые плавательные бассейны «храма здоровья», расположенная на берегу естественного пруда сауна и аудиовизуальный бассейн в «павильоне звука». Регулярные обходы помещений патрульными решают проблему лишь частично, поскольку охранники не могут находиться во всех зонах объекта одновременно. Если происходит какой-либо инцидент либо обнаруживается пропажа вещей, реальную помощь в отработке нештатной ситуации может оказать лишь продуманное решение видеонаблюдения, позволяющее своевременно и эффективно отреагировать на произошедшее.

Исходные условия

Устаревшая аналоговая система видеонаблюдения, в которой использовались монохромные камеры, со временем стала практически бесполезной, в частности, в зонах объекта, где присутствовала вода. Здесь потребовалось современное масштабируемое решение на базе сетевых технологий. Чтобы обеспечить получение высококачественных видеоизображений, нужны были камеры с высокой степенью детализации изображений и высокой чувствительностью к свету. По условиям эксплуатации на спа-курорте необходимо было обеспечить и высокую устойчивость камер наблюдения к воздействию влаги, а также получение изображений достаточного качества при съёмке в условиях изменяющейся освещённости. Ещё одной характерной проблемой явилось попадание в кадр лучей света, отражаемых от водной поверхности бассейнов. Помимо этого, структура объекта является достаточно сложной, из чего вытекают и определённые сложности с выбором мест инсталляции камерного оборудования и его непосредственной установки. А для оптимизации усилий службы безопасности объекта было желательно использовать камеры наблюдения, способные работать под контролем управляющего ПО.

С учётом того, что видеосъёмка в помещениях курортного комплекса подпадает под действие законодательства об охране персональных данных, при переводе системы видеонаблюдения на сетевые технологии управляющая курортом компания оказалась перед весьма непростым выбором.

Однако, поскольку на объекте уже некоторое время использовались аналоговые камеры телевизионного наблюдения, переход на IP-систему не был чем-то принципиально новым. Рабочая группа заранее подготовила подробную схему инсталляции, тщательно выбрав места установки камер, а также технические характеристики и функциональность каждой из них. Для всех объекта были созданы специальные тестовые таблицы, которые было решено использовать в процессе установки нового оборудования. Это позволяло сотруднику, ответственному за безопасность данных в системе, и всем уполномоченным принимать оперативные решения получить исчерпывающее представление об обстановке на объекте ещё до момента ввода системы в эксплуатацию.

Решение

Робин Фрёлих, менеджер проекта в компании ProComp, практически без колебаний предложил использовать в инсталляции камеры лидера рынка IP-видеонаблюдения — компании Axis Communications. Превосходное качество изображения в сочетании с оригинальной технологией Lightfinder позволяют этим камерам формировать впечатляющие и убедительные изображений в любых условиях освещения, невзирая на отражения лучей источников света от водной поверхности и сложные условия окружающей среды на спа-курорте.

Получив в своё распоряжение высококачественную систему видеонаблюдения, охранная служба перевела мониторинг ключевых зон объекта на качественно иной уровень. Этому способствовала и безукоризненная надёжность камерной части, и весьма простое в эксплуатации управляющее программное обеспечение Aimetis Symphony.

Выгоды заказчика

Себастиян Цёллер, администратор компьютерной сети спа-курорта Бад Штебен, и Робин Фрёлих, менеджер компании-инсталлятора ProComp, приняли решение об установке в бассейновом комплексе 19-ти сетевых камер Axis — одиннадцати IP-камер AXIS P3364-LVE, восьми AXIS M3026-VE и одной AXIS M3007-PV.

Сетевые камеры AXIS P3364-LVE были размещены в самых слабо освещённых зонах объекта, таких, как плавательный бассейн с солёной водой и «эхо-башня». Эта модель представляет собой фиксированную купольную камеру с переключением «день-ночь» и выдающимся качеством видеоизображения. Встроенный в конструкцию прибор подсветки на инфракрасных светодиодах позволяет вести съёмку без потери деталей даже в абсолютной темноте. Фирменная технология компании Axis Communications, получившая название Lightfinder, обеспечивает прекрасные показатели чувствительности к свету и позволяет адекватно передавать цвета объектов при весьма низких уровнях освещённости сцены. Это весьма ценная возможность, в частности, для решения задач персональной идентификации.

Робин Фрёлих, менеджер проектов компании ProComp: «Мы протестировали множество камер различных производителей. Продукция Axis была выбрана нами из-за высокого качества изображения и оптимального соотношения между ценой и техническими характеристиками. Благодаря гибкости конструктивного решения камер никаких проблем при их инсталляции не возникло, даже на самых трудных участках объекта — несмотря на то, что впервые за свою профессиональную карьеру я наблюдал за внедрением проекта, будучи одетым всего лишь в купальные трусы.»

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Компания: Axis Communications

