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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Мировые продажи оборудования для городских систем видеонаблюдения превосходят $3 млрд


25.06.2018

Объём продаж на мировом рынке оборудования для городских систем видеонаблюдения в последние годы быстро рос и в 2017 году преодолел отметку $3 млрд за год. По сравнению с 2016 годом он увеличился на 14,6%. По мнению специалистов исследовательской компании IHS Markit, в период до 2021 года скорость этого роста сохранится и составит 14-15% в год.

Китай — не просто крупнейший рынок в сфере оборудования для городского видеонаблюдения. На его долю приходится две трети мирового объёма продаж. По данным экспертов, это первая в мире страна, в которой в проектах городского видеонаблюдения широко используется распознавание лиц. Например, в городе Шэньчжэнь в течение 2018 года будет размещено более 10 тысяч умных камер.

Основная часть проектов городского видеонаблюдения реализуется в столицах и крупных городах. Как правило, они являются частью политики государства и местных властей, направленной на укрепление безопасности и улучшение городской среды.

Основное назначение городского видеонаблюдения — помочь полиции в поддержании общественной безопасности и в снижении уровня преступности. Такие системы охватывают более значительные территории, чем системы, применяемые на других вертикальных рынках. Вследствие этого с их работой связано больше технических сложностей и разного рода рисков.

Сложность систем, их размеры и функционал зависят от того, насколько велик бюджет, выделяемый на них городом. Например, столь масштабные события, как Олимпиады в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году, а также «Экспо-2010» в Шанхае, сопровождались объёмными инвестициями в системы видеонаблюдения в этих городах. С другой стороны, любое урезание городского бюджета чаще всего влечёт за собой сокращение программ, связанных с видеонаблюдением.

При должном финансировании проекты городского видеонаблюдения обогащаются передовыми технологиями, повышающими их эффективность. Во многих местах внедряется видеоаналитика и распознавание лиц. Появление нательных камер у полицейских также расширяет рынок оборудования для городского видеонаблюдения.

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Передний край

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

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