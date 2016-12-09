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Газета "Security News" / Под знаком PR / Истории успеха

Современные технология видеонаблюдения повышают уровень безопасности туристов на побережье Уэльса


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09.12.2016

Спасательная станция на побережье Уэльса использует современные достижения в области видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность туристам и своевременно прийти им на помощь. В этом ей помогают фирменные технологии и исключительно высокое качество изображения IP-камер от Axis Communications.

Заказчик: Спасательная станция Портколла.
Местоположение объекта: Порткол, Уэльс, Великобритания.
Вертикальный рынок: Туризм.
Приложение: Удаленное видеонаблюдение.
Технологический партнёр/ инсталлятор: PC1.

Постановка задачи

Город Портколл на побережье Уэльса славится своими уникальными приливами и отливами, которые считаются вторыми в мире по своей высоте. Вместе с тем это живописное место не столь безопасно и находится в числе лидеров Великобритании по количеству вызовов спасательных лодок в 2015 году. Поскольку скорость приливной волны здесь достигает 7 узлов (13 км/ч), постоянно присутствует серьезная угроза стихий, которая не встречается в других районах страны. С учетом столь беспокойного моря и наплыва большого количества туристов местная спасательная станция Национального королевского общество спасения на воде решила повысить уровень безопасность туристов и эффективность своих действий, направленных на спасение жизней утопающих.

Решение

Вместе с установкой фиксированной IP-камеры AXIS Q1775-E и высокотехнологичного метеорологического оборудования спасательная станция Портколла получила доступ к самым современным технологиям для измерения погодных условий, приливной активности и многих других параметров. Прямая трансляция видео, на котором хорошо видны погодные условия прибрежной полосы, круглосуточно в режиме реального времени доступна в Интернете. Это способствует развитию туризма, так как гости Портколла, планируя посещение пляжа, всегда могут заранее узнать о погоде на побережье и состоянии моря.

Для спасательной станции Портколла AXIS Q1775-E с ее 10-кратным оптическим увеличением и автоматической фокусировкой стала оптимальным выбором благодаря своей устойчивости к воздействию климата. Эта IP-камера способна круглосуточно передавать изображение отличного качества независимо от погодных условий.

Результат проекта

Установленная IP-камера не только помогает туристам и персоналу спасательной станции наблюдать за погодой на побережье и правильно оценивать риски, что способствует повышению общего уровня безопасности, но и обеспечивает существенную экономию средств, сразу же окупив полную стоимость установки. Нужно учесть, что только один выход спасательного судна в море обходится в 2 000 фунтов, при том что в прошлом году в Портколле было зафиксировано 73 выхода спасателей в море. Все это в итоге выливается во внушительную сумму годовых расходов, которые достигли 146 000 фунтов. Достаточно донести информацию до отдыхающих об опасностях, которые их подстерегают на море, и тем самым сократить количество выходов спасательного судна хотя бы на пару. Это сразу же окупит стоимость установки IP-камеры и в то же время повысит уровень безопасности как туристов, так и экипажа спасательного судна.

Информирование как инструмент безопасности туристов

Статистика спасательной станции за 2015 год показывает, что примерно половина (44.4%) случаев использования спасательного судна приходится на оказание помощи людям как на берегу, так и на воде, в том числе любителям серфинга и плавания на байдарке. Своевременное информирование широкой общественности о погодных условиях и состоянии моря предупреждает о потенциальной опасности и сокращает число людей, находящихся у воды в этой время, а это в свою очередь уменьшает число вызовов спасательного судна и повышает общий уровень безопасности отдыхающих.

Портколл — одно из самых популярных туристических мест в Уэльсе, куда приезжает огромное число людей, многие из которых имеют незначительный опыт или вовсе никакого опыта поведения в условиях, с которыми можно столкнуться на местном побережье. По статистике каждые полтора года гибнет здесь один человек. Трагедии в большинстве случаев происходят из-за неблагоприятных погодных условий, когда люди прыгают в воду с пирса.

IP-камера была установлена в том числе и как средство информирования, чтобы повысить уровень безопасности как туристов, так и тех, кто только планирует посетить Портколл. Это достигается с помощью прямой трансляции в Интернете видеопотока от этой камеры, вместе с которым передаются данные о погодных условиях. Это помогает предупредить туристов об опасностях, которые их подстерегают в море, и позволяет им остаться дома, чтобы избежать неблагоприятной погоды или шторма.

При выборе камеры необходимо было учитывать погодные условия, в которых она будет работать, поскольку они варьируются от летней жары до сильных штормов и обледенения. Способность непрерывно работать в морском климате имеет принципиальное значение для камер наблюдения, которые устанавливаются на побережье. Камеры Axis проходят разнообразные испытания на воздействие окружающей среды, а том числе и тесты на работоспособность в экстремальных условиях в соответствии с очень строгими стандартами.

Иэн Страуд, бывший заместитель начальника спасательной станции Портколла и ее нынешний пресс-секретарь рассказывает: «Нам нужен был детальный обзор пирса, потому что это очень важный и в то же время очень опасный участок. Прямую трансляцию постоянно смотрят в Интернете многие люди, которые могут сообщить на спасательную станцию, если увидят, что кто-то оказался в беде. Качество изображения — просто фантастическое. Одна из важнейших задач, которыми занимается спасательная станция — наблюдение за состоянием моря и погодными условиями. От этого зависит, какое снаряжение потребуется в море экипажу спасательного судна. С учетом прекрасного качества изображения, которое транслирует IP-камера, мы можем точно и безошибочно сказать экипажу, какое снаряжение им потребуется. Это сильно экономит время при каждом выходе в море и в результате позволяет спасти больше жизней».

Axis помогает спасательной станции спасать

Основное предназначение IP-камеры — это вспомогательный инструмент для информационно-обучающих мероприятий спасательной станции, в том числе для успешной кампании «Отнесись с уважением к морю», лозунгом которой стала фраза «отнесись с уважением к морю, ведь не каждого можно успеть спасти». По мере того как IP-камера становится все более популярной, увеличивается и ее потенциальная польза, так как пользователи Интернета, которые смотрят трансляцию, могут заметить происшествия или рискованные ситуации и сообщить о них спасателям, что сокращает время реагирования.

Главным преимуществом данного решения для спасательной станции в Портколле стало то, что оно работает в тандеме с метеорологической станцией, предоставляя экипажу спасательного судна, прежде чем он наденет спасательные жилеты и выйдет в море, информацию в режиме реального времени о погоде и состоянии моря, с которыми им предстоит столкнуться.

Для того чтобы добиться этого, спасательная станция прибегла к услугам партнера Axis — компании PC1, которая специализируется на IT-проектах и услугах по творческому проектированию. Грэм Томас, менеджер онлайн- и IT-проектов компании PC1, рассказывает «Мы установили на этом объекте оборудование метеорологической станции и подключили его к сети Интернет, сделав доступным на YouTube. Это позволило пользователям сети и сотрудникам спасательной станции просматривать видео с установленной IP-камеры в режиме реального времени, а также данные о погоде и состоянии моря, в том числе время приливов. Вскоре спасательная станции получит новое Интернет-подключение по сверхбыстрому оптоволоконному кабелю, что позволит наиболее полно раскрыть возможности IP-камеры AXIS Q1775-E и повысить разрешение трансляции до HD. Затем нам может потребоваться еще одна дополнительная IP-камера. Тогда одна камера будет наблюдать за пирсом, а другая сфокусируется на отрезке прибрежной защиты, где брызги прибоя поднимаются на высоту до 9 метров».

«За счет туризма у нас большой сезонный приток людей. При этом к нам приезжает не только огромное количество людей в летние месяцы, но здесь и очень многие плавают даже после закрытия сезона. Одна из фантастических возможностей этой камеры заключается в том, что она способна дать людям дополнительную информацию и повысить их безопасность на воде. Все это сокращает количество выходов в море спасательного судна», — говорит Иэн Страуд, бывший заместитель начальника спасательной станции Портколла и ее нынешний пресс-секретарь.

«Здесь не просто наблюдение за погодой, эта технология на самом деле может спасти жизнь. Она и сейчас прекрасно работает, но с повышением разрешения трансляции до HD она может стать еще лучше», — уверен Иэн Страуд, бывший заместитель начальника спасательной станции Портколла и ее нынешний пресс-секретарь.

Количество показов: 370
 
Компания:  Axis Communications

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