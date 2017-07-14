Hanwha Techwin представляет скоростную купольную камеру Wisenet XNP-6120H с 12-кратным зумом

Компания Hallway View представила новую скоростную купольную PTZ-камеру Wisenet XNP-6120H с 12-кратным зумом. Она обеспечивает 2-мегапиксельное изображение и имеет оптимальный набор фирменных функций, позволяющих повысить его качество.

Новая камера построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма с прогрессивной развёрткой. При сжатии передовыми кодеками H.265 и H.264 изображение с разрешением 1920х1080 транслируется со скоростью 60 к/с, при использовании алгоритма MJPEG — 30 к/с. Поддерживается передача нескольких потоков.

Оптическое увеличение 12х, которое даёт объектив с фокусным расстоянием, меняющимся от 5,2 до 62,4 мм, дополняется в телекамере цифровым увеличением 12х. Панорамирование на 360° без ограничений, а также наклон в пределах от -5 до 185° выполняются со скоростью 350 град/с по предустановке или от 0,024 до 200 °/с вручную. Точность предустановки — 0,2°.

Функция «день/ночь» основана в новой камере на работе механического ИК-фильтра. Качество изображения, получаемого в условиях контрастного освещения, повышается с помощью функции WDR, расширяющей динамический диапазон» до 150 дБ. Вместо неё можно использовать фирменную цифровую функцию SSDR. При цифровой стабилизации изображения используются встроенные в телекамеру гиросенсоры. Для подавления шумов служит фирменная функция SSNRV, построенная на сочетании 2D и 3D-фильтров. Применяются также компенсация задней засветки и «Антитуман».

Одним из достоинств модели XNP-6120H является наличие у неё функций видеоаналитики. В их числе — обнаружение движения, входа объекта в зону и выхода из неё, его появления и исчезновения, пересечения виртуальной линии, праздношатания, направления движения. Применяются также обнаружение тумана, звуков с возможностью их классификации, попыток выведения камеры из строя.

Локальная запись изображения может производиться в камере с помощью карт SD, SDHC или SDXC.В ней имеется два слота для таких карт, суммарная ёмкостью которых может составлять 512 Гбайт. Новинка снабжена аудиовходом и аудиовыходом.

Камера может использоваться на улице. Её рабочий диапазон температур — от -30 до +55°C. Защита камеры от пыли и влаги соответствует классу IP66, от удара — IK10.

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Компания: Hanwha Techwin / WiseNet

