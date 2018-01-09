Транспортный видеорегистратор Wisenet TRM-1610 в промышленном исполнении — новинка от компании Hanwha Techwin

Компания Hanwha Techwin представила новый 16-канальный мобильный сетевой видеорегистратор Wisenet TRM-1610. Он имеет промышленное исполнение и прочный, надёжный корпус. На устройство получен сертификат, позволяющий использовать его в транспортных средствах. Он гарантирует, что видеорегистратор полностью сохранит работоспособность в условиях сильной вибрации.

В корпусе устройства обеспечивается его безвентиляторное охлаждение. Наряду с широким диапазоном рабочих температур, от -40 до +70°C, это делает новый видеорегистратор эффективным устройством для использования на промышленных объектах. Важным достоинством новинки является наличие у неё встроенного PoE-коммутатора на четыре порта.

Новый видеорегистратор выпускается в двух вариантах, которые различаются видом разъёмов встроенного коммутатора PoE и соединений LAN/WAN. Модель Wisenet TRM-1610М имеет резьбовое сетевое соединение M12, модель Wisenet TRM-1610S — стандартное соединение RJ-45.

Максимальное разрешение записываемого изображения по каждому каналу составляет для нового видеорегистратора 12 мегапикселей. Входной битрейт в сумме по всем каналам может достигать 128 Мбит/с. При записи для сжатия изображении используется кодек H.265, H.264 или MJPEG. Кроме того, при работе кодеков H.265 и H.264 дополнительное повышение эффективности сжатия достигается с помощью фирменной технологии WiseStream.

В видеорегистратор можно установить два жёстких диска SATA размером 2,5 дюйма, суммарной ёмкостью до 4 Тбайт. Допускается их горячая замена. Повысить надёжность хранения видеоархива позволяет организация массива RAID 1. У новинки имеется также функция ARB (Auto Recovery Backup). С её помощью в случае пропадания связи с камерой после восстановления этой связи производится автоматическая запись архива с карты microSD.

В новом видеорегистраторе имеется также встроенный модуль Wi-Fi, работающий в стандарте 802.11n/ac. В комплект поставки входят две антенны к нему. Через порт USB к устройству подключается 3G/LTE-роутер. В видеорегистраторе имеется также встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и поддерживаются карты Google Map — и то, и другое очень важно для работы на транспорте.

Вывод изображения на монитор производится через интерфейс HDMI, поддерживающий формат 4K, или через видеовыход VGA, для разрешения до 1080p. У видеорегистратора имеются три разъёма USB, 16 тревожных входов и 6 выходов, 16 аудиовходов, два порта LAN/WAN 1000 Мбит/с.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

