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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новинки

Полиция тестирует очки для распознавания лиц


01.03.2018

В полиции Китая проходит тестирование очков, которые позволяют автоматически распознавать лица людей. Полицейские, снабжённые таким устройством, дежурят на Восточном железнодорожном вокзале города Чжэнчжоу.

Задачи, предусматривающие контроль и идентификацию людей, считаются крайне актуальными в Китае, имеющем огромное население. Преступникам и прочим разыскиваемым лицам всегда бывает несложно раствориться в многомиллионных городах, которых в Поднебесной немало. Очки с распознаванием — одна из попыток противостоять этому. Местом их тестирования выбран один из вокзалов города Чжэнчжоу, имеющего население 9 млн человек и именуемого иногда «сердцем железнодорожной сети Китая».

Очки, поступившие на испытания в полицию Чжэнчжоу, имеют встроенную камеру. Они снимают изображение и передают его на мобильное устройство, в котором содержится база данных по лицам разыскиваемых людей. За доли секунды в системе производится обращение к базе, содержащей порядка 10 тысяч записей, поиск в ней и получение ответа.

Поскольку очки напрямую связаны с мобильным устройством, в котором находится офлайновая база данных, процесс обращения к ней и сам поиск проходит быстрее, чем в случае использования обычных камер видеонаблюдения, которые отправляют данные в базы, хранящиеся в облаках.

Местная пресса утверждает, что с помощью супертехнологичных очков уже поймано семь подозреваемых в различных преступлениях — от бегства виновника с места ДТП до нелегальной переправки рабочей силы. Кроме того, очки позволили выявить 26 человек с поддельными документами.

Следует ожидать, что, добравшись в западные страны, очки с распознаванием вызовут определённое сопротивление граждан, поскольку это, фактически, — скрытое видеонаблюдение, да ещё и с идентификацией человека, просто идущего по улице. В тех странах, где полиция отчитывается перед населением о своих действиях, ей предстоит доказывать, что такие очки могут быть полезны. Правоохранителям придётся убеждать людей, что поиск лица преступника в толпе бывает эффективным.

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