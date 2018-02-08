Новые IP-камеры стандартного исполнения — 4-мегапиксельная Wisenet QNB-7000 и 2-мегапиксельная Wisenet QNB-6000

Компания Hanwha Techwin представила две новых IP-камеры стандартного исполнения — модель Wisenet QNB-7000 с разрешением 4 мегапикселя и Wisenet QNB-6000, которая является 2-мегапиксельной. Обе новинки предназначены для использования в помещении.

В основе 4-мегапиксельной телекамеры QNB-7000 лежит КМОП-матрица размером 1/3 дюйма с прогрессивной развёрткой. Её чувствительность составляет 0,15 лк в дневном режиме и 0,01 лк в ночном. Максимальная частота кадров у этой модели — 25 к/с.

Камера видеонаблюдения QNB-6000, которая имеет 2-мегапиксельное разрешение, построена на КМОП-матрице размером 1/2,9 дюйма с прогрессивной развёрткой. Чувствительность камеры — 0,095 лк в дневном режиме и 0,01 лк в ночном. В камере обеспечивается частота кадров 30 к/с.

В остальном две новых камеры аналогичны друг другу.

Изображение, формируемое в новых камерах, сжимается кодеком H.265 или H.264. Повысить эффективность сжатия позволяет обработка видеопотока по фирменной технологии WiseStream. В новинках поддерживается также кодек MJPEG, при использовании которого максимальная скорость кадров составляет 15 к/с. Возможна одновременная передача трёх потоков.

Новые телекамеры поставляются без объектива. Они имеют крепление C/CS и поддерживают автоматическое управление диафрагмой по постоянному току. В случае использования широкоугольного объектива могут возникать искажения по краям кадра. Для их устранения камеры имеют функцию Lens Distortion Correction (LDC).

В числе основных функций новых камер видеонаблюдения — «Широкий динамический диапазон» (WDR). С её помощью динамический диапазон камеры увеличивается до 120 дБ. Для борьбы с шумами служит функция SSDR.

В IP-камерах имеется детектор движения. Пользователь может задать в кадре четыре многоугольных зоны детектирования и шесть приватных зон. Обнаруживается также расфокусировка объектива и выведение камеры из строя.

Оптимально использовать разрешение камеры для максимального охвата вертикальных сцен позволяет функция Hallway View. В камерах поддерживается двунаправленная передача звука. Возможна установка карты памяти ёмкостью до 128 Гбайт. Питание на телекамеры подаётся по технологии PoE.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

