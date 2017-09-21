Новые телекамеры с объективом «рыбий глаз» из серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin

Компания Hanwha Techwin представила три новых камеры видеонаблюдения с объективом «рыбий глаз», которые входят в передовую серию Wisenet X. Они обеспечивают угол обзора 180° и при размещении на потолке или столбе с высоким качеством дают панорамное изображение обширной территории, расположенной внизу.

Новые камеры имеют разрешение 4,2 мегапикселя при частоте 30 к/с. Модель Wisenet XNF-8010R предназначена для помещения. Уличная камера Wisenet XNF-8010RV и транспортная Wisenet XNF-8010RM защищены от пыли и влаги по классу IP66 и имеют диапазон рабочих температур от -40 до +55°C. Все три телекамеры имеют защиту от удара по классу IK10.

Для просмотра на мониторе единого изображения, формируемого новыми камерами, служат различные режимы, в том числе панорамный и «по квадратам». Функция «электронного PTZ» даёт оператору возможность выводить крупным планом отдельные участки.

Ещё один способ организовать детальный осмотр сцены даёт интеграция панорамных телекамер с PTZ-камерами Wisenet PNP-9200RH и Wisenet XNP-6370RH. С помощью функции Hand Over выполняется поворот PTZ-камеры по предустановке после получения сигнала от панорамной камеры.

Экономно использовать полосу пропускания позволяет сжатие изображения кодеком H.265 или H.264. Кроме того, дополнительное повышение эффективности сжатия даёт технология WiseStream II, которая является атрибутом всей линейки Wisenet X.

Аппаратная функция WDR позволяет расширить динамический диапазон каждой из камер до 120 дБ. Инфракрасная подсветка дальностью 15 м обеспечивает работу новинок в темноте. Встроенный микрофон позволяет дополнить изображение звуком. Для точной настройки объектива служит функция Simple Focus. В каждой камере имеется два слота для карт памяти. Питание на новинки может подаваться по технологии PoE.

В новых камерах реализованы функции подсчёта числа людей и построения тепловой карты, а также управление очередью. Это делает особенно эффективным их применение в сфере розничной торговли. Для использования данных функций не требуется приобретать лицензию на ПО или дополнительную SD-карту.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

