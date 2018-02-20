Скоростную купольную камеру с 32-кратным увеличением, в корпусе из нержавейки, Wisenet XNP-6320HS представила компания Hanwha Techwin

Новую скоростную купольную камеру Wisenet XNP-6320HS представила компания Hanwha Techwin. Она обеспечивает 2 мегапиксельное разрешение и имеет 32-кратное оптическое увеличение. Камера рассчитана на использование на улице и имеет корпус из нержавеющей стали.

Нержавеющая сталь — материал, стойкий к агрессивным кислотным средам. Камера в корпусе из нержавеющей стали может эффективно применяться в самых неблагоприятных условиях. Корпус камеры XNP-6320HS изготовлен из стали, обозначаемой по японской системе как SUS316L. Это примерно соответствует российским маркам ГОСТ 03Х17Н13М2, 04Х17Н13М2 и 03Х17Н14М3. Такая сталь устойчива к воздействию большинства кислот — серной, фосфорной, лимонной, молочной и др., устойчива к питтинговой и щелевой коррозии в хлористой среде, морской воде и в парах уксусной кислоты.

В основе новой камеры лежит КМОП-матрица размером 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой. Она формирует изображение, для сжатия которого используются кодеки H.265, H.264 и MJPEG. Ещё больше повысить эффективность сжатия можно с помощью технологии WiseStream II. При использовании алгоритма H.265 или H.264 частота кадров составляет 60 к/с, MJPEG — 30 к/с.

Динамический диапазон модели XNP-6320HS может быть расширен до 150 дБ. С помощью встроенных гиросенсоров в ней активируется цифровая стабилизация изображения. Чувствительность камеры в дневном режиме — 0,05 лк / F1.6, в ночном — 0,005 лк / F1.6.

Поворот камерного блока по предустановкам выполняется в новинке со скоростью 700 град/с, вручную — до 200 град/с. Для ведения локального архива в камере можно установить две карты памяти общей ёмкостью до 512 Гбайт.

В камере используется видеоаналитика. С её помощью в кадре автоматически обнаруживается движение, появление и исчезновение предметов, пересечение объектом виртуальной линии, его вход в заданную зону и выход из неё, «праздношатание». Применяется также автотрекинг, определение направления движения, детектирование тумана, выявление лиц в кадре, обнаружение звуков с указанием их типа. Фиксируются попытки прервать работу камеры.

Получая питание по технологии PoE+ стандарта IEEE802.3at, камера работает при температуре от -35°C. При использовании источника переменного тока 24 В нижний предел рабочих температур составит -50°C.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

