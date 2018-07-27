Конвергенция информационно-коммуникационных технологий и видеонаблюдения ускоряется

По мере того, как повсюду растёт число крупных проектов по видеонаблюдению, таких, как безопасные города, роль информационно-коммуникационной инфраструктуры в их реализации возрастает. Доходы от производства и продажи оборудования для хранения, которое является ключевым элементом такой инфраструктуры, быстро растут. По данным исследовательской компании IHS Markit, во всём мире они будут увеличиваться на 17% в год и достигнут величины $13 млрд в 2021 году.

Традиционные поставщики информационно-коммуникационных систем — Dell EMC, Huawei, NEC, Motorola и другие — вышли на рынок видеонаблюдения. Они сделали это либо путём выпуска новых продуктов, либо через приобретение компаний, работавших на данном рынке. В то же время, традиционные производители систем видеонаблюдения начали предлагать рынку продукты, дополняющие их обычный ассортимент.

Новые системы видеоаналитики, основанные на искусственном интеллекте, производят большое количество метаданных. В них содержатся детальные сведения о событиях, зафиксированных системой. Обработка массивов метаданных требует более мощных компьютерных платформ. Возникает необходимость лучше приспосабливать облачные архитектуры к быстрой и удобной передаче данных по сложным, распределённым сетям.

Всё это означает, что правила игры на рынке меняются. Традиционная модель бизнеса в видеонаблюдении оказывается под значительным влиянием концепций, доминирующих в информационно-коммуникационных технологиях. Например, для них характерно наличие открытой аппаратной платформы с соответствующей экосистемой ПО. Такой подход внедряет сейчас в видеонаблюдении компания Huawei. Она объявила, что обеспечит поддержку видеоаналитики, созданной разными разработчиками, в одной камере.

Другой пример трансформации традиционной бизнес-модели под влиянием информационно-коммуникационных технологий — развитие видеонаблюдения как услуги (VSaaS) и видеоаналитики как услуги (VAaaS). Оно означает, что поставщик систем видеонаблюдения переходит к получению постоянного дохода, то есть к работе по принципу, широко принятому в информационно-коммуникационной сфере.

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