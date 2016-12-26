Распознавание по радужной оболочке догоняет другие виды биометрии

Распознавание людей по рисунку радужной оболочки глаза в наше время находит всё более широкое применение. По некоторым параметрам оно ещё отстаёт от других биометрических технологий, по другим — обгоняет их. При этом все вместе биометрические технологии имеют ряд общих преимуществ перед прочими методами идентификации человека.

Как и другие биометрические технологии, распознавание по радужной оболочке глаза надёжно в том смысле, что идентификационные признаки нельзя украсть, потерять или подделать так, как крадут, теряют и подделывают карты и токены. Вся биометрия достоверна и с точки зрения физического соответствия. Например, при использовании карты доступа система фактически проверяет не человека, а эту карту. Кто в действительности предъявил карту, она не знает. Биометрические же методы основаны на идентификации того, что является неотъемлемой частью человека.

Экономическая эффективность биометрии лучше проявляется не сразу, а во временной перспективе. В ней нет карт доступа, которые приходится периодически довыпускать и заменять в случае утери, и не нужно обновлять защиту RFID-связи от постоянно прогрессирующих методов несанкционированного считывания.

При этом распознавание по радужной оболочке выделяется среди других биометрических технологий по уникальности индивидуальных признаков, их стабильности во времени и относительно лёгкой доступности для считывания. Оно также превосходит их по точности.

В отличие от большинства других биометрических технологий, распознавание по радужной оболочке бесконтактно. Помимо выгод, связанных с ощущениями пользователей, это имеет ещё и экономический смысл: поскольку контакта со сканером нет, его износ незначителен. Бесконтактность сканирования по радужной оболочке является также причиной того, что его особенно удобно использовать там, где люди носят перчатки и защитную робу, например на чистых производствах.

Догонять другие виды биометрии распознаванию по радужной оболочке всё же приходится. Постепенно преодолевается фактор отставания, связанный со стоимостью системы. Необходимость в том, чтобы пользователь заглядывал в сканер, ранее тоже считалась недостатком этого метода. Однако теперь выпускаются сканеры с высокой пропускной способностью, которая может достигать 30 человек в минуту при большом расстоянии от глаза до сканера — порядка метра.

Имеются теперь на рынке и виды сканеров радужной оболочки, работающие даже в уличных условиях. Есть и такие, которые действуют через очки, тёмные очки и контактные линзы.

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