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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Конвергенция информационно-коммуникационных технологий и видеонаблюдения ускоряется


27.07.2018

По мере того, как повсюду растёт число крупных проектов по видеонаблюдению, таких, как безопасные города, роль информационно-коммуникационной инфраструктуры в их реализации возрастает. Доходы от производства и продажи оборудования для хранения, которое является ключевым элементом такой инфраструктуры, быстро растут. По данным исследовательской компании IHS Markit, во всём мире они будут увеличиваться на 17% в год и достигнут величины $13 млрд в 2021 году.

Традиционные поставщики информационно-коммуникационных систем — Dell EMC, Huawei, NEC, Motorola и другие — вышли на рынок видеонаблюдения. Они сделали это либо путём выпуска новых продуктов, либо через приобретение компаний, работавших на данном рынке. В то же время, традиционные производители систем видеонаблюдения начали предлагать рынку продукты, дополняющие их обычный ассортимент.

Новые системы видеоаналитики, основанные на искусственном интеллекте, производят большое количество метаданных. В них содержатся детальные сведения о событиях, зафиксированных системой. Обработка массивов метаданных требует более мощных компьютерных платформ. Возникает необходимость лучше приспосабливать облачные архитектуры к быстрой и удобной передаче данных по сложным, распределённым сетям.

Всё это означает, что правила игры на рынке меняются. Традиционная модель бизнеса в видеонаблюдении оказывается под значительным влиянием концепций, доминирующих в информационно-коммуникационных технологиях. Например, для них характерно наличие открытой аппаратной платформы с соответствующей экосистемой ПО. Такой подход внедряет сейчас в видеонаблюдении компания Huawei. Она объявила, что обеспечит поддержку видеоаналитики, созданной разными разработчиками, в одной камере.

Другой пример трансформации традиционной бизнес-модели под влиянием информационно-коммуникационных технологий — развитие видеонаблюдения как услуги (VSaaS) и видеоаналитики как услуги (VAaaS). Оно означает, что поставщик систем видеонаблюдения переходит к получению постоянного дохода, то есть к работе по принципу, широко принятому в информационно-коммуникационной сфере.

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Передний край

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

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