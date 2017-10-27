 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Добавить новость

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Новости по системам безопасности / Новинки

Сетевая 12-мегапиксельная камера IDIS DC-Y3C14WRX с объективом «рыбий глаз»


27.10.2017

Панорамную камеру DC-Y3C14WRX с объективом «рыбий глаз» представила на российском рынке компания IDIS. Новинка обеспечивает получение изображения с 12-мегапиксельным разрешением. Она имеет угол обзора 180° и может заменить собой несколько стандартных камер.

Новая камера имеет все те функции, которые необходимы современной панорамной камере, и которые имеются у других устройств этого типа от компании IDIS. Эффективное развёртывание «полусферического» изображения в плоское, то есть деварпинг, выполняется как в самой новой камере, так и с помощью ПО. Компенсация оптических искажений, которые даёт короткофокусный объектив, может производиться после экспорта архива. Видеопоток с одной Fisheye-камеры в случае необходимости разделяется на несколько, числом до 256. Управление функцией ePTZ выполняется по фирменной технологии SmartUX 2.0.

Все эти достоинства дополнены в телекамере DC-Y3C14WRX сверхвысоким разрешением 12 мегапикселей при частоте 30 к/с. Это позволяет получать детализированное изображение, вполне сопоставимое с видеопотоком от стандартной камеры FullHD, даже после нелинейного деварпинга и при максимальном цифровом зуме. В основе новой камеры лежит матрица размером 1/1,7 дюйма, поэтому хорошая детализация изображения дополняется в ней высокой чувствительностью и отношением «сигнал/шум» 52,7 дБ.

В связи с тем, что камера имеет мультимегапиксельное разрешение, в ней реализована поддержка кодека H.265 и технологии «Интеллектуальный кодек» от компании IDIS. Это позволяет достигать значительной экономии пропускной способности сети и дискового пространства. Используются также алгоритмы H.264 и M-JPEG.

Встроенная в телекамеру ИК-подсветка имеет дальность 15 м. Аппаратная функция WDR позволяет расширить динамический диапазон до 120 дБ. Поддерживается карта памяти SD и SDHC ёмкостью до 32 Гбайт, а также SDXC до 128 Гбайт.

Камера защищена от пыли и влаги по классу IP67 и от удара по IK10. Диапазон её рабочих температур — от -10 до +60°C. Местом установки новинки может стать не только потолок, но и стена или пол. Питание поступает на камеру по технологии PoE, а её энергопотребление составляет всего 12,6 Вт.

Количество показов: 
Компания:  IDIS

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


extraLUX - экстра высокая чувствительность в темноте

3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения
Готовые 3D-модели для проектирования систем видеонаблюдения в концепции BIM разработаны для каждой камеры от компании Hanwha Techwin. Они позволяют подбирать расположение камер, их поворот, угол обзора и другие параметры.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

Исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
Lens Distortion Correction - исправление искажений, вносимых широкоугольным объективом
В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.


Hits 51094092
15763
Hosts 4582785
979
Visitors 8558657
2981

61

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582