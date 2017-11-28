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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Создана система распознавания частично закрытых лиц


28.11.2017

Учёные создали систему, которая может распознавать лица, частично скрытые очками или повязками. Она основана на принципах глубокого обучения. Работу выполнил Амарджот Сингх из Кембриджского университета совместно со своими коллегами из Индии.

Начиная работать над системой, её создатели изучили механизм, с помощью которого люди узнают друг друга. Мозг человека проявляет больше активности, когда он смотрит на определённую часть лица. Исследователи выбрали из этих частей те, которые участвуют в процедуре распознавания лица. Затем они сократили для себя их список, оставив только 14 точек — 10 вокруг глаз, одну на носу и три на губах.

Далее человек, участвующий в исследовании, просмотрел взятые из реальной жизни фотографии людей, использующих маскировку лица, и определил на них те самые 14 ключевых точек. С этой работой человек справляется очень хорошо. После этого в действие вступает компьютерная система, разработанная учёными. Она учится повторять именно эти действия — определить место на картинке, в котором находятся губы, если их там не видно.

Точность действия системы меняется от картинки к картинке. Очень хорошо распознаются лица людей, использующих простую маскировку — кепку или очки, стоящих перед неподвижным фоном при хорошем освещении. Однако точность процедуры существенно падает при переходе к подвижному фону и, тем более, при добавлении маскировки. В результате система работает, когда часть лица закрыта тряпичной повязкой, и не работает, если на нём, скажем, маска на всё лицо.

Система опробована пока только на европейских и индийских лицах. Расширение её действия на лица различных рас ещё предстоит. Исследователи обнародовали свои базы данных, и желающие могут поработать с ними и даже попробовать улучшить алгоритм.

Сейчас система работает на сервере. Поэтому следующая задача, которую ставят перед собой учёные — реализовать её в виде отдельного устройства. Далее надо будет повышать быстродействие системы. Тогда её можно будет применять в правоохранительных органах или встраивать в камеры видеонаблюдения.

Амарджот Сингх отмечает, что после публикации статьи о своих исследований выслушал немало упрёков на тему нарушения права людей на частную жизнь. По словам учёного, единственное, что можно предпринять в этом направлении — следить, чтобы разработка не попала в «неправильные руки».

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