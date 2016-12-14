Использование полицией распознавания лиц подвергается критике

Программа полиции штата Мэриленд, основанная на использовании распознавания лиц, подверглась острой критике со стороны защитников гражданских свобод. Случилось это через пять лет после её запуска.

Полиция Мэриленда без особого шума применяла систему распознавания лиц с 2011 года. Однако в октябре этого года Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union) опубликовал документы, из которых следует, что система использовалась для мониторинга протестов и беспорядков, имевших место в Балтиморе, крупнейшем городе штата, в прошлом году.

После этого общественность стала вникать в особенности использования распознавания лиц в штате и обвинила полицию в том, что её программа страдает отсутствием прозрачности и нарушает право людей на частную жизнь. Эти обвинения наложились на обнаруженные чуть ранее факты: в Балтиморе производилось отслеживание местоположения людей по их мобильным телефонам, а также видеонаблюдение за улицами с самолёта.

Защитники гражданских свобод говорят, что в Мэриленде и ряде других штатов не прописана чёткая политика использования распознавания лиц. Кроме того, общественность плохо информируют о шагах по внедрению этой технологии. Власти штата в ответ заявляют, что озабоченность по поводу программы преувеличена.

При расследовании какого-либо преступления правоохранители берут изображение подозреваемого, зафиксированное камерой видеонаблюдения, и с помощью системы распознавания лиц ищут похожие на него фотографии людей. Про этом используются водительские базы данных штата Мэриленд, которые содержат 7 млн записей, и базы данных по преступникам и арестованным, в которых — 3 млн фотографий.

Представители полиции отмечают, что найденное сходство не рассматривается как доказательство. Поиск по базе — это только инструмент, который не заменяет следствие. Результаты такого поиска нигде не хранятся. Ведётся лишь учёт того, кто и когда обращался к базе.

Местные власти подчёркивают, что они не откажутся от применения распознавания лиц, поскольку не собираются ставить под сомнение репутацию Мэриленда как новаторского штата в вопросах применения передовых технологий.