Axis Communications представляет концепт решений для транспорта

Компания Axis Communications представила комплексные решения для повышения безопасности пассажиров общественного транспорта на форуме «Технологии Безопасности», проходящем в Москве с 7 по 9 февраля. Решения, которые построены на базе камер видеонаблюдения, ПО для видеоаналитики и сопутствующего оборудования, позволяют быстро и эффективно реагировать на инциденты в режиме реального времени. Централизованные системы видеонаблюдения Axis легко интегрируются с уже имеющимися камерами, видеокодерами и записывающими устройствами и способны передавать четкое видео даже в самых неблагоприятных условиях освещенности.

Видеокамеры Axis способны работать даже в таких плохо освещенных местах, как задворки вокзалов или железнодорожные пути: технология Lightfinder позволяет получить видео высокого разрешения без какой-либо потери в цветовоспроизведении, а видеокамеры с широким динамическим диапазоном (WDR) способны самостоятельно адаптироваться к смене условий освещения. Тепловизионные камеры помогут при особенно плохом освещении или даже полной темноте, а также в условиях дыма, мглы, дымки, пыли и тумана.

Решения Axis базируются на открытых стандартах и поэтому легко интегрируются с другими IP-системами и системами управления видео от всех основных поставщиков. Видеокодеры Axis позволяют органично интегрировать в сеть уже имеющиеся аналоговые камеры, а также добавлять новые камеры постепенно, по мере необходимости. Для организации взаимодействия между службой безопасности и службами реагирования видео с места инцидента можно передавать на мобильные устройства участников по беспроводной сети в реальном времени.

Открытая платформа Axis позволяет использовать различные приложения для анализа видео, способные существенно повысить эффективность работы службы безопасности. Например, с помощью приложений камеры могут автоматически уведомить центр контроля безопасности об инциденте или предупредить об угрозе его возникновения. Функция распознавания лиц позволит идентифицировать преступников и своевременно оповестить правоохранительные органы.

4-й ежегодный ТБ форум проходит в Москве с 7 по 9 февраля 2017 года. В этом году программа форума посвящена таким темам, как безопасность на транспорте и обеспечение безопасности во время проведения спортивных массовых мероприятий.

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Компания: Axis Communications / ТБ Форум

