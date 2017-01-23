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Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Муниципальные системы — самый сложный сегемент рынка видеонаблюдения


23.01.2017

О построении системы видеонаблюдения для городских улиц западные эксперты говорят как об очень сложном деле. Помимо технических трудностей, возникающих там, где единая сеть порой охватывает территории площадью в сотни квадратных километров, в муниципальных системах отражаются общественно-политические, юридические, финансовые и многие другие коллизии.

На частном предприятии несколько человек могут собраться и решить, вкладывать ли средства в камеры, какие задачи перед ними ставить, и сколько денег на это потратить. Видеонаблюдение в городе является в западных странах камнем преткновения для носителей самых разных точек зрения. Городские власти нередко вступают здесь в противостояние с общественностью, а для поиска инсталлятора требуются не мнимые, а вполне реальные конкурсы.

Как же распутывают подобные узлы противоречий в тех странах, где муниципальные власти отвечают перед гражданами за потраченные деньги, и где городской совет может вызвать главу полиции для отчёта об использовании видеонаблюдения? Эксперты дают несколько советов тем, кто может неожиданно для себя оказаться в подобных обстоятельствах.

Следует установить по вопросам видеонаблюдения партнёрство местных органов власти с частными фирмами и с гражданами. Представители бизнеса заинтересованы в поддержании порядка на улицах и потому помогут с финансированием. Ещё больше пользы может принести добровольная регистрация частных камер в полиции — она сильно расширяет муниципальную систему без дополнительных расходов. Подобная инициатива уже действует во многих городах США, например в Брукхейвене (штат Джорджия), Детройте, Дулуте (Миннесота), Чикаго и Вашингтоне.

Различные правоохранительные подразделения и экстренные службы должны делиться между собой видеоинформацией. Добиться этого нелегко, потому что речь идёт о праве каждого ведомства не выдавать её наружу. Однако польза от совместного использования ресурсов нескольких сетей слишком очевидна.

Ещё один важный пункт кажется гораздо более спорным, чем предыдущие. Речь идёт о необходимости поддерживать систему видеонаблюдения города на передовом технологическом уровне.

На коммерческом объекте имеется, как правило, весьма ограниченный спектр угроз. Городская среда многообразна, и перечень видов инцидентов, которые должна фиксировать система видеонаблюдения, безграничен. Поэтому, вопреки расхожему стереотипу, такая система должна быть не «попроще», а самой передовой, с серьёзным использованием видеоаналитики и прочего современного функционала.

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