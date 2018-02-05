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Hanwha Techwin представляет купольные скоростные камеры с 32-кратным увеличением Wisenet XNP-6320 и XNP-6320H


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05.02.2018

Новые купольные скоростные сетевые камеры с 32-кратным оптическим увеличением Wisenet XNP-6320 и Wisenet XNP-6320H представила компания Hanwha Techwin. Они обеспечивают изображение с разрешением 2 мегапикселя. Новые камеры могут получать питание по технологии PoE+, в соответствии со стандартом IEEE802.3at.

Модель XNP-6320 предназначена для использования в помещении. Камера XNP-6320H рассчитана на применение на улице. При подаче на неё питания от источника переменного тока 24 В камера работает при низкой температуре до -50°C. В случае запитывания по технологии PoE+ нижний предел её рабочей температуры составит -35°C. Защита модели XNP-6320H от пыли и влаги соответствует классу IP66.

Следствием этих различий являются разные размеры двух камер. В остальном они идентичны друг другу.

Обе новых камеры построены на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой. Её чувствительность — 0,05 лк / F1.6 в дневном режиме и 0,005 лк / F1.6 в ночном. Для сжатия изображения в новых камерах может использоваться кодек H.265, H.264 или MJPEG. Дополнительно повысить эффективность сжатия позволяет фирменная технология WiseStream II.

Успешно вести с помощью новых камер мониторинг обширных территорий позволяют их скоростные PTZ-функции. Помимо 32-кратного оптического увеличения в камерах обеспечивается вращение со скоростью до 200 град/с вручную и 700 град/с по предустановкам.

Цифровая стабилизация изображения активируется в новинках с помощью встроенных гиросенсоров. Функция WDR обеспечивает расширение динамического диапазона камеры до 150 дБ. Поддерживаются сразу две карты памяти суммарной ёмкостью до 512 Гбайт.

На основе PTZ-функций выполняется автотрекинг — слежение за объектом путём поворота камеры и изменения увеличения объектива. В камерах реализован набор функций видеоаналитики — обнаружение движения, появления и исчезновения предметов, пересечения виртуальной линии, входа объекта в зону и выхода из неё. Кроме того, применяются определение направления движения, выявление праздношатания, обнаружение тумана, лиц в кадре, а также звуков, с их классификацией. Детектируются попытки вывести камеру из строя.

Количество показов: 140
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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