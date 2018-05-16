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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Чем больше драйверов у роста рынка видеонаблюдения, тем ниже его скорость


16.05.2018

Объём продаж на мировом рынке видеонаблюдения будет расти более, чем на 9% в год. К 2023 году он приблизится к величине $40 млрд. Данный прогноз даёт исследовательская компания Research and Markets.

Широкие перспективы для дальнейшего развития видеонаблюдения открываются, по мнению экспертов компании, и в коммерческом, и в государственном, и в транспортном, и в жилом секторе. При этом главным драйвером роста рынка остаётся общая озабоченность людей вопросами обеспечения своей безопасности, дальнейшее повышение уровня преступности и всё ещё продолжающийся переход видеонаблюдения с аналоговых технологий на IP.

В то же время, имеются и новые факторы, подталкивающие рост рынка. В их числе — значительное расширение функционала камер и внедрение подхода «Безопасность как услуга».

Роль IP-видеонаблюдения в «Безопасных городах», умных городах и умном доме крайне высока, и развитие этих высокотехнологичных направлений также будет и далее подталкивать его рост. Кроме того, повышению объёмов продаж систем IP-видеонаблюдение способствуют интеграция в них мобильной связи и удалённого доступа, развитие видеоаналитики и различные технологические инновации.

Сегмент конечных заказчиков коммерческого типа в рассматриваемый период останется крупнейшим и самым быстрорастущим на рынке видеонаблюдения. Это связано с увеличением спроса со стороны отелей, банков и предприятий ритейла. Также в числе явлений, повышающих значение видеонаблюдения в коммерческой сфере, — развитие финансовых институтов, возрастающая актуальность защиты зданий и потребность в мониторинге работы персонала.

Крупнейшим географическим рынком остаётся Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь объём продаж систем видеонаблюдения растёт быстрее, чем в других частях мира.

На повсеместное распространение видеонаблюдения положительно влияет снижение цен на оборудование, однако на общий объём продаж на рынке это оказывает отрицательное воздействие. В прошлом году компания Research and Markets предполагала, что рынок видеонаблюдения будет расти на 15% в год.

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Передний край

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ С СЕТЬЮ

Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА IP-КАМЕР

Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

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