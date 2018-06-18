Система распознавания лиц, продаваемая полиции почти скрытно, вызывает вопросы

Компания Amazon без какого-либо маркетингового шума поставляет на рынок собственную систему распознавания лиц Amazon Rekognition. Этот процесс длится уже полтора года, однако теперь организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (American Civil Liberties Union — ACLU) собрала сведения о применении системы и выразила свою озабоченность.

Подозрения защитников права людей на частную жизнь вызывают те противоречия, которые видятся им в позиции компании Amazon. Она активно выходит на рынок умного дома и домашней безопасности, со всеми полагающимися в таких случаях маркетинговыми действиями. При этом система распознавания лиц продаётся заказчикам вполне безшумно.

Продажи системы Amazon Rekognition не идут подпольно, и её маркетинг также ведётся. Она предлагается для использования государственным ведомствам, правоохранительным органам и коммерческим структурам. По данным авторов отчёта, она используется в настоящее время полицией города Орландо, округа Вашингтон в штате Орегон и штата Флорида.

В Орландо полиция, как утверждается, в реальном времени обнаруживает интересующие её лица на изображении от камер видеонаблюдения и нательных камер. В округе Вашингтон правоохранители с помощью распознавания лиц сравнивают фото из картотек криминальных элементов с изображением из систем видеонаблюдения и других источников.

«Распознавание лиц — мощный инструмент. Можно ли использовать его эффективно, но так, чтобы люди не беспокоились за свою приватность?» — спрашивают защитники гражданских свобод. Разработку компании Amazon они объявляют «мощной и опасной».

Некоторые эксперты по видеонаблюдению одобряют критический подход ACLU к использованию правоохранителями передовых технологий, однако критикуют её за излишний радикализм. Например, представители полиции округа Вашингтон с гордостью говорят, что при запросе в базу данных система Rekognition даёт ответ «менее чем за 10 секунд». Это несравненно лучше, чем поиск фото по базе вручную, но снимает опасения противников системы о том, что она работает, якобы, в реальном времени.