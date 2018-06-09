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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Продажи устройств умного дома будут расти на 20% в год


09.06.2018

Объём продаж устройств умного дома увеличится во всём мире с $20 млрд в 2017 году до $125 млрд в 2027 году. Этому соответствует рост в среднем почти на 20% в год. Данный прогноз составила исследовательская компания Future Market Insights.

Главным драйвером этого роста является общий высокий спрос на устройства умного дома, который определяется тем, что с развитием технологий меняются представления людей о безопасности и комфорте. Привлекает пользователей умного дома и возможность экономить с его помощью ресурсы, расходуемые на обогрев, освещение, водоснабжение.

Идя навстречу запросам пользователей, производители уже представили им первые здания, в которые технологии умного дома заложены на стадии строительства. В таком доме базовые управляющие устройства умного дома не просто даются заказчику вместе с жильём, но и не вносят вклада в его стоимость.

Наиболее крупный сегмент рынка устройств умного дома — системы безопасности. Их доля составляет 25,5%. Далее в порядке убывания величины следуют сегменты систем отопления, вентиляции и кондиционирования, управления освещением, управления энергообеспечением здания.

Сегмент безопасности — наиболее быстро развивающаяся часть рынка умного дома. В 2017 году его объём составил $5,3 млрд, а в 2027 году превысит, как ожидают исследователи, $35 млрд. Это означает рост на 21% в год.

Объём продаж систем управления энергообеспечением в 2017 году составил $4,1 млрд. Он будет расти на 19,5% в год и к 2027 году достигнет величины $24,5 млрд.

Продажи систем управления освещением в 2017 году составили $4,3 млрд. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году их величина достигнет $28,5 млрд, что будет означать рост на 20,9% в год.

Регионом с наиболее высоким уровнем продаж устройств умного дома является Северная Америка. В 2017 году их продано здесь а $6,2 млрд. Прогнозируется значительный рост этого показателя с выходом на уровень $36 млрд к 2027 году. Азиатско-Тихоокеанский регион, который исследователи учитывают без Японии, дал $3,5 млрд в 2017 году и даст $28 млрд в 2027 году.

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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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