HID Global приобретает компанию Bluvision

Компания HID Global приобрела компанию Bluvision, производителя систем, работающих по беспроводной технологии Bluetooth Low Energy (Bluetooth с низким энергопотреблением, Bluetooth Smart) и применяемых на рынке Интернета вещей. Условия этой сделки не разглашаются.

Основная сфера деятельности компании Bluvision — системы определения местоположения объектов в реальном времени. Работа этих систем построена на маячках (Beacons), связь с которыми поддерживается по технологии Bluetooth Low Energy. Скачав приложение на мобильный телефон, пользователь может перемещаться там, где установлены маячки, и по мере их автоматического срабатывания ориентироваться в пространстве или находить нужную ему точку. Такие системы находят своё применение в музеях или местах проведения различных мероприятий. Ожидается, что в ближайшем будущем сфера их применения будет расширяться.

Системы от компании Bluvision, которые управляют маячками, работают по принципу «программное обеспечение как услуга» (Software as a Service — SaaS). Компания является разработчиком такого ПО, выпускаемого под торговой маркой Bluzone, и при этом обеспечивает его работу в интересах своих клиентов. В этой работе Bluvision использует свой облачный сервис.

Системы Bluzone контролируют работу маячков, проверяют их работоспособность, пребывание в положенном месте и заряд батареи, а также выполняют перепрограммирование маячков и своевременное обновление их прошивок. Для этого используются шлюзы BluFi, которые также являются продуктами компании Bluvision. Кроме того, системы Bluzone позволяют управлять событиями, рабочими процедурами и потоками данных, получаемых с помощью маячков.

За счёт приобретения компании Bluvision компания HID расширит спектр поставляемых ею систем мобильного доступа. В компании HID считают, что это укрепит её положение на рынке и позволит ей лучше выделяться на фоне конкурентов.

Став подразделением компании HID, компания Bluvision по-прежнему будет вести свою операционную деятельность в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Команда Bluvision будет работать под руководством Марка Бильмана, вице-президента и управляющего директора бизнеса идентификационных технологий HID.

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Компания: HID Global

