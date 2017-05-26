 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 
Услуги размещения
Пресс-релизы компаний
PR-статьи
Истории успеха
Технологии
Решения
Реклама
Добавить пресс-релиз или статью

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Газета "Security News" / Под знаком PR / Пресс-релизы компаний

Новые мультиформатные купольные камеры Wisenet HCD-6080R и HCD-6070R


Добавить пресс-релиз или статью Добавить
пресс-релиз
или статью
26.05.2017

Две новых мультиформатных камеры Wisenet HCD-6080R и HCD-6070R представила компания Hanwha Techwin. Обе новинки могут работать в любом из аналоговых форматов — AHD, HD-TVI, HD-CVI и CVBS. Они имеют купольное исполнение и предназначены для использования в помещении.

Каждая из новых камер построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма, с прогрессивной развёрткой. Она обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение при частоте 30 к/с. Получаемое изображение транслируется по сети без сжатия и задержек. При использовании любого из трёх аналоговых форматов высокой чёткости — AHD, HD-TVI или HD-CVI — дальность передачи может достигать 500 метров.

Обе новых камеры оснащены вариофокальным объективом, в котором фокусное расстояние меняется в пределах от 2,7 до 12 мм, что обеспечивает оптическое увеличение в 4,4 раз. Различие между двумя моделями состоит в том, что в камере HCD-6080R для удалённой подстройки угла обзора объектива имеется встроенный сервопривод. Управление им при работе в формате AHD производится по протоколу ACP (AHD Coax Protocol), в формате HD-TVI — TCP (TVI Coax Protocol), в формате HD-CVI — CCP (CVI Coax Protocol), в формате CVBS — Pelco-C (Coaxitron).

Обе новинки имеют функцию «день/ночь», реализованную с помощью механического ИК-фильтра. Их чувствительность в дневном режиме составляет 0,11 лк / F1.4. Для работы в темноте камеры снабжены ИК-подсветкой, имеющей дальность 20 м.

Динамический диапазон новых камер может быть расширен до величины 120 дБ. Подавление шумов производится по фирменной технологии SSNRIV. Обеспечивается также частичная компенсация воздействия дыма и тумана на изображение («Антитуман») и компенсация задней засветки (BLC). В камерах имеется детектор движения на четыре зоны и возможность задать до четырёх приватных масок прямоугольной формы.

Инсталляция камер выполняется по принципу Plug&Play. Дополнительное удобство обеспечивается за счёт возможности подавать на них питание от источника как переменного тока 24 В, так и постоянного 12 В. Корпуса камер изготовлены из пластика.

Количество показов: 29
 
Компания:  WiseNet / Hanwha Techwin

Последние публикации компании:

Новости

Передний край

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Автосопровождение движущегося объекта — интеллектуальная функция PTZ-камеры
Автосопровождение движущегося объекта - интеллектуальная функция PTZ-камеры
Первостепенная задача при охране любой территории — проследить за появившимся на ней человеком или автомобилем. Делать это без участия оператора позволяет функция автосопровождения, которой снабжены передовые PTZ-камеры. Компания Hanwha Techwin встраивает такую функцию в камеры, которые она выпускает под маркой Samsung..

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

DIS — технология цифровой стабилизации изображения
DIS - технология цифровой стабилизации изображения
Скомпенсировать воздействие, которое дрожание камеры оказывает на восприятие изображения наблюдателем, призвана его стабилизация. Она выполняется программным способом, в процессоре камеры.


Hits 47657257
20470
Hosts 4391986
1113
Visitors 8086324
2508

41

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582