Сетевая 12-мегапиксельная камера IDIS DC-Y3C14WRX с объективом «рыбий глаз»

Панорамную камеру DC-Y3C14WRX с объективом «рыбий глаз» представила на российском рынке компания IDIS. Новинка обеспечивает получение изображения с 12-мегапиксельным разрешением. Она имеет угол обзора 180° и может заменить собой несколько стандартных камер.

Новая камера имеет все те функции, которые необходимы современной панорамной камере, и которые имеются у других устройств этого типа от компании IDIS. Эффективное развёртывание «полусферического» изображения в плоское, то есть деварпинг, выполняется как в самой новой камере, так и с помощью ПО. Компенсация оптических искажений, которые даёт короткофокусный объектив, может производиться после экспорта архива. Видеопоток с одной Fisheye-камеры в случае необходимости разделяется на несколько, числом до 256. Управление функцией ePTZ выполняется по фирменной технологии SmartUX 2.0.

Все эти достоинства дополнены в телекамере DC-Y3C14WRX сверхвысоким разрешением 12 мегапикселей при частоте 30 к/с. Это позволяет получать детализированное изображение, вполне сопоставимое с видеопотоком от стандартной камеры FullHD, даже после нелинейного деварпинга и при максимальном цифровом зуме. В основе новой камеры лежит матрица размером 1/1,7 дюйма, поэтому хорошая детализация изображения дополняется в ней высокой чувствительностью и отношением «сигнал/шум» 52,7 дБ.

В связи с тем, что камера имеет мультимегапиксельное разрешение, в ней реализована поддержка кодека H.265 и технологии «Интеллектуальный кодек» от компании IDIS. Это позволяет достигать значительной экономии пропускной способности сети и дискового пространства. Используются также алгоритмы H.264 и M-JPEG.

Встроенная в телекамеру ИК-подсветка имеет дальность 15 м. Аппаратная функция WDR позволяет расширить динамический диапазон до 120 дБ. Поддерживается карта памяти SD и SDHC ёмкостью до 32 Гбайт, а также SDXC до 128 Гбайт.

Камера защищена от пыли и влаги по классу IP67 и от удара по IK10. Диапазон её рабочих температур — от -10 до +60°C. Местом установки новинки может стать не только потолок, но и стена или пол. Питание поступает на камеру по технологии PoE, а её энергопотребление составляет всего 12,6 Вт.

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Компания: IDIS

