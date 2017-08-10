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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Сотрудников чипируют для удобства использования системы контроля доступа


10.08.2017

Одна из первых в мире программ по вживлению чипов людям выполняется в настоящее время в Швеции. Добровольному чипированию подвергаются сотрудники компаний, работающих в «доме инноваций» Epicenter, который предоставляет площадку для деятельности различным стартапам. Вживление чипов началось ещё в январе 2015 года, и к настоящему времени число охваченных ею сотрудников «хаба» Epicenter превышает 150.

Микросхема вводится человеку с помощью шприца в мягкие ткани между указательным и большим пальцем. Она заменит ему корпоративную карту доступа. С помощью микросхемы сотрудник может выполнять аутентификацию в системе контроля и управления доступом (СКУД), проходя через различные двери. Кроме того, чип поможет ему получать доступ к принтерам, расплачиваться в столовой и проходить другие подобные процедуры.

Как и обычная проксимити-карта, чип срабатывает, когда оказывается в зоне действия считывателя. При этом используется технология NFC. Такой способ прохождения точки доступа очень удобен — от человека требуется просто взмахнуть рукой. Ему не надо ничего с собой носить, и не надо ничего доставать из кармана в нужный момент.

Авторы идеи полагают, что уровень безопасности в конкретной системы контроля доступа существенно повысится, когда чипы появятся у каждого или почти каждого её пользователя. Произойдёт отказ от других средств доступа, и практически отпадёт вероятность подделки идентификатора или его попадания в руки посторонних.

Кроме того, намного более точным становится учёт рабочего времени сотрудников. Носители вживлённых рядом с ладонью чипов «видны, как на ладони» и не передают друг другу свои идентификаторы, чтобы по-мелкому обманывать отдел кадров.

Люди, носящие в себе чипы, отзываются о данном опыте положительно. В то же время, многих специалистов и тех, кто просто наблюдает ситуацию, беспокоит вопрос защиты права человека на частную жизнь. Они указывают, что носитель чипа попадает под полный контроль системы, в которой он зарегистрирован.

Более того, полёт мысли скептика сразу идёт дальше. Несомненно, возможности вживлённой микросхемы будут расширяться, и возникает вопрос о том, куда это приведёт. Ведь на горизонте маячит интеграция чипа с нервной системой человека. Не появится ли в отдалённом будущем возможность управлять сознанием чипированного субъекта?

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