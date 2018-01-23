Компания Hanwha Techwin представила PoE-коммутаторы для транспорта в промышленном исполнении Wisenet SPN-10080P и SPN-10080PM

Два новых PoE-коммутатора промышленного исполнения Wisenet SPN-10080P и SPN-10080PM представила компания Hanwha Techwin. Эти 8-портовые устройства предназначены для использования на транспорте. Через них можно подавать по технологии PoE или PoE+ питание на мобильные IP-камеры, подключаемые к системе видеонаблюдения в автомобиле, поезде или другом транспортном средстве. Кроме того, новинки можно применять на промышленных объектах.

Новые коммутаторы хорошо приспособлены для использования в тех сложных, неблагоприятных условиях, в которых оказывается любое оборудование, применяемое на борту транспортного средства. Оба устройства соответствуют европейскому стандарту EN-50155, который определяет требования к оборудованию по устойчивости к ударам и вибрации, скачкам напряжения, электромагнитному излучению, электростатическому разряду и др. Кроме того, они соответствуют европейскому стандарту EN-50121-4, задающему требования к сигнальной и телекоммуникационной аппаратуре для транспорта.

Оба устройства имеют безвентиляторную систему охлаждения, что делает их максимально надёжными в данном вопросе. Температурный диапазон, в котором работают новые коммутаторы, — от -40 до +70°C. Их корпуса изготовлены из алюминия.

Каждая из новинок имеет восемь разъёмов для подключения камер и два — для соединения с сетью Ethernet. Различие между ними состоит в том, что в модели SPN-10080P используются разъёмы RJ-45, а в SPN-10080PM — резьбовые соединения M12. Обе они рассчитаны на применение совместно с мобильным IP-видеорегистратором Wisenet TRM-1610, также имеющим промышленное исполнение. При этом модель коммутатора SPN-10080P по разъёмам сочетается с модификацией видеорегистратора TRM-1610S, а модель SPN-10080PM — с модификацией TRM-1610М.

На каждый из портов для подключения камер в новых коммутаторах напряжение может подаваться как по технологии PoE в соответствии со стандартом IEEE802.3af, так и по PoE+, по стандарту IEEE802.3at. Максимальная мощность питания, одновременно поступающего через одно устройство на все подключённые к нему камеры, — 64 Вт. Потребляемая каждым из них мощность — 95 Вт.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

