В аэропортах тестируется распознавание лиц пассажиров

Новая программа по тестированию распознавания лиц пассажиров претворяется в жизнь в нескольких аэропортах США. Цель — подтверждать, что на международный рейс попадает именно тот, кому следует.

Программой, которую выполняет Таможенно-пограничная служба США, охвачены чикагский аэропорт О'Хара, вашингтонский аэропорт Даллес и аэропорт имени Джорджа Буша в Хьюстоне. В ближайшее время к ней подключат ещё несколько аэропортов.

Задача, которая ставится перед системой распознавания — отслеживать движение тех, кто не является гражданами США. Министерство внутренней безопасности с 2004 года собирает отпечатки пальцев и фотографии таких людей перед их въездом в страну.

Распознавание лиц — быстрый способ убедиться, что такой-то человек покинул территорию страны. Кроме того, с его помощью власти смогут эффективней выявлять тех, у кого просрочены визы. Лица граждан США при этом также сканируются, поэтому авиакомпании избавлены от необходимости организовывать два отдельных процесса посадки на рейс.

Получаемое при предполётном контроле изображение через систему распознавания лиц сравнивается с другими фотография этого человека, имеющимися в распоряжении властей. Например, это может быть фото из паспорта. Через несколько секунд готов ответ. Если идентичность человека подтверждена, он идёт далее на свой рейс. Если пассажир является гражданином США, его фото удаляется через две недели.

В настоящее время такая процедура выполняется в аэропорту О'Хара один раз в сутки, в третьем терминале, при посадке на рейс компании American Airlines в Лондон. Пассажир останавливается перед небольшой стойкой, где сканируется его билет и делается его фото. Проходить эту процедуру должны люди в возрасте от 14 до 79 лет. Использование распознавания лиц позволяет снизить время, которое пассажир тратит на проверку перед посадкой на рейс.

Авиакомпании Delta и JetBlue объявили, что тоже будут в сотрудничестве с Таможенно-пограничной службой США интегрировать распознавание лиц в свои процессы предполётного контроля. Delta тестирует распознавание лиц в аэропорту имени Джона Кеннеди и в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Компания JetBlue своё тестирование проводит в бостонском Международном аэропорту Логан. Пассажиры JetBlue могут попадать на борт самолёта, не проходя процедуру сканирования их паспорта.

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