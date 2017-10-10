ЧИПирование людей, пока как забава, набирает обороты

Вживляемые чипы собираются входить в нашу жизнь. В течение ряда лет владельцы домашних животных чипировали их, чтобы находить тех, кто убежал. Фермеры помечали микросхемами скот. Теперь начались тестовые программы, в которых чипы вживляются людям в кисть руки между указательным и большим пальцами. Например, своих сотрудников-добровольцев чипирует компания Three Square Market из штата Висконсин. Ещё раньше вживлять микросхему по их желанию начали сотрудникам шведской Epicenter.

В этих случаях вживляемые чипы используются только для оплаты завтраков и в СКУД. Но вскоре они смогут играть роль кошельков.

Эксперты предполагают, что в будущем вживляемые чипы станут средством расширения физических возможностей человека. Когда чип удастся интегрировать с нервной системой человека, это позволит ему, скажем, видеть ИК- и УФ-излучение, ощущать больше запахов, безошибочно ориентироваться в пространстве. Размещая чипы в других частях тела, можно будет восстанавливать функции органов, утраченные из-за болезни.

Более близким по времени является появление вживляемых чипов с большим объёмом памяти. С их помощью будут включать автомобиль или измерять содержание сахара в крови и кислорода в воздухе. Сильным ходом станет появление чипа, вызывающего скорую помощь в случае сердечного приступа.

Одним из сторонников чипирования людей является Илон Маск. Он считает, что человек должен достичь большего симбиоза с компьютером, чтобы оставаться востребованным в мире, где воцарится искусственный интеллект.

Интересуются вживляемыми чипами и хакеры. На хакерской конференции DefCon 2017 десятки её участников выстроились в очередь на процедуру вживления чипов. Если человек станет отчасти интегрирован с компьютерными системами, хакерам это сулит немало интересного.

Противники чипирования отмечают, что пока что нельзя считать, что оно безопасно. Никаких исследований на сей счёт не проводилось.

Возникает целый комплекс этических вопросов. Например, если чипы будут выполнять достаточно много жизненно важных функций, то их приобретение и вживление будет дорогостоящим. Люди с чипами будут получать существенное преимущество перед теми, у кого их нет.

Ярый сторонник чипирования Брайан МакИвой, инженер-электрик из Сент-Пола, имеет в своём теле уже целых пять чипов. Четыре из них — для дела, а пятый — для развлечения. Он находится в тыльной стороне правой руки и просто светится в темноте.

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