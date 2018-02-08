В метро будет использоваться распознавание голоса и лиц пассажиров

В шанхайском метро планируется внедрить распознавание голоса и лиц пассажиров. Предполагается охватить использованием данных технологий огромные массы людей, которые перемещаются по этому метрополитену, одному из крупнейших в мире. Проект будет выполнять китайский технологический гигант — компания Alibaba Group Holding, точнее, её подразделение Ant Financial Services Group.

С помощью распознавания голоса пассажир будет взаимодействовать с автоматом по продаже билетов. При этом будет обеспечено безошибочное восприятие устройством речи человека на расстоянии до пяти метров в условиях сильного шума, характерного для оживлённой станции метро. Система продажи билетов будет по голосу распознавать человека, который собирается совершить поездку. Ему даже не нужно будет произносить какое-либо ключевое слово, чтобы активировать автомат.

Кроме того, если пассажир назовёт пункт назначения, то система подскажет ему оптимальный маршрут, что немаловажно для столь большого метрополитена, как шанхайский.

При проходе через турникет личность пассажира, оплатившего проезд, будет проверять система распознавания лиц. Инициаторы проекта не считают эту технологию достаточно совершенной, и потому от пассажиров потребуется заранее предоставить свои фотографии для занесения в базу данных системы.

Другой способ прохода к поездам будет связан со сканированием QR-кода. В октябре прошлого года он проверялся на двух станциях шанхайского поезда на магнитной подушке. С 20 января оплатить проезд с помощью QR-кода можно на всех станциях метро. Пассажир, у которого имеется скачанное приложение, просто подносит смартфон с QR-кодом к турникету, после чего с его счёта списывается плата за проезд.

В метрополитене Шанхая, население которого составляет 24 млн человек, — 17 линий, на которых расположены 389 станций. Между ними курсируют более 4000 поездов. Ежедневно в метро города совершается свыше 10 млн поездок.

Пока никаких конкретных дат внедрения распознавания голоса и лиц пассажиров в метро Шанхая не называется.