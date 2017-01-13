Распознавание лиц используется бесконтрольно и хаотично

Более 117 миллионов жителей США, то есть половина взрослого населения страны, находится в полицейских базах для распознавания лиц. Такие данные приводит Центр приватности и технологий школы права Georgetown Law. Проведённое им исследование показало, что в среднем одно из четырёх правоохранительных агентств имеет доступ к системам распознавания лиц. Хуже всего то, что использование этих систем почти не регулируется.

Добропорядочные граждане не должны содержаться в базах данных, предназначенных для идентификации преступников, — так считают авторы отчёта. Полиция и ФБР занесли в эти базы все водительские права и идентификационные фотографии из 26 штатов. Ничего подобного никогда не делалось с отпечатками пальцев или ДНК. Это — «неисследованная и крайне опасная территория».

Распознавание лиц эксперты центра называют «мощной технологией, использование которой требует строгого надзора». Однако сейчас такой надзор отсутствует. Почти нигде нет законов, регулирующих использование распознавания лиц полицией, и стандартов, описывающих её точность. «Это — настоящий Дикий Запад», — восклицают эксперты.

Исследователи послали запросы более чем в 100 правоохранительных агентств. Признались, что используют распознавание лиц, 52 из них. Однако только одно из этих агентств имеет разрешение на применение распознавания. Лишь одно агентство сообщило, что проверяет, не допускают ли его сотрудники неправильного использования данной технологии. Многие агентства не требуют, чтобы их офицеры проверяли с помощью системы распознавания лиц только тех, кто подозревается в совершении преступления.

Авторы отчёта обратились также к исследованию, которое ФБР провело в 2012 году. Оно показало, что у афроамериканца лицо распознаётся с меньшей точностью, чем у представителя белой расы. Это может вести к тому, что полиция при расследовании с помощью распознавания лиц будет чаще хватать невиновных, если на имеющемся у неё фото предполагаемого преступника — чернокожий.

Исследователи из Центра приватности и технологий установили, однако, что эти выводы игнорируются. Полиция рекламирует распознавание лиц как технологию, действующую независимо от расовой принадлежности подозреваемых. Два крупнейших разработчика систем распознавания лиц для правоохранителей США не тестировали свою продукцию на зависимость её работы от расы вводимых в систему людей.

Авторы исследования предлагают принять на федеральном уровне и в отдельных штатах законы, регулирующие использование распознавания лиц.

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