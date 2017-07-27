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Газета "Security News" / Статьи по системам безопасности / Избранное / Системы видеонаблюдения

Дизайн поста управления и задачи системы видеонаблюдения


27.07.2017

Доктор Крэйг Дональд, специалист по человеческому фактору в системах безопасности, убеждён, что универсального поста управления системой видеонаблюдения не существует — точно так же, как и универсальной системы, пригодной для любого объекта и любого набора угроз.

Весьма часто приходится сталкиваться с облегчённым подходом к видеонаблюдению. Мол, вывели камерные каналы на пост управления, усадили операторов перед мониторами — и дело с концом. Это не совсем так. Инфраструктура передачи сигнала, устройство центрального поста, конфигурация мониторов, органы управления, уровень подготовки операторов — всё это находится в прямой зависимости от решаемых системой наблюдения задач.

А задачи эти, в свою очередь, зависят от типа объекта, особенностей его зонирования, отслеживаемых целей, настроек камер, не говоря уже о том, каким образом используется информация, полученная при помощи системы видеонаблюдения. Важно также представлять себе, с какими видами нежелательной активности, возможно, придётся иметь дело на объекте. Существуют задачи, которые не по силам обычным телекамерам, но легко решимые при помощи тепловизоров, работа с которыми не так уж и проста, как кажется на первый взгляд. Видеоаналитика в одних случаях оказывается эффективной, в других — становится источником ложных тревог, то есть, фактором, снижающим функциональность системы. Ниже следует типология решаемых видеонаблюдением задач, по которой можно проследить, каким образом содержание изображений влияет на устройство поста управления и технические средства, используемые на нём.

Дизайн поста управления и задачи системы видеонаблюдения

Контроль присутствия и обнаружение

Контроль присутствия состоит в установлении нахождения конкретного предмета либо человека в месте, где его не должно быть. Обычно такой контроль привязан к определённым интервалам времени, однако может проводиться и в определённых зонах объекта.

Одной из техник контроля присутствия является последовательный просмотр изображений с камер, поочерёдно выводимых на один либо несколько мониторов. При наблюдении за дорожным движением заторы и грубые нарушения правил выявляются относительно легко. К примеру, трудно не заметить легковой автомобиль, движущийся по полосе, предназначенной исключительно для автобусов — если, конечно, изображения правильно “разложены” по рабочим окнам либо мониторам. При использовании видеоаналитики на постах управления, ориентированных на контроль присутствия и обнаружение, может с успехом применяться метод пустых экранов — вывод картинки происходит лишь при автоматическом обнаружении нештатного поведения людей либо предметов в кадре. Контроль присутствия не требует высокого разрешения и больших размеров изображения на экране.

Определение положения и характера движения

Эта задача несколько усложняет работу операторов по сравнению с обнаружением и контролем присутствия. К примеру, возникает необходимость определить, перемещаются ли наблюдаемые вдоль ограждения либо приближаются к нему. Ещё один пример — фиксация остановки движения в определённых точках объекта, сопоставленных с известными рисками. В такого рода ситуации сам факт присутствия человека в определённом месте может представлять собой угрозу. Операторы могут улавливать и более сложные модели поведения — например, разглядеть, как человек с выраженным интересом заглядывает внутрь охраняемого периметра.

При определении положения и характера движения весьма значительную роль играет время суток: в ночное время целесообразно использовать камеры с подсветкой либо тепловизоры. Видеоаналитика, применяемая в этих целях, относительно сложна — ведь это уже не обнаружение, а определение направления движения либо факта его прекращения.

Во многих случаях для решения данной задачи рекомендуется использовать крупноразмерные широкоэкранные мониторы либо отдельные мониторы для ключевых камерных каналов. Процесс наблюдения в этом случае содержит элементы интерпретации и прогнозирования, и раннее обнаружение подозрительного движения становится основой для успешного принятия решений по реагированию.

Общий анализ поведения

Целью такого анализа, осуществляемого, к примеру, на городской улице или на производственном предприятии, у входов в учреждения, организации либо торговые центры, является фиксация отклонений от штатного поведения. Эти отклонения, в свою очередь, являются свидетельствами возникновения каких-либо событий, могущих иметь отношение к безопасности объекта. Помимо явных признаков преступлений (например, вооружённого грабежа), о возникновении нештатной ситуации может свидетельствовать то, что люди начали собираться в группы, транспортные средства замедлили движение, толпа разбегается прочь от источника опасности и т.п.

Таким образом, перемены темпа либо скорости движения могут свидетельствовать о возникновении происшествий. Для осуществления общего анализа поведения в условиях скопления либо потока людей необходимо использовать крупные мониторы. Однако необходимо помнить о том, что выявить признаки криминального поведения на изображениях, где присутствует большое количество людей, может оказаться затруднительным.

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Полную версию статьи «Дизайн поста управления и задачи системы видеонаблюдения», читайте в электронном журнале Security Focus.

Автор: Доктор Крейг Дональд
Перевод и обработка: ИА «Безопасность Сегодня»

Количество показов: 218
Компания:  ИА Безопасность Сегодня

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КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

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