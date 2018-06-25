Мировые продажи оборудования для городских систем видеонаблюдения превосходят $3 млрд

Объём продаж на мировом рынке оборудования для городских систем видеонаблюдения в последние годы быстро рос и в 2017 году преодолел отметку $3 млрд за год. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 14,6%. По мнению специалистов исследовательской компании IHS Markit, в период до 2021 года скорость этого роста сохранится и составит 14-15% в год.

Китай — не просто крупнейший рынок в сфере оборудования для городского видеонаблюдения. На его долю приходится две трети мирового объёма продаж. По данным экспертов, это первая в мире страна, в которой в проектах городского видеонаблюдения широко используется распознавание лиц. Например, в городе Шэньчжэнь в течение 2018 года будет размещено более 10 тысяч умных камер.

Основная часть проектов городского видеонаблюдения реализуется в столицах и крупных городах. Как правило, они являются частью политики государства и местных властей, направленной на укрепление безопасности и улучшение городской среды.

Основное назначение городского видеонаблюдения — помочь полиции в поддержании общественной безопасности и в снижении уровня преступности. Такие системы охватывают более значительные территории, чем системы, применяемые на других вертикальных рынках. Вследствие этого с их работой связано больше технических сложностей и разного рода рисков.

Сложность систем, их размеры и функционал зависят от того, насколько велик бюджет, выделяемый на них городом. Например, столь масштабные события, как Олимпиады в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году, а также «Экспо-2010» в Шанхае, сопровождались объёмными инвестициями в системы видеонаблюдения в этих городах. С другой стороны, любое урезание городского бюджета чаще всего влечёт за собой сокращение программ, связанных с видеонаблюдением.

При должном финансировании проекты городского видеонаблюдения обогащаются передовыми технологиями, повышающими их эффективность. Во многих местах внедряется видеоаналитика и распознавание лиц. Появление нательных камер у полицейских также расширяет рынок оборудования для городского видеонаблюдения.

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