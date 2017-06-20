Беспилотные летательные аппараты объединяются в «рои»

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «научились» действовать в группах, автоматически согласовывая между собой выполнение поставленной задачи. Такой «рой» способен натворить бед, и на повестке дня уже стоят средства противодействия распределённой угрозе.

Идея формирования групп из сверхлёгких БПЛА родилась в стенах Массачусетского технологического института: группа студентов разработала простые в изготовлении дроны, изначально предназначавшиеся для мониторинга состояния окружающей среды. Проект привлёк внимание Пентагона, и под надзором оборонного ведомства беспилотники были модифицированы под военные задачи. Для изготовления БПЛА были применены недорогие промышленно выпускаемые компоненты и материалы, а также технологии 3D-печати. Всё это позволило существенно удешевить аппарат и сделать его «одноразовым», невозвратным. По сообщению источников в Пентагоне, к настоящему моменту в воздух было выпущено более 670 беспилотников Perdix.

В сентябре 2014 года аппараты впервые были выпущены в воздух с истребителей F-16 — при запуске использовались контейнеры для сигнальных ракет. Спустя год на командных учениях на Аляске дроны Perdix выполнили 90 заданий различного содержания, сводящихся к разведке и наблюдению над сушей и морем. Тогда же в воздухе был опробован и первый «рой» из двадцати единиц.

Большой американский рой...

По сообщению источников, действия отдельных БПЛА в структуре «роя» не являются заранее запрограммированными. Группа аппаратов обладает так называемым «распределённым интеллектом»: вычислительные ресурсы бортовых компьютеров используются здесь для совместной выработки решений, позволяя дронам адаптироваться как к условиям окружающей среды, так и друг к другу. В «рое» нет лидерского аппарата, которому была бы поручена роль «командира».



БПЛА Perdix в версии, доработанной под надзором военных

Одновременное прямое управление большим количеством беспилотников с технической стороны осуществить весьма сложно. Поэтому задачи перед аппаратами ставятся примерно в том же ключе, как тренер проводит инструктаж спортивной команды перед матчем. Поскольку дроны неукоснительно исполняют инструкции, для операторов «роя» их действия являются вполне предсказуемыми, и какие-либо вмешательства в полёты отдельных аппаратов здесь попросту не нужны. При выбытии отдельных БПЛА из строя группа адаптируется к потерям. Это позволяет относительно дешёвым и простым в изготовлении устройствам выполнять весьма сложные задания, до недавнего времени посильные лишь крупным дорогостоящим БПЛА.

В октябре 2016 года три истребителя F/A-18 одновременно выпустили над калифорнийским Чайна-Лейк 103 аппарата Perdix. В ходе эксперимента был опробован ряд сложных моделей поведения «роя» — коллективное принятие решений, следование в общем строю и самовосстановление группы. Однако сообщения об этой серии испытаний массированно появились в прессе лишь в январе 2017 года. По версии ИА «Безопасность сегодня», этот информационный вброс был организован в рамках публичной кампании по поиску производителей. Пентагон в открытых источниках обозначил на ближайший год свои запросы: ведомству требуется не менее 1000 микродронов «пердиксов».

... и ответный китайский

Китай, крупнейший в мире производитель беспилотников, в феврале 2017 года поставил мировой рекорд по одновременному подъёму дронов в воздух. Тысяча микровертолётов-коптеров потрясла зрителей авиашоу, но на полноценное соперничество с американским «роем» это не потянуло. Однако прошло несколько месяцев, и 11 июня 2017 года китайское информационное агентство Синьхуа заявило об успешном запуске полноценного «роя» из 119 беспилотников того же класса, что и аппараты Perdix.



Прототип китайского «суперроя»

Проанализировав американский опыт и сделав вывод о том, что критически важным моментом в формировании боевого порядка БПЛА является скорость запуска (то есть, время перезарядки устройства, «выстреливающего» дроны), китайцы решили эту проблему анекдотически просто — используя катапульту, устроенную по принципу обыкновенной рогатки. С нескольких попыток на видео удалось разглядеть эластичный шнур (примерно 38 секунд от начала ролика).



Китайские «пчёлки» на старте; эксперты распознали модель этих БПЛА — Skywalker X6s

«Мухобойки» — российская и американская

Совершенно очевидно, что уничтожить «рой» в воздухе обычными средствами практически невозможно: это означает в буквальном смысле слова «палить из пушки по воробьям». Наиболее уязвимым местом группы такого рода принято считать коммуникацию между оператором и аппаратами, а также обмен данными между самими БПЛА. Таким образом, в противодействии «рою» на первый план выходят не зенитные средства, направленные на механическое повреждение аппаратов, а средства радиоэлектронной борьбы. В марте 2017 года в российской прессе появились сообщения о том, что с задачей подавления коммуникации «роя» прекрасно справляется отечественный комплекс РЭБ «Краснуха-4». 12 марта 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России «создана система РЭБ, с помощью которой управление беспилотником приходит в негодность. Бортовое радиоэлектронное оборудование сгорает, и дрон фактически становится куском железа.»

Разработчиком нового оружия является концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Генеральный конструктор этой организации Юрий Маевский анонсировал появление российских систем РЭБ, базирующихся на специализированных БПЛА, в конце 2017 — начале 2018 года. Таким образом, «рой одноразовых» не так уж и страшен.

Судя по сообщениям американской прессы, за океаном похожие разработки идут не менее интенсивно. В ноябре 2016 года стало известно о том, что разрабатываемая с 2013 года электромагнитная импульсная пушка Phaser компании Raytheon также способна «одним махом» уничтожить целый массив дронов.



120-сантиметровая антенна американской системы Phaser

успешно опробована в борьбе с крылатыми БПЛА американского же производства

Россия: не только «рои»

Отечественные источники ссылаются на два вида разработок, отчасти сходных с «роями». Беспилотные сверхзвуковые истребители 6-го поколения, способные объединяться в группы (в том числе и с пилотируемыми самолётами) проектирует уже упоминавшийся концерн КРЭТ. А концерн «Системпром», подразделение Объединенной приборостроительной корпорации, входящей в ГК «Ростех», в начале 2016 года представил отечественным экспертам робототехнический комплекс из нескольких беспилотников-коптеров, в число которых вошёл и ударный БПЛА, вооружённый реактивным гранатомётом. Его «коллеги» способны выполнять в группе функции координации, наблюдения и разведки. В отличие от того, что принято называть «роем», внутри группы функции БПЛА разделены на уровне «железа», но информационное взаимодействие между аппаратами здесь также предполагает совместное принятие решений.



Российский ударный беспилотник — часть робототехнического комплекса,

состоящего из специализированных БПЛА.

Однако у российских разработок имеются и явные преимущества. Группа компаний «Кронштадт», активно занимающаяся и БПЛА, и средствами защиты от них, недавно сообщила о создании так называемого «виртуального полигона», не имеющего аналогов в мире. Полигон является развитием уже существующего тренажёра «Комбат», который, по словам генерального директора ГК Армена Исаакяна, «включает в себя единое виртуальное поле боя и средства интеграции тренажеров и виртуальных моделей любых объектов». На полигоне могут отрабатываться самые разные задачи, в том числе подавление одиночных беспилотников и их групп.

Кто победит в этой гонке, предугадать сложно. Помимо научно-производственного потенциала стран-участниц, на результат могут воздействовать и политические, и информационные факторы. Ясно лишь одно: «отмахнуться» от БПЛА год от года становится всё сложнее, и их растущие возможности необходимо учитывать в стратегиях обеспечения безопасности объектов.

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

