Безопасность крупнейшего порта под контролем IP-камер Axis

Французский порт Булонь Кале, один из самых активных в Европе по паромным и контейнерных перевозкам, провёл масштабную модернизацию аналоговой системы видеонаблюдения. Ключевую роль в новом решении играют сетевые камеры и тепловизоры компании Axis Communications.

Заказчик: порт Булонь Кале.

Местоположение объекта: г. Кале (Франция).

Вертикальный рынок: перевозки.

Приложение: портовая безопасность.

Технологические партнёры/инсталляторы: компании Eryma, Genetec и Acic.

Постановка задачи

Обрабатывая в год свыше 10 миллионов пассажиров и более 43 миллионов тон коммерческих грузов, порт Булонь Кале является самым крупным пассажирским портом Франции и четвёртым в национальном рейтинге грузовых портов. Для обеспечения должного уровня безопасности пассажиров, судовых команд и грузов, управляющая портом компания Sociéte d’Exploitation des Ports du Detroit (SEPD) решила модернизировать ранее установленную систему аналогового телевизионного наблюдения — это позволило бы предотвратить попытки вторжения на охраняемую территорию и гарантировать непрерывность рабочих процессов на объекте.

Решение

К разработке проекта управляющая компания SEPD привлекла фирму Eryma, специализация которой — уникальные решения интеграции систем безопасности. Перед разработчиками была поставлена задача создания новой современной системы, которая оказалась бы совместимой с уже установленным на объекте оборудованием, а также поставки новых компонентов, настройки и ввода всей системы в эксплуатацию.

Обладая статусом официального партнёра компании Axis Communications и элитного партнёра Genetec Inc., фирма Eryma всего лишь за шесть месяцев спроектировала и установила на объекте гибридную систему видеонаблюдения. На базе управляющего ПО Omnicast компании Genetec в этой системе работают 120 сетевых камер и видеокодеров Axis, среди которых — два десятка тепловизионных камер, управляемых приложением охраны периметра Activity Detection от компании Acic. Помимо системы видеонаблюдения, на объекте была развёрнута и система контроля доступа (40 контроллеров и 160 считывателей, установленных специалистами фирмы Eryma) — это позволило обеспечить уверенный контроль обстановки, безопасность людей, а также сохранность судов, грузов и оборудования на всей территории порта Булонь Кале.

Результат проекта

Система безопасности полностью соответствует техническим и функциональным требованиям заказчика. Качество изображения, уровень интеграции решения, простота в использовании и автоматическая передача тревожных сигналов по назначению существенно помогли операторам системы в выполнении их задач. Возможности системы позволяют операторам на ранних стадиях выявлять потенциально опасные ситуации и отдавать обоснованные распоряжения патрулям физической охраны.

Выгоды заказчика

Площадь порта Кале составляет около 500 гектаров (из которых 100 приходится на водную поверхность), и обстановка на объекте весьма динамична и сложна. Это второй по пассажиропотоку порт в Европе и первый по совокупному грузопотоку контейнеров типа «ро-ро».

Для управляющей компании Societe d’Exploitation des Ports du Detroit, в ведении которой находятся и вопросы обеспечения безопасности порта, главной задачей по данному направлению являлось обеспечение мер защиты и их соответствия Международному кодексу по охране судов и портовых средств (ОСПС) и договору Ле Туке, регулирующему правила пересечения франко-британской границы. Этим обусловлено тесное сотрудничество управляющей компании с французской национальной полицией, таможенной службой и силами пограничной охраны Великобритании (UKBF). Здесь несут круглосуточную службу 230 человек, обеспечивая максимально высокий уровень обслуживания и полную безопасность пассажиров, судовых команд и грузопотоков.

В 2015 году после нескольких месяцев тщательного изучения рабочих процессов и цикла полевых испытаний управляющая компания объявила тендер на решение, позволяющее оптимизировать и модернизировать используемую на объекте аналоговую систему видеонаблюдения. Заказчик выразил намерение обеспечить лучшее покрытие территории видеонаблюдением, повысить качество изображения, оптимизировать принятие решений (передачей сигналов обнаружения вторжения в особо охраняемые зоны), упорядочить информационный обмен и процедуры обслуживания всего установленного оборудования.

Этот тендер выиграла фирма Eryma, предложив гибкое решение системы сетевого видеонаблюдения, интегрирующее оборудование и программные компоненты различных производителей. В качестве базовой платформы для построения этого решения было выбрано управляющее программное обеспечение Omnicast на сетевой платформе Genetec Security Center.

Чтобы снизить затраты на внедрение новой системы, было решено продлить срок использования ранее установленных на объекте аналоговых камер с приемлемым качеством изображения. Они были подключены к общей системе с использованием пятидесяти видеокодеров Axis.

Для обеспечения высокой детализации изображений на объекте было размещено пятьдесят сетевых камер высокого разрешения. В их число вошли камеры AXIS P1428 разрешением 4K, а также камеры AXIS Q6045-E MKII и AXIS Q6000, обеспечивающие круговой обзор в формате высокой чёткости HDTV.

Ценным дополнением к общей системе стали двадцать тепловизоров AXIS Q19, обслуживаемых программным приложением Acic Activity Detection. Это обеспечило возможность автоматической генерации тревожных сигналов при пересечении заданного виртуального периметра. Все 120 единиц оборудования управляются программным продуктом Genetec Omnicast, а для визуализации видеопотоков на центральном посту управления используется приложение Genetec Remote Security Desk, выводящее данные на видеостену размером 3 х 2 метра.

По окончании периода внедрения, длившегося шесть месяцев, фирма Eryma сумела обеспечить соблюдение всех технических и функциональных требований заказчика. Простота эксплуатации системы, высокое качество изображений и отлично реализованная интеграция компонентов в единое решение существенно повысили эффективность и оперативность анализа ситуации на объекте. В частности, дежурные получили возможность обоснованно расставлять приоритеты реагирования при одновременном возникновении на объекте нескольких нештатных ситуаций. Виртуальные ограждения, реализованные в ПО компании Acic, существенно снижают инсталляционные затраты по сравнению с установкой физического периметра. А поскольку система построена на открытой платформе, она может со временем эволюционировать, подвергаясь по мере необходимости модификациям и расширениям.

Жан-Мишель Руссель, руководитель службы безопасности порта Булонь Кале: «Наша новая система безопасности весьма надёжна. Она полностью решает задачи своевременного информирования сотрудников охраны об обстановке на объекте и позволяет им своевременно реагировать на любые ситуации, угрожающие нормальной работе порта.»

Исполнители проекта

Будучи опытным интегратором систем безопасности, фирма Eryma специализируется на решениях, сочетающих в себе различные охранные технологии (контроль доступа, охранную сигнализацию и видеонаблюдение в сoответствии с французскими стандартами APSAD R81 и R82, а также периметровое оборудование и средства удалённого управления системами). Это позволяет полностью приспособить системы к нуждам и запросам заказчика, обеспечив при этом и их соответствие требованиям нормативной документации.

Компания Genetec Inc. производит для отрасли безопасности программное обеспечение с открытым кодом и аппаратные компоненты, а также предоставляет клиентам облачные сервисы. Имея мощную сеть реселлеров, интеграторов и технических консультантов, компания обслуживает бизнес-клиентов и правительственные структуры в более чем восьмидесяти странах мира.

Специалисты компании Acic проектируют и разрабатывают программное обеспечение видеоаналитики, позволяющее частично автоматизировать видеонаблюдение на охраныемых объектах за счёт таких функций, как обнаружение и отслеживание (людей, наземных и водных транспортных средств и т .п.), обнаружение определённых событий, подсчёт объектов, определение нештатного либо опасного поведения и ряд других.

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Компания: Axis Communications

