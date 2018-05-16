Чем больше драйверов у роста рынка видеонаблюдения, тем ниже его скорость

Объём продаж на мировом рынке видеонаблюдения будет расти более, чем на 9% в год. К 2023 году он приблизится к величине $40 млрд. Данный прогноз даёт исследовательская компания Research and Markets.

Широкие перспективы для дальнейшего развития видеонаблюдения открываются, по мнению экспертов компании, и в коммерческом, и в государственном, и в транспортном, и в жилом секторе. При этом главным драйвером роста рынка остаётся общая озабоченность людей вопросами обеспечения своей безопасности, дальнейшее повышение уровня преступности и всё ещё продолжающийся переход видеонаблюдения с аналоговых технологий на IP.

В то же время, имеются и новые факторы, подталкивающие рост рынка. В их числе — значительное расширение функционала камер и внедрение подхода «Безопасность как услуга».

Роль IP-видеонаблюдения в «Безопасных городах», умных городах и умном доме крайне высока, и развитие этих высокотехнологичных направлений также будет и далее подталкивать его рост. Кроме того, повышению объёмов продаж систем IP-видеонаблюдение способствуют интеграция в них мобильной связи и удалённого доступа, развитие видеоаналитики и различные технологические инновации.

Сегмент конечных заказчиков коммерческого типа в рассматриваемый период останется крупнейшим и самым быстрорастущим на рынке видеонаблюдения. Это связано с увеличением спроса со стороны отелей, банков и предприятий ритейла. Также в числе явлений, повышающих значение видеонаблюдения в коммерческой сфере, — развитие финансовых институтов, возрастающая актуальность защиты зданий и потребность в мониторинге работы персонала.

Крупнейшим географическим рынком остаётся Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь объём продаж систем видеонаблюдения растёт быстрее, чем в других частях мира.

На повсеместное распространение видеонаблюдения положительно влияет снижение цен на оборудование, однако на общий объём продаж на рынке это оказывает отрицательное воздействие. В прошлом году компания Research and Markets предполагала, что рынок видеонаблюдения будет расти на 15% в год.

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