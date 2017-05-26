Новые мультиформатные купольные камеры Wisenet HCD-6080R и HCD-6070R

Две новых мультиформатных камеры Wisenet HCD-6080R и HCD-6070R представила компания Hanwha Techwin. Обе новинки могут работать в любом из аналоговых форматов — AHD, HD-TVI, HD-CVI и CVBS. Они имеют купольное исполнение и предназначены для использования в помещении.

Каждая из новых камер построена на КМОП-матрице размером 1/2,8 дюйма, с прогрессивной развёрткой. Она обеспечивает 2-мегапиксельное разрешение при частоте 30 к/с. Получаемое изображение транслируется по сети без сжатия и задержек. При использовании любого из трёх аналоговых форматов высокой чёткости — AHD, HD-TVI или HD-CVI — дальность передачи может достигать 500 метров.

Обе новых камеры оснащены вариофокальным объективом, в котором фокусное расстояние меняется в пределах от 2,7 до 12 мм, что обеспечивает оптическое увеличение в 4,4 раз. Различие между двумя моделями состоит в том, что в камере HCD-6080R для удалённой подстройки угла обзора объектива имеется встроенный сервопривод. Управление им при работе в формате AHD производится по протоколу ACP (AHD Coax Protocol), в формате HD-TVI — TCP (TVI Coax Protocol), в формате HD-CVI — CCP (CVI Coax Protocol), в формате CVBS — Pelco-C (Coaxitron).

Обе новинки имеют функцию «день/ночь», реализованную с помощью механического ИК-фильтра. Их чувствительность в дневном режиме составляет 0,11 лк / F1.4. Для работы в темноте камеры снабжены ИК-подсветкой, имеющей дальность 20 м.

Динамический диапазон новых камер может быть расширен до величины 120 дБ. Подавление шумов производится по фирменной технологии SSNRIV. Обеспечивается также частичная компенсация воздействия дыма и тумана на изображение («Антитуман») и компенсация задней засветки (BLC). В камерах имеется детектор движения на четыре зоны и возможность задать до четырёх приватных масок прямоугольной формы.

Инсталляция камер выполняется по принципу Plug&Play. Дополнительное удобство обеспечивается за счёт возможности подавать на них питание от источника как переменного тока 24 В, так и постоянного 12 В. Корпуса камер изготовлены из пластика.

Количество показов: 29



Компания: WiseNet / Hanwha Techwin

