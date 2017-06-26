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Газета "Security News" / Под знаком PR / Технологии

Камеры видеонаблюдения серии Wisenet X интегрированы с системой автоматического обнаружения происшествий на дорогах


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пресс-релиз
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26.06.2017

Камеры видеонаблюдения серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin теперь могут использоваться как мощное средство автоматического обнаружения происшествий на автодорогах. Обеспечена работа в этих камерах «на борту» передового приложения от компании Sprinx Technologies, предназначенного для автоматического обнаружения дорожных инцидентов.

Приложение Automatic Incident Detection (AID) производит интеллектуальную обработку изображения прямо в камере, без необходимости его трансляции и сжатия. По определённым алгоритмам приложение выявляет ситуации, требующие внимания оператора, которому по сети мгновенно отправляется уведомление. В числе таких ситуаций — дорожно-транспортные происшествия, посторонние предметы на трассе, пробки, движение автомобиля по встречной полосе, задымление в туннелях.

Одновременно может выполняться классификация проезжающих перед камерой транспортных средств и их подсчёт с последующим измерением интенсивности трафика. При сборе таких данных в диспетчерском центре может использоваться функция Origin-Destination Matrix («Матрица расположения исходных данных»). Она позволяет в реальном времени следить за транспортной ситуацией на сетке автодорог.

Камеры серии Wisenet X построены на новом чипсете Wisenet 5, который выполнен по принципу «система на кристалле» (SoC). Это обеспечивает их высокую производительность и качество получаемого ими изображения. Такая особенность камер Wisenet X крайне важна при автоматическом анализе дорожной ситуации.

Одним из достоинств камер серии Wisenet X является наличие у них аппаратной функции «Широкий динамический диапазон» (WDR), построенной на сложении четырёх последовательных кадров, а не двух, как в традиционных системах. За счёт этого достигается хорошая разборчивость изображения, получаемого на дороге, при сложном освещении — при наличии света фар и уличных фонарей, а также солнца.

Применение камер серии Wisenet X возле дорог, например на столбах, облегчается и тем, что в них реализована улучшенная стабилизация изображения, с использованием встроенных гиросенсоров. Она позволяет свести к минимуму влияние вибрации, вызванной проезжающим транспортом, на качество изображения.

Размещать камеры серии Wisenet X на высоте в труднодоступных местах удобно, поскольку в них предусмотрена возможность настройки через смартфон. Для связи с ним в камере имеются разъём USB и Wi-Fi-адаптер.

Количество показов: 311
 
Компания:  Hanwha Techwin / WiseNet

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