Подход «безопасность как услуга» полезен и заказчику, и интегратору

Подход «безопасность как услуга» (Security-as-a-Service — SaaS) постепенно занимает своё место на рынке, и процесс этот идёт не слишком быстро, поскольку медленно формируются необходимые для него условия. С технологическими факторами всё в порядке — везде теперь есть быстрые Интернет-каналы, и «хорошо чувствуют себя» облачные технологии. Сложнее с изменениями в психологии заказчиков, а порой и интеграторов.

В традиционной схеме «безопасность НЕ как услуга» производители продают через своих дистрибьюторов оборудование, а услуги идут к нему дополнением. Если заказчик хочет получить больше услуг, он покупает дополнительное «железо».

Теперь традиционная концепция, согласно которой человек покупает вещь и владеет ею, потеснилась, и рядом благополучно развивается идея о том, что можно приобретать только услуги. Она строится на представлении о том, что важен не сам продукт, а результат обладания им.

Для того, чтобы сдвиг к восприятию безопасности как услуги состоялся, необходимо, чтобы заказчик проникся таким подходом. Тогда он будет психологически готов приобретению самих услуг и, в случае необходимости, докупит к ним оборудование.

Этот сдвиг способствует, в частности, более серьёзному восприятию вопросов безопасности. Если в центре всего находится оборудование, то всё нередко и сводится к нему. В таком случае заказчик покупает, например, систему видеонаблюдения и, расставив камеры по объекту, делает вывод, что теперь он надёжно защищён, и не задумывается о необходимости правильно организовать её работу. Принцип «безопасность как услуга» бьёт по этому провальному подходу, поскольку ставит во главу угла сам процесс обеспечения безопасности.

В сознании заказчика должен произойти ещё один важный сдвиг — ему следует избавиться от боязни отдать свою безопасность в руки сторонней организации. Это будет означать, что побеждает потребность в эффективном разделении труда — безопасность должны обеспечивать те, кто специализируется в этом и постоянно отстаивает свою квалификацию в ходе конкурентной борьбы.

С внедрением принципа «безопасность как услуга» становятся более растянутыми во времени расходы заказчика. Снижается риск того, что он сделает большие вложения в не слишком подходящие продукты, или того, что они быстро устареют. Для интегратора этот переход хорош тем, что обеспечивает ему достаточно равномерное получение дохода.

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