Продажи устройств умного дома будут расти на 20% в год

Объём продаж устройств умного дома увеличится во всём мире с $20 млрд в 2017 году до $125 млрд в 2027 году. Этому соответствует рост в среднем почти на 20% в год. Данный прогноз составила исследовательская компания Future Market Insights.

Главным драйвером этого роста является общий высокий спрос на устройства умного дома, который определяется тем, что с развитием технологий меняются представления людей о безопасности и комфорте. Привлекает пользователей умного дома и возможность экономить с его помощью ресурсы, расходуемые на обогрев, освещение, водоснабжение.

Идя навстречу запросам пользователей, производители уже представили им первые здания, в которые технологии умного дома заложены на стадии строительства. В таком доме базовые управляющие устройства умного дома не просто даются заказчику вместе с жильём, но и не вносят вклада в его стоимость.

Наиболее крупный сегмент рынка устройств умного дома — системы безопасности. Их доля составляет 25,5%. Далее в порядке убывания величины следуют сегменты систем отопления, вентиляции и кондиционирования, управления освещением, управления энергообеспечением здания.

Сегмент безопасности — наиболее быстро развивающаяся часть рынка умного дома. В 2017 году его объём составил $5,3 млрд, а в 2027 году превысит, как ожидают исследователи, $35 млрд. Это означает рост на 21% в год.

Объём продаж систем управления энергообеспечением в 2017 году составил $4,1 млрд. Он будет расти на 19,5% в год и к 2027 году достигнет величины $24,5 млрд.

Продажи систем управления освещением в 2017 году составили $4,3 млрд. Эксперты прогнозируют, что к 2027 году их величина достигнет $28,5 млрд, что будет означать рост на 20,9% в год.

Регионом с наиболее высоким уровнем продаж устройств умного дома является Северная Америка. В 2017 году их продано здесь а $6,2 млрд. Прогнозируется значительный рост этого показателя с выходом на уровень $36 млрд к 2027 году. Азиатско-Тихоокеанский регион, который исследователи учитывают без Японии, дал $3,5 млрд в 2017 году и даст $28 млрд в 2027 году.

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