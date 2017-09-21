 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые телекамеры с объективом «рыбий глаз» из серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
21.09.2017

Компания Hanwha Techwin представила три новых камеры видеонаблюдения с объективом «рыбий глаз», которые входят в передовую серию Wisenet X. Они обеспечивают угол обзора 180° и при размещении на потолке или столбе с высоким качеством дают панорамное изображение обширной территории, расположенной внизу.

Новые камеры имеют разрешение 4,2 мегапикселя при частоте 30 к/с. Модель Wisenet XNF-8010R предназначена для помещения. Уличная камера Wisenet XNF-8010RV и транспортная Wisenet XNF-8010RM защищены от пыли и влаги по классу IP66 и имеют диапазон рабочих температур от -40 до +55°C. Все три телекамеры имеют защиту от удара по классу IK10.

Для просмотра на мониторе единого изображения, формируемого новыми камерами, служат различные режимы, в том числе панорамный и «по квадратам». Функция «электронного PTZ» даёт оператору возможность выводить крупным планом отдельные участки.

Ещё один способ организовать детальный осмотр сцены даёт интеграция панорамных телекамер с PTZ-камерами Wisenet PNP-9200RH и Wisenet XNP-6370RH. С помощью функции Hand Over выполняется поворот PTZ-камеры по предустановке после получения сигнала от панорамной камеры.

Экономно использовать полосу пропускания позволяет сжатие изображения кодеком H.265 или H.264. Кроме того, дополнительное повышение эффективности сжатия даёт технология WiseStream II, которая является атрибутом всей линейки Wisenet X.

Аппаратная функция WDR позволяет расширить динамический диапазон каждой из камер до 120 дБ. Инфракрасная подсветка дальностью 15 м обеспечивает работу новинок в темноте. Встроенный микрофон позволяет дополнить изображение звуком. Для точной настройки объектива служит функция Simple Focus. В каждой камере имеется два слота для карт памяти. Питание на новинки может подаваться по технологии PoE.

В новых камерах реализованы функции подсчёта числа людей и построения тепловой карты, а также управление очередью. Это делает особенно эффективным их применение в сфере розничной торговли. Для использования данных функций не требуется приобретать лицензию на ПО или дополнительную SD-карту.

Количество показов: 366
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Аудиоаналитика — удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Аудиоаналитика - удобный способ повысить эффективность видеонаблюдения
Автоматический анализ звука на объекте, реализованный в камере, позволяет существенно повысить точность регистрации важных событий в системе видеонаблюдения. Новые телекамеры серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin могут распознавать взрыв, выстрел, звон разбитого стекла и крик.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.


Hits 50447461
2298
Hosts 4545015
216
Visitors 8459171
411

25

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582