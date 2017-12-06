Ритейлеры всё шире используют распознавание лиц

Распознавание лиц уже взято на вооружение многими ритейлерами в разных странах. На данном этапе речь идёт лишь о том, чтобы оно становилось более совершенным и более привычным для тех, кто его использует. Наиболее актуальным остаётся вопрос о том, как именно оно применяется и зачем.

На заре проникновения распознавания лиц в розничную торговлю говорилось, что оно позволит обнаруживать на входе в супермаркет субъектов, ранее «засветившихся» в других местах в магазинных или карманных кражах. Однако в итоге оказывается, что это — далеко не самое главное.

Куда важнее — та информация, которая помогает владельцам магазинов узнавать предпочтения их посетителей. Для этого ведётся работа с постоянными покупателями. Автоматизированная система может из раза в раз «узнавать» человека, пришедшего в торговый зал, и собирать информацию о том, какие отделы он посещает, и что он оплачивает в кассе.

Эти данные и их последующий анализ носят анонимный характер. Главное здесь — собрать достаточно много информации, чтобы после обобщения она приобретала объективный характер. При таком обобщении, а также усреднении данных, собранных по достаточно обширной массе покупателей, снижается искажение результата из-за ошибки распознавания.

Распознавание лиц на входе позволяет также наладить более качественный, избирательный сервис для всё тех же постоянных покупателей. Особенно важно это для магазинов верхнего ценового сегмента, которые уделяют большое внимание работе с избранными клиентами. Когда система «узнаёт» на входе такого клиента, она оповещает об этом менеджера и быстро выдаёт ему сведения о «дорогом госте», об истории его покупок, о его предпочтениях и наклонностях, вплоть до особенностей характера, которые менеджеру полезно узнать заранее. Это — надёжная основа для встречи по принципу «о, кто к нам пришёл».

В целом возможности распознавания лиц в ритейле гораздо шире. Это и показ определённой рекламы и индивидуальных скидок конкретным покупателям, и интеграция с технологиями отслеживания перемещения человека по торговому залу, и многое другое.

Разумеется, все эти механизмы приходится выстраивать в тесной связи с вопросами сохранения приватности покупателей и защиты их персональных данных. Магазин должен бережно обращаться с личной информацией своих клиентов, тем более, что в данном случае она сопряжена с признаками их финансовой состоятельности.

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