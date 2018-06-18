 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Система распознавания лиц, продаваемая полиции почти скрытно, вызывает вопросы


18.06.2018

Компания Amazon без какого-либо маркетингового шума поставляет на рынок собственную систему распознавания лиц Amazon Rekognition. Этот процесс длится уже полтора года, однако теперь организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (American Civil Liberties Union — ACLU) собрала сведения о применении системы и выразила свою озабоченность.

Подозрения защитников права людей на частную жизнь вызывают те противоречия, которые видятся им в позиции компании Amazon. Она активно выходит на рынок умного дома и домашней безопасности, со всеми полагающимися в таких случаях маркетинговыми действиями. При этом система распознавания лиц продаётся заказчикам вполне безшумно.

Продажи системы Amazon Rekognition не идут подпольно, и её маркетинг также ведётся. Она предлагается для использования государственным ведомствам, правоохранительным органам и коммерческим структурам. По данным авторов отчёта, она используется в настоящее время полицией города Орландо, округа Вашингтон в штате Орегон и штата Флорида.

В Орландо полиция, как утверждается, в реальном времени обнаруживает интересующие её лица на изображении от камер видеонаблюдения и нательных камер. В округе Вашингтон правоохранители с помощью распознавания лиц сравнивают фото из картотек криминальных элементов с изображением из систем видеонаблюдения и других источников.

«Распознавание лиц — мощный инструмент. Можно ли использовать его эффективно, но так, чтобы люди не беспокоились за свою приватность?» — спрашивают защитники гражданских свобод. Разработку компании Amazon они объявляют «мощной и опасной».

Некоторые эксперты по видеонаблюдению одобряют критический подход ACLU к использованию правоохранителями передовых технологий, однако критикуют её за излишний радикализм. Например, представители полиции округа Вашингтон с гордостью говорят, что при запросе в базу данных система Rekognition даёт ответ «менее чем за 10 секунд». Это несравненно лучше, чем поиск фото по базе вручную, но снимает опасения противников системы о том, что она работает, якобы, в реальном времени.

Возврат к списку

Передний край

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения



Книга "Проектирование и оценка систем физической защиты", М. Гарсиа

Бестселлер "Проектирование и оценка систем физической защиты"



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Эргономика поста видеонаблюдения



Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения

Процедура работы с цифровыми изображениями в системах видеонаблюдения


Hits 56673373
19542
Hosts 5013911
1767
Visitors 9401507
3202

37

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582