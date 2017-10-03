IP-камеры Wisenet обеспечивают безопасность гостей отеля The Shilla Seoul

Безопасность и спокойствие гостей отеля The Shilla Seoul обеспечили IP-камеры производства компании Hanwha Techwin. Они передают в контрольный центр изображение высокого качества из вестибюля отеля, из коридоров, с территории, прилегающей к входу, с парковки. Камеры хорошо вписались в интерьер и своим видом не нарушают спокойную, безмятежную обстановку, царящую в отеле.

Заказчик: отель The Shilla Seoul.

Место: Республика Корея, Сеул, район Чун-гу, улица Донхо-ро.

Вертикальный рынок: гостиничный и ресторанный бизнес.

Отель The Shilla Seoul открыт в 1979 году. Он расположен в центре Сеула, в деловом районе Чун-гу. В 26-этажном здании отеля — около 500 номеров. Надземная часть включает в себя 23 этажа, а остальные три находятся под землёй.

В настоящее время отель The Shilla Seoul полностью соответствует всем требованиям, которые предъявляются на современным рынке гостиничных услуг. Он снабжён всем, что необходимо для комфортного проживания. Отель нередко принимает иностранных гостей, прибывающих в Южную Корею на официальном уровне, и является местом проведения международных мероприятий.

Задача

Ранее в отеле действовала аналоговая система видеонаблюдения. С какого-то времени она перестала отвечать современным требованиям, и администрация решила поменять её на сетевую систему. При этом необходимо было добиться того, чтобы новая система не нарушала покой гостей отеля и не ограничивала их комфорт, выполняя в то же время свою основную задачу — сделать внутреннюю жизнь отеля безопасной.

Для этого решено было выстроить в отеле интегрированную систему, объединяющую в себе прежние аналоговые камеры с новыми сетевыми. Поскольку с помощью IP-камер нужно было получать видеоизображение высокого качества, заказчик выбрал продукцию, выпускаемую компанией Hanwha Techwin под брендом Wisenet.



Купольная камера Wisenet SNP-6201H возле отеля

Камеры видеонаблюдения

В вестибюле отеля установлены PTZ-камеры Wisenet SNP-6200. Они обеспечивают мониторинг больших потоков людей, которые прибывают в отель и покидают его. На улице возле входа применяются сетевые PTZ-камеры Wisenet SNP-6201H. С их помощью можно наблюдать за людьми возле отеля и за подъезжающими к нему автомобилями. Кожух камеры SNP-6201H обеспечивает ей защиту от пыли и влаги по классу IP66.

Обе модели имеют разрешение Full HD и 20-кратный оптический зум. Это позволяет оператору хорошо видеть детали изображения, даже на большом расстоянии.

Компактные купольные IP-телекамеры для помещения Wisenet SND-6084 используются в коридорах и других помещениях отеля. Они хорошо вписываются в интерьер и своим видом не доставляют беспокойства постояльцам. Камера SND-6084 обеспечивает разрешение Full HD высокого качества. С помощью технологии P-Iris в ней достигается точная подстройка величины диафрагмы, позволяющая получать максимальную глубину резкости.



Камеры Wisenet SNP-6201H в вестибюле (слева) и SND-6084 в коридоре (справа)

Помимо этого, камеры SND-6084 установлены также в вестибюле. Здесь они позволяют получать разборчивое изображение в ситуации, когда дневной свет с улицы создаёт фон, мешающий прорисовке деталей лица и одежды входящего человека. Благодаря наличию у данной камеры функции «Широкий динамический диапазон» (WDR), она в этих условиях формирует картинку высокого качества.

На парковке и в других местах, требующих мониторинга в темноте, установлены сетевые камеры Wisenet SND-6084R. У этой модели имеется светодиодная ИК-подсветка, позволяющая получать чёткое изображение при низкой освещённости. Камера имеет защиту от пыли и влаги по классу IP66. За счёт этого минимизируется воздействие погодных условий на её работу. Кроме того, камера является вандалостойкой — она имеет защиту от удара по классу IK10.



IP-камера Wisenet SNO-6084R на парковке

Контроль

Помимо телекамер, компания Hanwha Techwin установила в отеле единый контрольный центр, к которому подключены как старые аналоговые камеры, так и новые сетевые. Он работает под управлением программного обеспечения SSM. В центр стекается вся видеоинформация с телекамер, в результате чего служба безопасности отеля всегда имеет полную картину происходящего. Так гарантируется мирная, спокойная жизнь постояльцев отеля и отсутствие у них проблем, связанных с безопасностью.

Результат

«Мы вполне удовлетворены качеством работы камер, которые поставила нам компания Hanwha Techwin, — говорят сотрудники службы безопасности отеля The Shilla Seoul. — Они дают изображение высокого качества. ПО для мониторинга позволяет нам легко и удобно управлять аналоговыми и сетевыми камерами, а также средствами хранения. Никаких проблем с совместимостью различных устройств при этом не возникает».

Специалисты отеля, отвечающие за безопасность, подчёркивают, что в дальнейшем все вопросы расширения системы видеонаблюдения они будут решать только с помощью продукции компании Hanwha Techwin.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

