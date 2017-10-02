Поставщик киосков самообслуживания чипировал своих сотрудников

Первая в США компания, вживляющая своим сотрудникам чипы, уже готова подводить итоги этого начинания. В начале августа компания Three Square Market из штата Висконсин провела «вечеринку чипирования», в ходе которой около 50 её сотрудников получили себе по микросхеме под кожу между большим и указательным пальцем левой руки.

Добровольцы — это примерно половина штата офиса компании, расположенного в городе Ривер-Фолс. С тех пор о том, чтобы кто-то из них попросил убрать чип, не сообщалось. Сделать это, по утверждению компании, так же легко, как удалить занозу.

Компания занимается созданием «микромаркетов», в которых в офисах или на производстве по принципу самообслуживания продаётся еда. Прямо рядом с рабочими местами размещаются киоски, в которых сотрудники приобретают обеды. Расплачиваются они с помощью проксимити-карт.

Именно в таких киосках в самой компании и «отовариваются» теперь чипированные сотрудники. Вместо карты они подносят к считывателю левую руку. Взмахом руки они также открывают двери, защищённые с помощью СКУД, и получают доступ к своим рабочим компьютерам. Без сомнения, это удобно, однако присоединиться к данному «бета-тестированию» его участников побудило, скорее, желание быть в данном деле в числе первых, до того, как оно станет массовым.

Процесс вживления транслировался по телевидению. Утверждается, что для каждого человека он длится 90 секунд и по ощущениям сравним с обычной прививкой.

В Европу подобное начинание пришло раньше. С 2015 года своим сотрудникам — в то же место — вживляет чипы шведская компания Epicenter.

Руководители компании Three Square Market прекрасно понимали, что у общественности её проект вызовет смешанные чувства. Поэтому одновременно с чипированием компания распространила заявление от имени тех сотрудников, которые отказались в нём участвовать. В заявлении излагаются их мотивы — от неизученности последствий до дискомфорта от самой процедуры вживления.

Подчёркивают в компании и тот факт, что с помощью вживлённых чипов нельзя удалённо определять местоположение человека и, таким образом, осуществлять слежку за ним. В чипе нет GPS-трекера, хотя в будущем его можно будет туда встраивать как отдельное решение. В компании советуют тому, кто боится подобной слежки, обратить внимание на собственный смартфон.